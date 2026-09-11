Parlamentul din Republica Moldova a votat politica fiscală și vamală pentru 2027. Proiectul prevede taxe mai mari pentru unele sectoare

Politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost votată în prima lectură de Parlamentul din Republica Moldova, cu susținerea deputaților PAS. Opoziția critică proiectul și avertizează asupra unor efecte negative asupra economiei, în timp ce majoritatea parlamentară susține că măsurile vor reduce povara fiscală, vor stimula investițiile și vor aduce mai mulți bani la buget.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și prevede modificări pentru mai multe taxe și impozite, potrivit TV8. Printre principalele schimbări se află majorarea TVA în HoReCa și agricultură, introducerea unor noi reguli pentru gaze și colete, precum și creșterea scutirii personale acordate cetățenilor.

Dezbaterile din Parlament au fost marcate de poziții diferite între majoritate și opoziție. Deputatul PSRM Vlad Batrîncea a avertizat că politica fiscală pentru 2027 ar putea favoriza extinderea economiei tenebre, a contrabandei și a muncii la negru. El a susținut că economia nu va crește și că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o situație socială și economică dificilă, inclusiv cu riscul ca, în timpul iernii, prețul unei pâini să ajungă la 30 de lei.

„Economia nu va crește. Suntem în pragul unei catastrofe sociale și economice. Putem ajunge în situația în care, iarna, o bucată de pâine va ajunge să coste 30 de lei”, a menționat Bătrîncea.

În replică, deputatul PAS Radu Marian a susținut că statul este obligat să intervină în politica fiscală. El a argumentat că, în ultimele decenii, în Codul fiscal au fost introduse în repetate rânduri reduceri, facilități și amnistii care au provocat în timp pierderi pentru bugetul de stat.

Radu Marian a mai afirmat că modificările propuse ar urma să contribuie la reducerea deficitului și a costului împrumuturilor.

Și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat proiectul. El a comparat situația Republicii Moldova cu cea a unei maimuțe ajunse în cabina unei nave cosmice, sugerând că statul nu știe ce butoane să apese și ajunge să le acționeze pe toate.

De cealaltă parte, deputatul PAS Adrian Băluțel a susținut că politica fiscală va ajuta statul să își respecte angajamentele față de oameni și și-a exprimat convingerea că modificările vor contribui la creșterea economiei. El a invocat exemplul altor state care au aplicat măsuri similare și au reușit să obțină rezultate, apreciind că aceeași abordare ar putea avea succes și în Republica Moldova.

Deputatul Blocului Alternativa Ion Chicu a criticat eliminarea unor facilități pentru angajații societăților cu răspundere limitată. Potrivit acestuia, în timp ce unele facilități pentru SRL-uri sunt eliminate, alte facilități sunt păstrate sau extinse pentru societățile pe acțiuni.

Chicu a dat ca exemplu situația în care un angajat putea primi o sumă drept stimulent, fără reținerea unor impozite, facilitate care, potrivit lui, ar urma să fie eliminată prin noua politică fiscală.

Deputatul Marcel Spatari a explicat că statul trebuie să intervină în economie, însă fără să pună presiune asupra cetățenilor și afacerilor. Făcând referire la teoria „mâinii invizibile” a lui Adam Smith, acesta a susținut că Republica Moldova are nevoie de o intervenție vizibilă a statului, care să ofere sprijin fără să exercite presiune.

Spatari a caracterizat proiectul drept un exemplu de consultări publice și a remarcat dimensiunea documentului, care are peste 1.600 de pagini, fiind mai voluminos decât romanul „Război și pace”. Potrivit acestuia, politica fiscală și vamală pentru 2027 are la bază munca, investițiile, echitatea, protecția și responsabilitatea.

Una dintre principalele modificări vizează scutirea personală, care va crește de la 29.700 la 40.020 de lei. În același timp, impozitul pentru gospodăriile țărănești va fi majorat de la 7% la 12%.

Pentru unele companii va fi prelungită până în 2029 facilitatea privind profitul nedistribuit.

În sectorul HoReCa, TVA va crește de la 8% la 12%. Aceeași cotă de TVA de 12% va fi aplicată și pentru mai multe produse agricole. În cazul alimentelor de bază, precum pâinea, laptele, ouăle, fructele, legumele și carnea de pasăre, TVA va fi menținut la 8%.

Începând din aprilie 2027, TVA redus de 8% pentru gaze va fi aplicat unui consum de până la 150 de metri cubi pe lună. Pentru energia electrică va fi păstrată facilitatea aplicată primilor 100 de kWh consumați.

Și regimul fiscal pentru coletele comandate din străinătate va fi modificat. Coletele cu o valoare de până la 150 de euro vor fi supuse TVA, iar pentru fiecare colet va fi percepută suplimentar o taxă de 12 lei.

Proiectul prevede și introducerea unor noi accize. Acestea vor viza băuturile energizante, anumite băuturi cu zahăr, lichidele fără nicotină și articolele pirotehnice. În cazul produselor din tutun, accizele vor crește cu 20% în anul 2027.

O altă măsură prevede introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc și loterii. În ceea ce privește impozitul pe avere, cota de 0,8% va fi aplicată doar valorii care depășește patru milioane de lei.

Ministerul Finanțelor estimează că măsurile incluse în politica fiscală și vamală vor genera în anul 2027 venituri suplimentare de 5,1 miliarde de lei la buget. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Majoritatea prevederilor sunt prevăzute să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.