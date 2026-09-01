97 de școli încep anul cu toalete în curte. Problema care persistă în sistemul de învățământ din România

La începutul anului școlar 2026-2027, 97 de școli din România au în continuare toaletele amplasate în curte. Elevii din unitățile afectate trebuie să iasă din clădire pentru a folosi grupurile sanitare, indiferent de vreme sau de temperaturile de afară. Situația persistă după mai mulți ani în care autoritățile au anunțat investiții pentru modernizarea infrastructurii educaționale.

Infrastructura precară din unele școli rămâne o problemă la începutul anului 2026-2027, în condițiile în care există încă unități de învățământ fără grupuri sanitare amenajate în interiorul clădirilor. Pentru copiii care învață în aceste unități, mersul la toaletă presupune ieșirea în curte inclusiv atunci când plouă, ninge sau temperaturile sunt foarte scăzute.

Problema a fost semnalată în mod repetat și s-a aflat pe lista investițiilor asumate de autorități. Cu toate acestea, lucrările necesare nu au fost finalizate peste tot, iar diferențele dintre infrastructura unităților de învățământ continuă să fie importante.

Consecințele sunt resimțite direct de elevi și de cadrele didactice. Lipsa grupurilor sanitare interioare creează un disconfort permanent, care devine cu atât mai dificil de gestionat în lunile reci.

Datele oficiale din perioada 2024-2025 indicau peste 100 de unități de învățământ cu toaletele amplasate în curte, în timp ce autoritățile anunțau programe destinate modernizării infrastructurii educaționale.

Un proiect de hotărâre de Guvern elaborat în aprilie 2025 prevedea alocarea a 145 de milioane de lei pentru 175 de unități de învățământ care funcționau cu grupuri sanitare în exterior. Finanțarea era destinată amenajării toaletelor în interiorul clădirilor și racordării acestora la utilități.

În unitățile vizate de program învățau peste 138.400 de elevi. Datele prezentate odată cu proiectul indicau amploarea investițiilor necesare pentru rezolvarea problemelor legate de infrastructura sanitară.

Situația diferă semnificativ de la un județ la altul, iar cele mai multe cazuri au fost semnalate în zone din sudul și estul României. Unele comunități continuă să se confrunte nu doar cu lipsa grupurilor sanitare interioare, ci și cu alte deficiențe care afectează condițiile în care se desfășoară cursurile.

În Teleorman, datele prezentate anterior indicau 157 de școli cu toaletele amplasate în curte. Probleme au fost semnalate și în Botoșani, în satul Domnița de lângă Iași și în comuna Scurtu Mare, unde copiii au început sau urmează să înceapă cursurile în condiții care evidențiază întârzierile în modernizarea infrastructurii.

Un raport recent al Inspectoratului Școlar din Botoșani arată, de asemenea, că trei unități de învățământ nu au autorizație sanitară de funcționare.

Grupurile sanitare amplasate în exterior sunt, în unele cazuri, realizate din materiale improvizate și nu beneficiază de apă curentă sau de condițiile minime necesare pentru menținerea igienei. Deficiențele devin astfel mai grave decât simplul fapt că toaletele se află în afara clădirii.

În anumite cazuri sunt semnalate acumulări de deșeuri menajere și mirosuri greu de suportat, ceea ce poate transforma aceste spații într-o problemă sanitară. Elevii pot fi expuși riscului unor afecțiuni dermatologice și gastrointestinale atunci când condițiile elementare de igienă nu sunt respectate.

Părinții și cadrele didactice atrag atenția de ani de zile asupra acestei situații, însă investițiile necesare pentru remedierea problemelor avansează lent în unele comunități.

În timpul iernii, dificultățile sunt și mai mari. Copiii, inclusiv cei de vârste mici, trebuie să părăsească sălile de clasă și să iasă în frig pentru a ajunge la grupurile sanitare.

Eliminarea toaletelor din curțile unităților de învățământ a fost anunțată în repetate rânduri de Ministerul Educației, iar pentru modernizarea infrastructurii au fost prevăzute atât fonduri guvernamentale, cât și finanțări europene. Implementarea investițiilor nu a avansat însă suficient pentru ca problema să dispară în toate comunitățile.

Autoritățile locale, care au responsabilități privind infrastructura școlară, au invocat în numeroase situații lipsa fondurilor și procedurile birocratice necesare pentru derularea proiectelor.

În același timp, părinții solicită intervenții rapide și consideră inacceptabil ca elevii să fie nevoiți să utilizeze în continuare toalete amplasate în exteriorul clădirilor în anul 2026.

Specialiștii în educație și infrastructură susțin că simpla alocare a banilor nu este suficientă pentru accelerarea investițiilor, fiind necesară și simplificarea procedurilor de achiziție și de execuție a lucrărilor.

În multe cazuri, construirea unui grup sanitar interior pentru o unitate de învățământ din mediul rural presupune costuri cuprinse între 50.000 și 80.000 de lei. Sumele sunt relativ reduse în comparație cu bugetele alocate unor proiecte ample de infrastructură, însă realizarea lucrărilor depinde și de accesul la utilități și de parcurgerea etapelor administrative.

În anumite comunități, asociațiile de părinți și organizațiile neguvernamentale au inițiat campanii pentru strângerea fondurilor necesare îmbunătățirii condițiilor oferite copiilor. Responsabilitatea pentru asigurarea infrastructurii necesare rămâne însă în sarcina statului, în timp ce mii de elevi continuă să învețe în unități în care accesul la condiții sanitare adecvate nu a fost încă asigurat.