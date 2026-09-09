Românii ar putea primi bani pentru sobele vechi. Cine va putea cere ajutorul

Românii care folosesc sobe sau instalații de încălzire vechi vor putea solicita sprijin financiar pentru înlocuirea acestora cu echipamente mai eficiente. Cadrul metodologic necesar pregătirii programelor de finanțare a fost oficializat în România. Cererile nu pot fi depuse deocamdată, deoarece fiecare program trebuie lansat separat. Bugetul, perioada de înscriere și valoarea ajutorului vor fi stabilite pentru fiecare apel de finanțare.

Programele pentru schimbarea sobelor vechi se vor adresa românilor care își încălzesc locuințele cu instalații alimentate cu lemne sau cu alți combustibili solizi. Sprijinul va putea fi solicitat după lansarea oficială a apelurilor și publicarea condițiilor de finanțare.

Măsura urmărește în special înlocuirea echipamentelor care utilizează biomasă forestieră ori combustibili fosili solizi și care sunt mai vechi de zece ani sau au un randament mai mic de 65%.

În categoria instalațiilor eligibile vor putea intra sobele pe lemne, centralele, cazanele vechi și alte sisteme individuale care consumă cantități mari de combustibil în raport cu energia termică produsă.

Cadrul metodologic a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 1.299/957/1.019/1.787/2026, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului. Actul normativ aplică prevederile Legii nr. 168/2026 privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Principalii beneficiari vor fi proprietarii gospodăriilor individuale în care sunt folosite instalații alimentate cu biomasă forestieră și/sau combustibili fosili solizi. Echipamentul existent trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

să fie mai vechi de zece ani;

să aibă un randament mai mic de 65%.

Cele două criterii nu trebuie respectate în același timp. O sobă instalată în urmă cu mai puțin de zece ani ar putea fi acceptată dacă are un randament insuficient, iar o instalație mai veche ar putea fi eligibilă chiar dacă proprietarul nu poate dovedi imediat că eficiența acesteia se situează sub limita stabilită.

Cadrul metodologic permite acordarea finanțării și unităților administrativ-teritoriale care dețin clădiri cu destinație socială, precum și operatorilor care produc energie termică în sisteme centralizate. Pentru persoanele fizice, măsurile relevante sunt cele destinate locuințelor individuale.

Gospodăriile vulnerabile și cele afectate de sărăcie energetică ar urma să primească măsuri speciale de protecție și condiții adaptate posibilităților financiare. Stabilirea eligibilității va putea lua în calcul nu doar veniturile, ci și facturile ridicate la energie, eficiența redusă a locuinței și dificultățile familiei de a-și asigura încălzirea, apa caldă și energia necesară unui nivel de trai decent.

Programele de finanțare vor acorda prioritate tehnologiilor care reduc consumul de lemn și utilizarea combustibililor fosili solizi. Cadrul metodologic include următoarele tipuri de echipamente și instalații:

pompe de căldură;

colectoare solare;

surse geotermale;

sisteme de cogenerare de înaltă eficiență care folosesc surse regenerabile;

sisteme fotovoltaice cu stocare, dacă energia produsă alimentează direct pompele de căldură;

instalații pentru valorificarea căldurii reziduale;

sisteme de stocare a energiei termice;

alte tehnologii care diminuează direct utilizarea biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi.

Finanțarea nu va putea fi folosită, în principiu, pentru instalarea unor cazane autonome alimentate cu combustibili fosili. Programele urmăresc reducerea dependenței gospodăriilor de echipamentele poluante și ineficiente, nu schimbarea unui cazan vechi cu un sistem similar.

Cadrul prevede însă o excepție pentru gospodăriile sau localitățile în care instalarea unei pompe de căldură ori adoptarea altei tehnologii moderne nu poate fi realizată din punct de vedere tehnic sau nu este justificată economic.

În astfel de cazuri, soba existentă va putea fi schimbată cu o instalație care folosește tot biomasă forestieră. Noul echipament va trebui să aibă o eficiență mai ridicată, să respecte normele europene privind proiectarea ecologică și să utilizeze biomasă sustenabilă.

Înainte ca o asemenea soluție să fie aprobată, autoritatea locală va avea obligația de a efectua testul de fezabilitate tehnică și analiza privind justificarea economică.

Persoanele fizice vor transmite cererile către autoritatea administrației publice locale. În practică, dosarul va fi înregistrat la primăria pe raza căreia se află locuința pentru care este solicitat sprijinul.

Documentele incluse în dosar vor trebui să dovedească:

dreptul de proprietate asupra locuinței sau dreptul legal de utilizare a acesteia;

vechimea și/sau randamentul instalației existente;

caracteristicile tehnice ale sistemului de încălzire;

eventuala încadrare a gospodăriei în categoria consumatorilor vulnerabili sau a celor afectați de sărăcie energetică.

Primăria va verifica actele prezentate, va realiza testele de fezabilitate necesare și va transmite cererea de finanțare către instituția responsabilă de administrarea programului.

Procedura de înscriere, lista integrală a documentelor și perioadele în care vor fi acceptate solicitările urmează să fie prevăzute în regulile fiecărui program. Până la lansarea oficială a unui apel de finanțare, proprietarii nu trebuie să depună cereri.

Cadrul metodologic nu prevede o sumă fixă acordată automat fiecărui proprietar. Valoarea sprijinului, procentul din investiție acoperit de stat și contribuția pe care ar putea fi obligat să o achite beneficiarul vor apărea în ghidurile programelor viitoare.

Finanțarea va putea fi asigurată din următoarele surse:

fonduri europene nerambursabile;

Fondul pentru modernizare;

Fondul social pentru climă;

Fondul pentru mediu;

programele Administrației Fondului pentru Mediu;

bugetul de stat;

alte instrumente europene sau naționale destinate eficienței energetice.

Valoarea de 10.000 de lei, menționată în legătură cu ediții sau proiecte anterioare ale programului „Rabla pentru sobe”, nu reprezintă o sumă garantată prin noul mecanism. Sprijinul concret va fi stabilit separat pentru fiecare apel de finanțare.

Legea introduce un calendar etapizat pentru înlocuirea echipamentelor de încălzire vechi și cu eficiență redusă. Țintele stabilite sunt:

minimum 50.000 de instalații înlocuite până la 31 decembrie 2030;

minimum 100.000 de instalații înlocuite până la 31 decembrie 2035;

minimum 250.000 de instalații înlocuite până la 31 decembrie 2040.

Începând din 2027, autoritățile locale din localitățile care au cel puțin 20.000 de locuitori vor trebui să elaboreze planuri locale de încălzire și răcire. Documentele vor fi actualizate o dată la patru ani.

Participarea proprietarilor la viitoarele programe de finanțare va fi voluntară. Legea nu impune înlocuirea tuturor sobelor existente și nu interzice utilizarea instalațiilor de încălzire care funcționează cu lemne.

Echipamentele vor fi schimbate numai la solicitarea proprietarului sau a persoanei care deține un drept legal asupra locuinței. Aprobarea cadrului metodologic nu oferă primăriilor posibilitatea de a obliga gospodăriile să renunțe la actualele sisteme de încălzire.

Autoritățile dispun acum de cadrul necesar pentru pregătirea programelor de sprijin. Alocarea bugetelor și publicarea ghidurilor vor stabili ulterior valorile finanțărilor, termenele de înscriere și documentele pe care beneficiarii vor trebui să le prezinte.