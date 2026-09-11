Traian Băsescu lansează scenariul care poate schimba totul în politica românească: „Categoric da”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că alegerile anticipate reprezintă un scenariu fezabil pentru România, argumentând că această procedură este prevăzută de Constituţie şi ar putea oferi o cale pentru corectarea problemelor apărute după alegerile din 2024.

Întrebat dacă varianta alegerilor anticipate poate fi pusă în practică, Traian Băsescu a răspuns afirmativ şi a susţinut că România nu ar trebui să excludă posibilitatea de a recurge la acest mecanism democratic.

„Categoric da. Dacă n-am făcut niciodată acest exerciţiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem, pentru că este în Constituţie şi este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”, a declarat fostul președinte al României, vineri, la Digi24, în contextul discuţiilor despre blocajul privind formarea şi numirea guvernului.

Fostul şef al statului a legat această posibilitate de necesitatea de a găsi o soluţie pentru situaţia politică actuală, fără a exclude recurgerea la procedurile constituţionale existente. Declaraţiile sale au fost făcute pe fondul dificultăţilor privind desemnarea şi instalarea unui nou guvern.

În aceeaşi intervenţie, Traian Băsescu a fost întrebat şi despre posibilitatea suspendării preşedintelui. Fostul preşedinte a respins această variantă şi a caracterizat-o drept nepotrivită pentru situaţia politică actuală. Despre suspendarea preşedintelui, Traian Băsescu a afirmat că „i se pare o copilărie să te joci de-a preşedintele”.

„Azi e preşedinte, mâine îl suspendăm şi poimâine îl punem la loc. Asta ne mai lipseşte ca să fim de un ridicol total, să batjocorim democraţia dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidenţiale şi, într-un altfel de scenariu, am mai batjocori încă o dată sistemul democratic din România. Exclud o astfel de posibilitate, să facem cu preşedintele un hopa mitică, azi îl suspend, mâine îl pun la loc”, a mai afirmat forstul preledinte.

Traian Băsescu a susţinut că suspendarea urmată de revenirea rapidă a preşedintelui în funcţie ar afecta suplimentar imaginea sistemului democratic. El a făcut referire, în acest context, la anularea alegerilor prezidenţiale, pe care a inclus-o printre situaţiile care au afectat deja percepţia asupra procesului democratic.

Fostul preşedinte a abordat şi blocajul politic legat de formarea guvernului, afirmând că situaţia a ajuns într-un punct în care trebuie analizate motivele pentru care liderii politici nu reuşesc să identifice o soluţie.

„Aici ajungem, şi rog să fiu scuzat pentru aprecierea pe care o să o fac, la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conştienţi de ce fac şi fac deliberat sabotajul. Pentru că eu nu mai am altă explicaţie. Nu poţi să spui că Grindeanu este inconştient. Nu poţi să spui că Bolojan e inconştient, nu pot să spui că preşedintele este inconştient. Dar atunci ce sunt, răuvoitori? Este inadmisibil să nu găseşti o soluţie şi să ţii nişte aşa-numite linii roşii care scufundă ţara. Niciun politician occidental nu trage linii roşii în scopul scufundării ţării”, a explicat Traian Băsescu.

Declaraţia sa vine pe fondul disputelor politice privind formarea guvernului şi al poziţiilor divergente ale principalilor actori politici. Băsescu a indicat că nu mai vede o altă explicaţie pentru lipsa unei soluţii şi a criticat menţinerea unor condiţii pe care le-a descris drept „linii roşii”.

Fostul preşedinte i-a menţionat pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan şi preşedintele României atunci când a argumentat că blocajul nu poate fi pus pe seama lipsei de conştientizare a situaţiei. În opinia exprimată de Băsescu, menţinerea acestor poziţii politice împiedică identificarea unei soluţii pentru formarea guvernului.

În acelaşi timp, el a susţinut că un asemenea comportament nu este caracteristic politicienilor occidentali, raportând situaţia din România la modul în care sunt gestionate astfel de negocieri în alte state europene.