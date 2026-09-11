Traian Băsescu, intervenție dură în scandalul desemnării premierului. Ce îi reproșează lui Nicușor Dan

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, i-a criticat vineri seara, la Digi24, pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Băsescu a susținut că blocajul dintre partidele politice contribuie la prelungirea situației actuale.

Comentariile fostului președinte au venit după ce Ilie Bolojan a prezentat o condiție pentru ca PNL să susțină viitorul Guvern. Potrivit acesteia, noul Executiv ar trebui să fie integral tehnocrat, însă nu în formula unui guvern similar celui condus de Dacian Cioloș, ci cu specialiști autentici, fără persoane care să aibă în spatele lor susținere sau influență politică.

Traian Băsescu a criticat această abordare și a ironizat criteriile pe care premierul interimar le-ar putea folosi pentru alegerea viitorilor membri ai Guvernului. Fostul președinte a afirmat că nu este clar ce înțelege Bolojan prin noțiunea de specialist și ce criterii ar urma să fie aplicate.

În acest context, Traian Băsescu a declarat: „mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști”.

Fostul șef al statului a continuat criticile la adresa premierului interimar, susținând că un Guvern format pe criteriile propuse de acesta ar putea avea probleme dacă specialiștii selectați nu ar avea pregătirea necesară. Băsescu a făcut referire directă la modul în care Bolojan abordează măsurile economice și la politica de reducere a cheltuielilor.

„Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, domnul Bolojan nu înțelege nimic din economie”, a afirmat Traian Băsescu, înainte de a-și explica poziția cu privire la varianta unui nou Executiv tehnocrat.

„Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie de talia dânsului. Păi, dacă în concepția domniei sale, specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a afirmat fostul președinte al României.

Traian Băsescu a vorbit și despre responsabilitatea pentru actualul blocaj politic, susținând că președintele Nicușor Dan trebuie să facă următorul pas constituțional și să desemneze un candidat pentru funcția de premier. În opinia exprimată de fostul președinte, atât Sorin Grindeanu, cât și Ilie Bolojan au motive să mențină situația actuală.

„Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece, iar președintele întârzie inexplicabil în desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Deci, singurul care în momentul de față ar avea treabă și ar putea să închidă speculațiile și ale lui Grindeanu, și ale lui Bolojan este președintele, prin nominalizarea unui candidat care, odată nominalizat, are forța politică să meargă să spună – Eu sunt viitorul prim-ministru, cine vine să susțină guvernul meu la instalare -. Deci, trebuie făcut pasul decisiv constituțional”.

Întrebat de ce crede că Nicușor Dan nu desemnează un premier înainte de a avea certitudinea existenței unei majorități parlamentare, Traian Băsescu a respins această abordare. Fostul președinte a susținut că rezultatul unui vot de învestitură nu poate fi cunoscut cu certitudine înainte ca acesta să aibă loc. „Nu există această variantă”, a răspuns Traian Băsescu, atunci când a fost întrebat dacă președintele așteaptă formarea unei majorități înainte de nominalizarea premierului.

Fostul președinte a explicat că o asemenea abordare ar reprezenta, în opinia sa, o formă de naivitate politică, întrucât votul parlamentarilor poate fi imprevizibil. El a făcut referire și la faptul că mai sunt doi ani până la următoarele alegeri legislative.

„Ori dacă este, intră la categoria naivități. Niciodată nu știi câte câte voturi vor vor fi la instalarea unui guvern, mai ales într-un moment în care mai sunt doi ani până la alegerile legislative”, a explicat fostul președinte.

Băsescu a susținut că președintele nu ar trebui să încerce să anticipeze rezultatul votului parlamentar și că responsabilitatea pentru formarea unei majorități aparține partidelor care intenționează să susțină viitorul Guvern.

Fostul șef al statului a explicat că situația politică poate fi influențată de poziția individuală a parlamentarilor, inclusiv de perspectivele acestora la următoarele alegeri. Potrivit lui Băsescu, unii parlamentari ar putea avea motive să își schimbe poziția politică, ceea ce face dificilă anticiparea rezultatului unui vot.

„Vor fi foarte mulți parlamentari care nu vor fi pregătiți să plece într-o campanie sau care știu că nu vor mai fi puși pe liste la alegerile următoare. Deci, nu poți să știi care va fi rezultatul unui vot. Este extrem de imprevizibil când mai sunt peste doi ani până la alegeri. De aceea, cred că domnul președinte face o mare greșeală implicându-se în lucruri care nu sunt de competența dânsului”, a punctat Traian Băsescu.

În aceeași intervenție, Băsescu a susținut că formarea majorității parlamentare este responsabilitatea partidelor care alcătuiesc coaliția ce dorește să guverneze. El a afirmat că președintele nu poate determina cu exactitate numărul de voturi pe care îl va obține viitorul Executiv înainte ca Parlamentul să voteze.

Majoritatea parlamentară nu este competența președintelui, ci a partidelor care alcătuiesc coaliția care vrea să guverneze. Dânsul nu are nicio competență și niciun drept să întârzie exercitarea obligațiilor constituționale pentru că vrea să facă dânsul un control câte voturi sunt. Nu va ști câte voturi sunt până când nu se dă votul în Parlament, direct.

Traian Băsescu a legat această problemă și de regulile care guvernează exercitarea votului parlamentar. În opinia sa, încercarea de a verifica dinainte numărul exact de voturi pe care îl poate obține un Guvern ridică probleme legate de libertatea parlamentarilor de a decide în momentul votului.