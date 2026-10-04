Mirabela Grădinaru, la Cotroceni după Nicușor Dan? Băsescu: „S-ar putea să avem o candidată”

Traian Băsescu avansează un scenariu surprinzător pentru următoarele alegeri prezidențiale. Fostul șef al statului susține că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, ar putea ajunge candidat la Președinția României.

Afirmația nu are la bază un anunț de candidatură din partea Mirabelei Grădinaru, ci reprezintă o ipoteză formulată de Băsescu în contextul unei discuții despre nevoia apariției unui nou partid și despre faptul că actualul președinte nu beneficiază de sprijinul unei formațiuni proprii în Parlament.

Fostul președinte consideră că actuala ofertă politică lasă loc apariției unei noi formațiuni. El a criticat PSD, PNL și AUR și a explicat de ce nu ar mai avea motive să le acorde votul.

”Ar trebui un partid nou. Eu nu văd un motiv pentru care să votez din nou, să spunem, PNL-ul. Sau să votez din nou PSD-ul. N-am de ce să-i votez. Sau să votez AUR-ul, un partid care, cu două conserve, cu Peiu şi cu Dungaciu, se prezintă ca fiind partid nou. Doamne, iartă-mă! Păi Peiu a fost pe lângă Radu Vasile, a fost pe lânga Adrian Năstase, mare patriot şi director la SIDEX Galaţi, când s-a dat SIDEX Galaţi, deci Peiu să ne lase. Poate vrea să ocupe de altceva, dar să nu se prezinte ca exponent al unui partid nou”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la Digi24.

Întrebat despre posibilitatea ca Nicușor Dan să construiască o formațiune care să îl susțină, Băsescu a apreciat că timpul rămas până la următorul ciclu electoral face dificil un asemenea proiect.

”Ştiţi ceva, cred că acum deja a devenit foarte greu să-şi mai construiască un partid în legislatura asta, pentru că încă suntem în 2026, peste 2 ani sunt alegeri, dar peste un an deja se cam intră în campanie. Dacă nu s-a apucat de la început, e târziu să mai facă şi ce a avut a îndepărtat într-un fel sau altul”, a afirmat Băsescu.

În acest context, fostul președinte a adus în discuție numele Mirabelei Grădinaru. Băsescu a sugerat că partenera actualului șef al statului ar putea deveni, în viitor, candidat la Președinție.

”Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoţit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă vede în acest scenariu o strategie politică, Traian Băsescu a spus că nu deține informații în acest sens și a prezentat ideea drept una dintre variantele pe care le ia în calcul.