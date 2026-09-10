Fermierii din Republica Moldova amenință cu proteste de amploare. Agricultorii cer Parlamentului să oprească majorarea TVA la cereale și oleaginoase

Fermierii din Republica Moldova care cultivă cereale amenință cu proteste spontane și de amploare, după decizia Guvernului de a majora taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cereale și oleaginoase de la 8% la 12%.

Agricultorii susțin că o asemenea modificare ar putea provoca pierderi de 750 de milioane de lei la nivelul sectorului. Din acest motiv, fermierii solicită Parlamentului să nu voteze modificarea prevăzută în politica fiscală fără organizarea unor dezbateri pe acest subiect, potrivit informațiilor publicate de TV8.

Proiectul privind politica fiscală urmează să fie supus mâine dezbaterilor în prima lectură în Parlament. Fermierii cer ca prevederea referitoare la majorarea TVA să fie analizată înainte de a fi aprobată și avertizează că, în lipsa unor dezbateri pe această temă, vor trece la următorii pași pentru organizarea unor proteste.

Agricultorii au anunțat că, în cazul în care modificarea va fi votată fără dezbateri, vor iniția consultări urgente în teritoriu pentru organizarea protestelor. Acestea ar urma să fie spontane și de amploare, potrivit avertismentelor transmise de fermieri.

De cealaltă parte, Guvernul Republicii Moldova a transmis că va analiza calculele prezentate de fermieri cu privire la impactul majorării TVA. Executivul a mai precizat că va oferi subvenții în anumite cazuri.

Majorarea TVA pentru cereale și oleaginoase face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări fiscale. Statul a decis să majoreze zeci de taxe și accize în mai multe domenii.

Potrivit estimărilor autorităților, măsurile fiscale adoptate ar urma să aducă suplimentar la buget 5,1 miliarde de lei.

În acest context, disputa dintre fermieri și autorități se concentrează asupra impactului pe care majorarea TVA de la 8% la 12% l-ar putea avea asupra sectorului cerealelor și oleaginoaselor.

Fermierii estimează pierderi de 750 de milioane de lei la nivel de sector și cer Parlamentului să nu aprobe modificarea înaintea unor dezbateri pe această temă, în timp ce Guvernul anunță că va analiza calculele prezentate și că sunt posibile subvenții în anumite situații.