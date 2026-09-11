Salariile din România au crescut în iulie 2026. Ce domenii înregistrează cele mai mari câștiguri nete. Date INS

Câștigul salarial mediu brut pe economie a ajuns la 9.709 lei în luna iulie 2026, în creștere cu 145 de lei, respectiv 1,5%, față de luna iunie 2026. Câștigul salarial mediu net a fost de 5.820 de lei, cu 86 de lei, respectiv 1,5%, mai mare decât în luna precedentă, potrivit datelor pentru luna iulie.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în activitățile de programare și activități de consultanță în tehnologia informației, unde acesta a ajuns la 13.464 de lei, precum și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13.140 de lei.

La polul opus, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în alte activități de servicii, unde media a fost de 2.986 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 3.023 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna iulie 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,5% în iulie 2026. În raport cu evoluția prețurilor de consum, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5% în luna iulie 2026 față de aceeași lună a anului precedent. Comparativ cu luna iunie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 100,9%.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 241,1% în iulie 2026. Valoarea este cu 2,2 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată în luna iunie 2026, conform datelor INS.

În luna iulie 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, creșterea câștigului salarial mediu net a fost determinată de acordarea unor prime ocazionale. Acestea au inclus prime trimestriale, anuale, de vacanță sau pentru performanțe deosebite.

La creșterea veniturilor au contribuit și drepturile în natură și ajutoarele bănești, sumele acordate din profitul net și din alte fonduri, inclusiv biletele de valoare.

Un alt factor a fost reprezentat de realizările de producție sau de încasările mai mari, în funcție de contracte și proiecte. În unele activități economice, creșterea mediei salariale a fost influențată și de reducerile de personal, în condițiile în care au fost eliminate din efective persoane cu câștiguri salariale mai mici decât media.

La nivelul diviziunilor CAEN Rev.3, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost de 23,4% în activități juridice și de contabilitate și de 20,2% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Creșteri cuprinse între 8,0% și 14,5% au fost înregistrate în activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, activități de închiriere și leasing, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, precum și în alte activități profesionale, științifice și tehnice.

Creșteri între 3,5% și 6,5% au fost consemnate în fabricarea produselor textile, activități de poștă și de curier, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de jocuri de noroc și pariuri, agricultură, vânătoare și servicii anexe, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activități de investigații și protecție, pescuit și acvacultură, activități de peisagistică și servicii pentru clădiri, activități asociative diverse, industria metalurgică și comerț cu amănuntul.

În același timp, unele activități economice au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2026.

Aceste diminuări au fost determinate de faptul că în lunile precedente au fost acordate prime ocazionale, inclusiv prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite, precum și drepturi în natură, ajutoare bănești și sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Scăderile au fost influențate și de nerealizările de producție sau de încasările mai mici, în funcție de contracte și proiecte.

Cele mai semnificative diminuări, cuprinse între 7,5% și 11,5%, au fost înregistrate în fabricarea produselor din tutun, activități de editare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, telecomunicații, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., precum și fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice.

Scăderi între 1,5% și 4,5% au fost consemnate în intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, alte activități extractive, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, precum și înregistrări audio și activități de editare muzicală.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a avut evoluții diferite în iulie 2026 față de luna precedentă. În sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor, cu 1,5%. În administrația publică, creșterea a fost de 0,6%.

În învățământ, în schimb, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor, cu 1,1%, comparativ cu luna iunie 2026.