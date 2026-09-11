Preț fix timp de 7 ani pentru gazele din Marea Neagră? Acuzațiile lansate de Victor Ponta

Victor Ponta a criticat modul în care Guvernul ar fi decis achiziția de gaze naturale. Fostul premier afirmă că statul român ar fi convenit cu OMV Petrom cumpărarea gazelor timp de șapte ani, la un tarif stabilit în avans, iar valoarea totală a înțelegerii s-ar ridica, potrivit estimării sale, la circa 2,5 miliarde de euro.

Potrivit lui Victor Ponta, acordul ar viza gazele provenite din Marea Neagră, iar modul în care ar fi fost pregătită tranzacția ridică semne de întrebare. Fostul premier critică inclusiv faptul că achiziția ar fi fost făcută de la OMV Petrom și nu de la Romgaz, compania românească fiind, potrivit informațiilor prezentate de Ponta, coproprietară a proiectului din Marea Neagră.

Deputatul a legat apariția acordului de o modificare legislativă adoptată de Parlament la 31 iulie. El susține că proiectul de lege votat în acea perioadă conținea un număr mare de modificări, printre care și o prevedere prin care Rezervele Statului ar fi primit posibilitatea de a-și suplimenta rezervele. Victor Ponta a susținut că această prevedere nu menționa explicit ce urma să fie achiziționat, însă permitea constituirea unei rezerve.

„Nu s-a votat în Parlament nicio lege referitoare la acest contract, care există, s-a votat pe 31 iulie, când teoretic era vacanță, a venit un proiect de lege cu 7000 de modificări. Un articol dădea dreptul rezervelor state să achiziționeze ceva, nu ziceau ce, se dădea dreptul celor de la rezervele statului să facă o rezervă.”, a declarat Ponata la România TV.

În continuarea acuzațiilor sale, Victor Ponta a susținut că oferta către OMV Petrom ar fi fost făcută după adoptarea modificării legislative și într-un interval scurt. El a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei asemenea decizii, invocând inclusiv faptul că Guvernul nu ar fi avut, în opinia sa, puteri depline.

„După ce legea a dat voie la rezervele statului, care nu aveau bani în buget, într-un mod rapid, suspect și foarte anormal pentru un guvern fără puteri depline s-a făcut această ofertă către OMV pe un termen de 7 ani cu un preț fix. E ceva ce nu am mai auzit, să te angajezi ca stat că 7 ani de acum încolo cumperi la un preț fix un produs. Poți să te angajezi că 7 ani cumperi apropos de prețul pieței, dar prețul fix e ceva fără precedent, ceva ce Guvernul acesta nu a anunțat.”, a declarat Ponta.

Fostul premier consideră că stabilirea unui preț fix pentru o perioadă de șapte ani ar oferi companiei care vinde gazul o garanție pe termen lung privind existența unui cumpărător. În schimb, Ponta susține că un asemenea mecanism nu ar avea aceleași avantaje pentru statul român, în condițiile în care prețul ar rămâne stabilit pe întreaga perioadă prevăzută de acord.

Victor Ponta a insistat și asupra structurii de proprietate a proiectului din Marea Neagră. El a arătat că zăcământul este deținut în proporții egale de OMV Petrom și Romgaz și a criticat alegerea companiei de la care statul ar urma să cumpere gazele.

„Pentru companie, pentru OMV, este foarte bine, să ai obligația de la un client că va cumpăra 7 ani este foarte bine. Ceea ce trebuie să mai precizez e că zăcământul din Marea Neagră este jumătate-jumătate cu ROMGAZ. Cred că este prețul pe care cei de la USR îl plătesc pentru sprijinul extern pe care îl au.”, a explicat Victor Ponta.

Acuzațiile fostului premier vizează, potrivit informațiilor prezentate de acesta, gazele din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Proiectul este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, cele două companii deținând câte 50% din proiect.

În acest context, Victor Ponta susține că statul român ar fi ales să cumpere gazul de la OMV Petrom, deși Romgaz, compania românească, este coproprietară a proiectului. Critica sa se concentrează astfel atât asupra prețului fix despre care afirmă că ar fi fost stabilit pentru șapte ani, cât și asupra companiei de la care ar urma să fie făcută achiziția.

Fostul premier a prezentat acordul ca pe o înțelegere cu o valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de euro și a susținut că acesta ar fi fost pregătit după modificarea legislației referitoare la rezervele statului. Potrivit afirmațiilor sale, procedura ar fi fost derulată într-un timp scurt, după adoptarea prevederilor respective.

Declarațiile au fost făcute vineri, la România TV, în contextul criticilor formulate de Victor Ponta la adresa Guvernului și a modului în care ar fi fost stabilită achiziția gazelor provenite din proiectul Neptun Deep.