Grindeanu cere schimbarea Guvernului: Cifrele ne arată că interimatul aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat vineri, la Școala Politică a TSD de la Neptun, un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan și a actualei formule de guvernare. Liderul social-democrat susține că România se îndreaptă către un „faliment social”, pe lângă problemele economice, și afirmă că PSD este pregătit să își asume guvernarea, inclusiv printr-un cabinet minoritar.

Sorin Grindeanu și-a început discursul vorbind despre situația tinerilor și despre dificultățile economice cu care aceștia se confruntă. Liderul PSD a invocat șomajul, salariile, inflația, costul chiriilor și accesul la credite.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toţii şi, mai ales voi, tinerii, în rândul cărora creşte şi a crescut în aceste luni sărăcia extremă. Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Aici pot să detaliez un pic şi să vă spun că 1 din 3 tineri este în prezent şomer. Suntem ţara europeană cu cei mai mulţi tineri fără un loc de muncă. Iar combinaţia aceasta dintre salarii reduse, inflaţie ridicată, costuri mari pentru o chirie şi accesul mai dificil la credit întârzie independenţa voastră financiară”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a criticat și situația din educație, făcând referire la rezultatele testelor PISA și la măsurile care au afectat veniturile profesorilor.

„Şi toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce sistemul de educaţie este în colaps. Şi după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe, când unii deştepţi doar numără ospătarii prin guvern şi taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României şi cu sărăcirea tuturor”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a cerut o schimbare de direcție și a susținut că politicile actuale trebuie oprite. În acest context, a afirmat că social-democrații sunt pregătiți să intre la guvernare fie printr-un cabinet minoritar, fie într-o nouă coaliție.

„Aceste politici de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcţie. Partidul Social-Democrat a decis că este dispus să-şi asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliţie.”

Grindeanu și-a exprimat speranța ca, în următoarele săptămâni, România să aibă un guvern condus de PSD sau construit în jurul partidului.

Una dintre cele mai dure părți ale discursului l-a vizat direct pe Ilie Bolojan. Liderul PSD susține că măsurile adoptate au afectat toate categoriile sociale, precum și mediul privat și sectorul public.

„Aici nu e vorba doar de voi, de tineri. N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, nu au scăpat nici mamele, nu au scăpat copiii, nu a scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Toţi am fost, cu toţii am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat şi nu oamenii.”

Grindeanu a susținut că România are nevoie de un Executiv care „să pună oamenii pe primul loc” și a avertizat că actuala direcție nu ar trebui continuată.

În discursul susținut la Neptun, liderul PSD a avut și un mesaj pentru membrii organizației de tineret. El le-a spus că nu dorește ca aceștia să reproducă anumite forme de activism politic pe care le critică.

„Eu nu am venit aici să vă spun ce să faceţi. Doar am să vă spun ce nu îmi doresc să faceţi. Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane. Nu vreau să ţipaţi la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire. Nu vreau să vă jigniţi părinţii sau bunicii doar pentru că au altă opţiune politică. Şi, mai ales, nu mi-aş dori să vă văd plini de ură pe toţi cei care nu vă împărtăşesc punctele de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD le-a cerut tinerilor social-democrați să dea dovadă de „autenticitate, respect şi o viziune” și să petreacă mai mult timp în mijlocul oamenilor, despre care spune că resimt efectele crizei politice și economice.