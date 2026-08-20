România adaugă mii de MW în Sistemul Energetic. Transelectrica anunță noi capacități până la finalul anului

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) a trecut de pragul de 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea de la începutul anului 2026, potrivit datelor anunțate joi de Transelectrica. Extinderea va continua în lunile următoare: până la finalul anului sunt estimate încă aproximativ 1.000 MW în centrale fotovoltaice și eoliene și circa 1.000 MW în instalații de stocare. La acestea urmează să se adauge capacitățile de producție pe gaze naturale de la Mintia și Iernut.

Transelectrica anunță atingerea unui nou prag în ceea ce privește capacitățile intrate în Sistemul Electroenergetic Național în acest an.

„Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) a depăşit astăzi pragul de 2.500 MW de noi capacităţi de producţie şi stocare conectate la reţea de la începutul anului 2026”, anunţă, joi, Transelectrica.

Depășirea pragului a avut loc odată cu conectarea instalației de stocare IS Părău, care are o capacitate de 76,76 MW / 150,288 MWh.

În total, noile capacități instalate în 2026 au ajuns la 2.514 MW. Cea mai mare contribuție vine din sectorul fotovoltaic, cu 1.331 MW, urmat de instalațiile de stocare, cu 663 MW. Energia eoliană reprezintă 496 MW, capacitățile pe hidrocarburi însumează 20 MW, iar cele pe biogaz, 5 MW.

Datele arată ponderea tot mai importantă a surselor regenerabile în noile capacități introduse în sistem. În paralel, dezvoltarea instalațiilor de stocare devine esențială pentru gestionarea variațiilor de producție.

„Conectarea acestor capacităţi reprezintă rezultatul unui efort susţinut al operatorilor de transport şi distribuţie, alături de investitori şi dezvoltatori, într-un context în care integrarea rapidă a noilor surse de producţie şi a capacităţilor de stocare are un rol fundamental pentru consolidarea securităţii energetice şi pentru creşterea flexibilităţii SEN”, se precizează în comunicat.

Noile instalații sunt racordate atât la Rețeaua Electrică de Transport, cât și la rețelele de distribuție. Ele se află în etape diferite de operaționalizare, unele având deja licențe de exploatare comercială, iar altele fiind încă în faza testelor funcționale sau de conformitate.

Creșterea rapidă a producției din surse regenerabile aduce și provocări pentru menținerea echilibrului dintre energia produsă și cea consumată.

În acest context, Transelectrica subliniază importanța bateriilor și a celorlalte soluții de stocare pentru flexibilitatea sistemului.

„În actualul context energetic, caracterizat de necesitatea menţinerii echilibrului între producţie şi consum şi de integrarea unui volum tot mai mare de capacităţi de producţie din surse regenerabile, stocarea energiei joacă un rol important pentru flexibilizarea sistemului şi pentru valorificarea producţiei de energie regenerabile”, susţine conducerea Transelectrica.

La 1 august 2026, Sistemul Electroenergetic Național dispunea de o capacitate totală de 989 MW în instalații de stocare. Cifra include atât unitățile independente, cât și capacitățile integrate în centrale electrice mixte.

Ritmul conectărilor este așteptat să rămână ridicat în ultimele luni ale anului. Conform estimărilor companiei, până la finalul lui 2026 ar urma să intre în sistem aproximativ 1.000 MW suplimentari în centrale fotovoltaice și eoliene.

Separat, sunt estimate alte aproximativ 1.000 MW de capacități noi de stocare.

Acestora li se vor adăuga capacitățile de producție a energiei electrice pe gaze naturale aferente centralelor de la Mintia și Iernut.

Creșterea resurselor disponibile este importantă atât pentru acoperirea necesarului de consum intern, cât și pentru flexibilitatea sistemului în condițiile unei producții tot mai mari din surse dependente de condițiile meteorologice.

Integrarea noilor centrale și instalații de stocare presupune și dezvoltarea infrastructurii prin care energia este transportată.

„Transelectrica tratează cu prioritate procesul de racordare şi integrare în SEN în condiţii de siguranţă a noilor capacităţi, în strânsă colaborare cu operatorii de distribuţie, investitorii, dezvoltatorii şi autorităţile competente”, se menţionează în comunicat.

Compania anunță că are pregătit pentru următorul deceniu un program de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport a cărui valoare depășește două miliarde de euro.