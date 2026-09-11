Pensiile din Republica Moldova ar putea crește mai mult în 2027. Inflația generală ar putea fi mai mare decât scumpirile produselor de bază

Pensiile din Republica Moldova ar putea beneficia de o indexare mai generoasă în 2027, în cazul în care modificările fiscale vor duce la o creștere mai mare a inflației generale decât a prețurilor produselor de bază.

Deputatul PAS Marcel Spatari a explicat la TV8 că, într-un asemenea scenariu, pensionarii ar putea câștiga în putere de cumpărare, în timp ce deputatul Alternativa Ion Chicu avertizează că populația, în special persoanele vulnerabile, va resimți efectele noilor măsuri fiscale și ale creșterii prețurilor.

Președintele Comisiei economice din Parlament, susține că modificarea structurii impozitării pentru diferite produse ar putea determina o situație în care inflația generală să fie mai ridicată, în timp ce scumpirile pentru produsele din coșurile de bază să fie mai reduse. În acest caz, pensionarii care consumă în principal produse de bază ar putea beneficia de o evoluție favorabilă a puterii de cumpărare.

Pensiile sunt indexate anual, în luna aprilie, în funcție de rata inflației. Potrivit lui Spatari, pensionarii pot beneficia separat și de o majorare asociată creșterii economice. Astfel, o evoluție economică mai puternică poate permite acordarea unui supliment mai mare la pensii.

„Este posibil ca inflația, pentru că se modifică structura impozitării pe diferite produse, inflația să fie mai mare pe ansamblu și mai mică pe coșurile de bază. Și atunci, dacă inflația e mai mică pe coșurile de bază și pensionarul consumă doar coșuri de bază, indexarea pensiei se va face pe inflația generală și atunci el va câștiga net în putere de cumpărare”, a explicat Marcel Spatari.

Deputatul PAS a legat acest posibil avantaj și de măsurile prevăzute în politica fiscală pentru stimularea mediului de afaceri. Un exemplu este impozitul zero pe profitul reinvestit. În cazul în care companiile își reinvestesc profitul, acestea nu plătesc impozit pe venit pentru un anumit plafon. Dacă această facilitate va contribui la o creștere economică mai mare decât cea actuală, pensionarii ar putea fi, la rândul lor, avantajați.

„Dacă măsurile din politica fiscală care sunt prevăzute pentru a stimula mediul de afaceri, de exemplu impozitul zero pe profitul reinvestit. Dacă companiile reinvestesc, nu plătesc impozite pe venit pe un anumit plafon, dacă această măsură va stimula creșterea economică mai mult decât acum, dacă vom ajunge la o creștere economică, atunci și pensionarii vor fi avantajați”, a declarat Spatari.

Deputatul Ion Chicu are însă o perspectivă diferită asupra efectelor politicii fiscale. Acesta susține că taxele, inclusiv cele aplicate consumului, vor fi suportate în cele din urmă de populație.

Chicu pune sub semnul întrebării și scenariul potrivit căruia produsele din coșul de consum de bază ar urma să se scumpească mai puțin decât media. În opinia sa, mărfurile incluse în coșul minim de consum tind, de regulă, să înregistreze creșteri mai mari de preț.

Deputatul consideră că populația, iar în special persoanele vulnerabile, va fi afectată în această iarnă nu doar de măsurile fiscale, ci și de evoluția prețurilor care nu are legătură directă cu politica fiscală.

„În opinia mea, îi afectează politica fiscală. Mărfurile din coșul de consum minim, astea, de regulă, cresc mai mult și acum o să vedeți că așa o să fie. Ce-i mai grav, nici nu atât politica fiscală. Majoritatea populației și, în mod special, pe cei vulnerabili, iarna asta o să îi afecteze evoluția prețurilor care nu țin de politica fiscală”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Ion Chicu, principala problemă pentru populație în această iarnă ar putea fi reprezentată de creșterea prețurilor la resursele energetice. El estimează că Republica Moldova se îndreaptă spre o iarnă foarte complicată și indică nivelurile actuale ale prețurilor gazului și petrolului de pe piață.

În același timp, cărbunele nu mai este importat de mult în Republica Moldova, iar situația lemnelor reprezintă, de asemenea, o problemă. Din perspectiva lui Chicu, aceste evoluții ar putea exercita o presiune mai importantă asupra populației decât modificările fiscale propriu-zise.

„Ne așteaptă o iarnă foarte complicată. Ați văzut cât e gazul azi pe piață, cât e petrolul pe piață. Cărbunii nu se importă de mult la noi, cu lemnele știți care e situația. Deci, asta o să fie problema majoră, nici nu atât cea fiscală”, a mai spus acesta.

Politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost votată în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și prevede modificări pentru mai multe taxe și impozite.

Una dintre schimbări este majorarea scutirii personale de la 29.700 de lei la 40.020 de lei. În același timp, impozitul pentru gospodăriile țărănești ar urma să crească de la 7% la 12%.

Pentru anumite companii, facilitatea referitoare la profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029. În schimb, TVA în sectorul HoReCa va crește de la 8% la 12%. Aceeași cotă de TVA de 12% ar urma să fie aplicată și pentru mai multe produse agricole.

Pentru alimentele de bază, printre care pâinea, laptele, ouăle, fructele, legumele și carnea de pasăre, TVA va rămâne la nivelul de 8%.

Începând din aprilie 2027, TVA redus de 8% la gaze va fi aplicat pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună. Pentru energia electrică va fi păstrată facilitatea pentru primii 100 de kWh consumați.

Și comenzile din străinătate vor fi vizate de modificări. Coletele cu o valoare de până la 150 de euro comandate de peste hotare vor fi supuse TVA, iar pentru fiecare colet va fi percepută suplimentar o taxă de 12 lei.

Proiectul de politică fiscală și vamală mai prevede introducerea unor accize noi pentru băuturile energizante, anumite băuturi cu zahăr, lichidele fără nicotină și articolele pirotehnice.

În cazul produselor din tutun, accizele vor crește cu 20% în 2027. Totodată, este prevăzută introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc și loterii. Impozitul pe avere, stabilit la 0,8%, va fi aplicat doar asupra valorii care depășește patru milioane de lei.

Ministerul Finanțelor estimează că toate aceste măsuri vor genera în 2027 venituri suplimentare de 5,1 miliarde de lei la buget. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua de Parlament. Majoritatea prevederilor ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.