OMV Petrom a investit deja 5,4 miliarde de euro din planul până în 2030. Neptun Deep, printre proiectele majore

OMV Petrom anunță că a ajuns la investiții de 5,4 miliarde de euro de la lansarea Strategiei 2030, în decembrie 2021. Suma reprezintă aproape jumătate din planul total de 11 miliarde de euro stabilit pentru perioada 2022–2030. Compania indică investiții în proiecte din Marea Neagră, energie regenerabilă, carburanți sustenabili, hidrogen verde și infrastructură pentru mobilitate electrică.

OMV Petrom își menține direcțiile prevăzute în Strategia 2030, în condițiile în care 5,4 miliarde de euro au fost investite deja pentru dezvoltarea și diversificarea activităților companiei.

Pentru intervalul 2024–2026, investițiile medii anuale sunt estimate la aproximativ 1,7 miliarde de euro. Ulterior, în perioada 2027–2030, acestea ar urma să se situeze în jurul valorii de un miliard de euro anual, odată cu avansul proiectelor aflate acum în dezvoltare.

Din totalul de 11 miliarde de euro prevăzut pentru perioada 2022–2030, aproximativ 25% ar urma să fie direcționat către proiecte cu emisii reduse sau zero de carbon.

„Transformarea noastră este în plină desfăşurare. De la lansarea Strategiei 2030 în decembrie 2021, am investit 5,4 miliarde de euro pentru a ne consolida şi diversifica activitatea, pentru a ne extinde prezenţa în Europa de Sud-Est şi pentru a construi noi piloni de creştere. Proiectele aflate în prezent în curs de dezvoltare sunt estimate să susţină creşterea pe termen lung şi să genereze valoare pentru toate părţile interesate”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Unul dintre proiectele importante din planurile companiei rămâne Neptun Deep. OMV Petrom arată că lucrările au avansat în 2026, inclusiv prin instalarea platformei Neptun Alpha și continuarea lucrărilor la conducta offshore și infrastructura de producție.

„În 2026, proiectul Neptun Deep a avansat semnificativ prin instalarea platformei Neptun Alpha şi progresul lucrărilor la conducta offshore şi la infrastructură de producţie, ceea ce ne permite să confirmăm calendarul pentru primele gaze naturale în prima jumătate a anului 2027. Producţia la platou este estimată a fi atinsă până la finalul T3 2027 şi să dureze aproape 10 ani”, se arată în comunicatul companiei.

În paralel, OMV Petrom intenționează să continue explorările offshore. Planurile prevăd forarea a două-trei sonde noi în România și Bulgaria până în 2030.

Potrivit estimărilor companiei, producția de hidrocarburi ar urma să ajungă la aproximativ 170.000 de barili echivalent petrol pe zi în 2030, gazele naturale urmând să reprezinte peste 70% din total.

OMV Petrom își extinde și activitățile din sectorul electricității. Portofoliul include centrala pe gaze de la Brazi, cu o capacitate de aproximativ 0,9 GW, dar și proiecte de energie regenerabilă care depășesc 1,3 GW în România și Bulgaria. Dintre acestea, peste 0,7 GW se află în construcție.

Compania estimează că noile capacități, în principal eoliene și fotovoltaice, vor fi puse treptat în funcțiune și vor ajunge la o producție de peste 2,4 TWh în 2030.

La sfârșitul lunii august 2026 erau deja operaționali aproximativ 50 MW. În același timp, compania dezvoltă proiecte de stocare a energiei și urmărește să ajungă la o capacitate de peste 0,3 GW până în 2030.

Schimbări sunt pregătite și la rafinăria Petrobrazi. OMV Petrom afirmă că investițiile realizate până acum au crescut flexibilitatea rafinăriei și permit procesarea unei game mai variate de țiței.

Planurile prevăd o rată medie de utilizare de peste 95% până în 2030, în anii în care nu sunt programate revizii.

„Petrobrazi devine o platformă integrată pentru mobilitatea viitorului, prin adăugarea instalaţiei de ŞAF/HVO şi includerea hidrogenului verde în procesele de producţie. Lucrările pentru construcţia primei instalaţii majore de producţie de carburanţi sustenabili din Sud-Estul Europei progresează. Noua unitate va produce carburanţi utilizând materii prime din surse regenerabile. Odată finalizată în 2028, unitatea ŞAF/HVO de la Petrobrazi va avea o capacitate de producţie de 250.000 de tone anual”, precizează compania.

OMV Petrom anunță și livrarea modulelor destinate celor două electrolizoare pentru producerea hidrogenului verde, cu o capacitate cumulată de 55 MW.

Până la finalul deceniului sunt analizate și alte proiecte care ar putea majora capacitatea de producție a biocombustibililor și hidrogenului verde.

Strategia vizează și activitatea de retail. Compania intenționează să își păstreze cele două mărci comerciale și să continue optimizarea rețelei, cu accent inclusiv pe zonele cu trafic ridicat.

Pentru infrastructura destinată vehiculelor electrice, OMV Petrom estimează că rețeaua regională va ajunge la aproximativ 5.000 de puncte de încărcare până în 2030.

Compania anunță totodată continuarea dezvoltării produselor complementare și a proiectelor de digitalizare.

În privința emisiilor de gaze cu efect de seră, compania păstrează obiectivul de reducere cu 30% a emisiilor absolute Scope 1 și 2 până în 2030, raportat la nivelul din 2019.

În schimb, ținta privind reducerea intensității emisiilor de carbon aferente furnizării de energie, Scope 1–3, a fost ajustată de la 20% la 10%.

Compania precizează că ritmul reducerilor va depinde de maturizarea tehnologiilor, cererea existentă pe piață și politicile de finanțare și sprijin.

OMV Petrom estimează că proiectele din strategie vor asigura rate interne de rentabilitate de peste 10%.

Pentru 2030, compania anticipează un EBIT CCA, excluzând elementele speciale, de peste 1,5 miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 50% comparativ cu 2025. ROACE CCA, fără elementele speciale, este estimat la aproximativ 15%.

În ceea ce privește remunerarea acționarilor, OMV Petrom anunță că intenționează să continue acordarea dividendelor de bază și speciale. Cumulat, acestea sunt prevăzute să reprezinte, în medie, aproximativ 50% din fluxurile de trezorerie generate de activitățile de exploatare pe durata Strategiei 2030.

OMV Petrom are o capacitate anuală de rafinare de 4,5 milioane de tone și operează centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi. Grupul este prezent pe piața de retail din România și statele vecine prin aproximativ 780 de benzinării operate sub mărcile OMV și Petrom.