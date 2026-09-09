Cât îi costă pe români încălzirea casei în această iarnă. Calculul pe care trebuie să-l facă fiecare familie

Iarna se apropie, iar gospodăriile din România care folosesc lemne pentru încălzire încep să își pregătească rezervele pentru sezonul rece. Necesarul diferă de la o locuință la alta, în funcție de suprafața încălzită, numărul persoanelor și nivelul de izolare al casei.

Și prețurile variază în funcție de zona din care sunt cumpărate lemnele, specia aleasă și forma în care sunt livrate. Un metru cub poate avea prețuri diferite de la un județ la altul, iar costul final este influențat și de serviciile incluse.

Pentru o familie, cantitatea necesară pe durata iernii nu poate fi stabilită printr-o singură valoare. O casă bine izolată poate avea un consum mai redus decât o locuință veche, care pierde mai multă căldură.

În același timp, o persoană care locuiește singură într-o casă de dimensiuni mici va avea nevoie de mai puține lemne decât o familie numeroasă care încălzește mai multe camere.

Pentru o persoană care locuiește singură într-o casă modestă și încălzește una sau două camere cu o sobă clasică, necesarul orientativ pentru întreaga iarnă poate fi de aproximativ 2-3 metri cubi de lemne.

La un preț de 450 de lei pentru metrul cub, costul total pentru această cantitate ar ajunge la 900-1.350 de lei pentru întregul sezon rece. Suma poate crește dacă lemnul este comercializat la un preț mai ridicat. Prețul efectiv depinde de zona în care este cumpărat, de sortiment și de condițiile de livrare.

Estimarea de 2-3 metri cubi este destinată unei locuințe mici, în care sunt încălzite una sau două camere. Necesarul nu poate fi aplicat unei case de aproximativ 100 de metri pătrați încălzite integral, unde cantitatea de lemne poate fi mai mare.

În cazul unei gospodării formate din două persoane, care locuiesc într-o casă de dimensiuni reduse și încălzesc în principal două camere, necesarul poate ajunge la aproximativ 4-6 metri cubi de lemne pentru un sezon.

La un preț de 450 de lei pentru metrul cub, această cantitate ar însemna un cost cuprins între 1.800 și 2.700 de lei.

Consumul poate fi mai mare atunci când locuința este slab izolată sau când încălzirea este menținută permanent. Pierderile de căldură ale casei și suprafața efectiv încălzită influențează cantitatea de lemn folosită. Astfel, necesarul trebuie raportat la caracteristicile concrete ale locuinței și la modul în care este folosit sistemul de încălzire.

Pentru o familie formată din patru membri, care locuiește într-o casă în care sunt încălzite două sau trei camere, estimarea orientativă este de aproximativ 6-10 metri cubi de lemne pentru un sezon rece. La un tarif de 450 de lei pe metru cub, costul lemnelor s-ar situa între 2.700 și 4.500 de lei.

În cazul unei locuințe mai mari, încălzite integral, necesarul poate crește semnificativ. Suprafața încălzită este unul dintre factorii care determină cantitatea de lemn consumată pe durata sezonului rece.

De aceea, estimările pentru una, două sau patru persoane trebuie privite în raport cu dimensiunea locuinței și cu numărul de camere încălzite.

Costul unui metru cub de lemne de foc nu este același în toate zonele României. Specia lemnului, starea acestuia, modul de prelucrare și transportul pot influența prețul plătit de cumpărător.

Contează dacă lemnul este uscat sau verde, dacă este deja tăiat și despicat și dacă transportul până la domiciliu este inclus în preț. Romsilva precizează că prețurile pentru lemnul de foc destinat populației sunt stabilite în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare.

În 2025, prețurile de vânzare din depozite au variat între 150 și 600 de lei pe metru cub, în timp ce prețul mediu de vânzare directă raportat de regie a fost de 286 de lei pe metru cub, fără TVA.

În 2026, diferențele de preț continuă să fie vizibile de la o zonă la alta, iar ofertele disponibile pe piață depind de sortiment și de condițiile de comercializare.

În județul Hunedoara, anumite sortimente de lemn de foc comercializate pe piața liberă pot ajunge la aproximativ 700 de lei pe metrul cub, în funcție de calitate și de serviciile incluse.

În zona Clujului există și variante de aproximativ 250 de lei pe metrul cub pentru material lemnos vândut direct. Lemnul care este tăiat, despicat și livrat poate avea însă un preț mai ridicat.

În județul Iași, ofertele disponibile pe piață pot ajunge la aproximativ 500-700 de lei pe metrul cub pentru anumite sortimente. Printre acestea se află lemnul de fag uscat și prelucrat.

În zona Brașovului, anumite sortimente de lemn de foc din esență tare pot avea prețuri în jurul valorii de 370 de lei pe metrul cub, în funcție de furnizor și de condițiile de livrare.

Prin urmare, pentru aceeași cantitate de lemn, costul suportat de o familie poate fi diferit în funcție de localitate, esența aleasă și forma în care este livrat materialul lemnos.

Cantitatea cumpărată nu este singurul aspect care trebuie avut în vedere înaintea sezonului rece. Modul în care sunt păstrate lemnele are, de asemenea, importanță pentru folosirea lor ulterioară.

Lemnele trebuie depozitate într-un spațiu ferit de umezeală, dar care permite o bună ventilare. Condițiile de depozitare pot influența starea lemnului până la momentul utilizării.

Lemnul umed arde mai greu și poate produce mai mult fum și depuneri. Acestea pot reduce eficiența sistemului de încălzire și pot influența modul în care este utilizat combustibilul. De aceea, este important ca lemnele să fie cât mai bine uscate înainte de folosire, mai ales atunci când sunt cumpărate pentru întregul sezon rece, explică newsweek.ro.