România intră în iarna 2026-2027 cu mai puține gaze în depozite. Gradul de umplere este cu peste 10% mai mic decât anul trecut

România stă mai prost decât în aceeași perioadă a anului trecut în ceea ce privește gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale pentru iarna 2026-2027. Gradul de umplere este cu peste zece procente mai scăzut decât la finalul verii din 2025, însă Ministerul Energiei consideră că această diferență nu ar trebui să genereze probleme în alimentarea cu gaze pe durata sezonului rece.

Sorin Elisei, secretarul general al Ministerului Energiei, a explicat că rezervele de gaze naturale ale României sunt într-o situație mai puțin favorabilă comparativ cu anul trecut. Potrivit estimării prezentate de acesta, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 70%, în condițiile în care, în aceeași zi din anul precedent, gradul de umplere era de 82%.

Diferența față de anul trecut este, astfel, de aproximativ 12 puncte procentuale. La finalul verii din 2025, România avea depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 82%, în timp ce pentru iarna 2026-2027 nivelul este estimat în jurul valorii de 70%.

Secretarul general al Ministerului Energiei a explicat că unul dintre elementele care trebuie luate în calcul este evoluția prețurilor la gaze naturale. Prețul gazelor a înregistrat o creștere semnificativă, iar achiziționarea și înmagazinarea gazelor la un preț ridicat în perioada de vară înseamnă că acestea ar urma să fie scoase din depozite în timpul iernii la un preț similar de ridicat.

„Cred că suntem undeva în jur de 70%, faţă de cum era ziua de astăzi, de anul trecut, 82%. Dar trebuie să înţelegem, de asemenea, că preţul gazelor a avut o creştere semnificativă şi atunci înmagazinarea la un preţ mare în vară înseamnă că îl scoatem iarna la un preţ la fel de mare”, a declarat Sorin Elisei la TVR Info.

Potrivit reprezentantului Ministerului Energiei, un grad de umplere cu aproximativ zece procente mai mic decât cel din iarna precedentă nu ar trebui să reprezinte un motiv pentru apariția unor probleme în alimentarea cu gaze.

El a indicat că, în cazul în care România va intra în iarna viitoare cu un grad de umplere de aproximativ 80%, față de ținta de 90%, situația ar trebui să fie gestionabilă. Estimarea Ministerului Energiei este, astfel, că un nivel al rezervelor de 80% ar fi suficient pentru ca România să se descurce în sezonul rece 2026-2027.

În același timp, estimarea actuală privind gradul de umplere este de aproximativ 70%, ceea ce înseamnă că până la începutul iernii ar urma să fie acumulată o cantitate suplimentară de gaze.

„Cred că dacă intrăm cu un grad de umplere de 80%, faţă de 90% ţintă, ne vom descurca în iarna viitoare”, a conchis Sorin Elisei.

În analiza situației rezervelor de gaze, Sorin Elisei a amintit și măsurile privind plafonarea prețurilor pentru populație și pentru sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, SACET-uri.

Aceste măsuri sunt valabile până în luna aprilie a anului viitor. Prin urmare, mecanismul de plafonare va continua să se aplice și pe parcursul sezonului rece 2026-2027, până în primăvara anului viitor.