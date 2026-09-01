AEP începe de azi controalele la marile partide politice. AUR va fi verificat separat, din luna octombrie
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea-AEP
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) începe marți, 1 septembrie, misiunile de control la principalele partide politice din România. PSD, PNL, USR, S.O.S. România și UDMR vor fi verificate până în noiembrie, în timp ce controlul la AUR va începe cu o lună mai târziu.
PSD, PNL, USR, S.O.S. România și UDMR intră în control de la 1 septembrie
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat că verificările la principalele formațiuni politice încep la 1 septembrie și ar trebui să fie finalizate în luna noiembrie.
Sunt vizate Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR), S.O.S. România și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).
„Misiunile de control la partidele politice mari, mă refer la Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, partidul S.O.S. România, Uniunea Democrată Maghiară din România vor începe pe data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie”, declara Adrian Țuțuianu pe 21 august.
Controlul la AUR începe abia la 1 octombrie
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) reprezintă excepția de la calendarul stabilit pentru celelalte formațiuni.
Controlul AEP va începe în cazul partidului la 1 octombrie, după ce AUR a solicitat decalarea verificărilor. Motivul este că, începând cu 1 septembrie, formațiunea este verificată și de Curtea de Conturi.
Președintele AEP a explicat că desfășurarea simultană a celor două controale ar fi creat dificultăți.
„Este o cerere făcută de AUR, pentru că la 1 septembrie au și control de la Curtea de Conturi și ne suprapuneam, încurcam lucrurile pe acolo”, a explicat Adrian Țuțuianu.
Și în cazul AUR, Autoritatea Electorală Permanentă intenționează să încheie verificările până la sfârșitul lunii noiembrie.
„Sperăm ca la sfârșitul lunii noiembrie să avem finalizat raportul de control și să vă putem prezenta raportul în integralitate și concluziile noastre”, a mai spus președintele AEP.
Verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost deja finalizate în cazul tuturor partidelor politice, potrivit informațiilor prezentate de Adrian Țuțuianu. Pentru anul fiscal 2025, planul Autorității Electorale Permanente cuprinde în total 270 de formațiuni politice.
Dintre acestea, opt sunt partide care beneficiază de subvenții de la bugetul de stat.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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