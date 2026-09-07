Meseriile abandonate de mulți români au devenit foarte bănoase. Unele lucrări valorează mii de euro

Românii care practică meserii tradiționale rare pot primi, în 2026, lucrări evaluate la mii de euro. Cererea vine în special din restaurarea patrimoniului, turism și proiectele care necesită tehnici autentice. Turnătorii de clopote, restauratorii de icoane și meșterii lemnului sunt însă tot mai greu de găsit în România. Valoarea unui proiect nu reprezintă automat venitul personal al specialistului, iar câștigurile diferă semnificativ de la o perioadă la alta.

Meseriile tradiționale pe care foarte puțini români le mai practică au dobândit o valoare economică importantă, deoarece lucrările complexe nu pot fi realizate fără cunoștințe acumulate și transmise de-a lungul mai multor generații. În această categorie intră turnarea clopotelor, restaurarea icoanelor, confecționarea tulnicelor, realizarea șindrilei și refacerea mecanismelor tradiționale.

În timp ce numeroși angajați se confruntă cu salarii mici, dificultăți la găsirea unui loc de muncă bine plătit sau cu riscul automatizării, meșterii care stăpânesc tehnici rare se află într-o situație diferită. Pentru anumite intervenții, valoarea unei comenzi poate ajunge la mii de euro.

Aceste sume nu trebuie însă confundate cu un venit lunar garantat. Comenzile sunt neregulate, costurile pot fi ridicate, iar numeroase meșteșuguri tradiționale continuă să le asigure practicanților doar un trai modest.

Restaurarea obiectelor de patrimoniu este una dintre meseriile în care prețul diferă în funcție de dimensiunea obiectului, gradul de degradare și complexitatea intervenției. Restauratoarea Dana Postolache a explicat că lucrările efectuate asupra unei icoane mici pot costa între 500 și 600 de lei.

Prețul poate ajunge însă la 2.000 de lei atunci când obiectul trebuie analizat și restaurat de mai mulți specialiști. Intervențiile pot presupune proceduri diferite, în funcție de materialele folosite, vechimea icoanei și deteriorările suferite.

Proiectele de mari dimensiuni presupun bugete mult mai consistente. Restaurarea unui iconostas poate costa între două și patru milioane de lei, potrivit informațiilor prezentate de aceeași restauratoare.

Suma totală nu reprezintă câștigul personal al celui care realizează restaurarea. Bugetul acoperă materialele, personalul implicat, transportul, taxele și munca desfășurată pe parcursul mai multor luni sau chiar ani. Valoarea proiectelor indică însă dimensiunea economică la care poate ajunge această nișă profesională.

Cererea pentru asemenea specialiști este susținută și de numărul lucrărilor aflate în desfășurare. În 2025, în cadrul activităților raportate de Patriarhia Română au fost active 95 de șantiere de consolidare, reparații și restaurare, la care s-au adăugat zeci de proiecte de pictură și restaurare.

Turnarea clopotelor se numără printre meseriile care necesită pregătire tehnică, experiență practică și o infrastructură specializată. Meșterii trebuie să cunoască proprietățile aliajelor, temperaturile de turnare, realizarea matrițelor, prelucrarea metalului și principiile acustice care determină sunetul final.

Un clopot de mari dimensiuni nu poate fi realizat într-un atelier obișnuit. Procesul presupune echipamente adecvate, precizie și respectarea unor etape tehnice care influențează atât rezistența obiectului, cât și calitatea sunetului.

O familie din Râmnicu Vâlcea a transformat această specializare într-o afacere cu activitate internațională. Compania a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ un milion de euro anual și livrează clopote inclusiv unor clienți din Europa și Asia, potrivit datelor publicate despre firmă.

Evoluția afacerii arată că o meserie veche nu este în mod obligatoriu lipsită de perspectivă economică. Reducerea numărului de specialiști poate crește valoarea serviciilor oferite de cei care păstrează și dezvoltă cunoștințele profesionale necesare.

Prelucrarea tradițională a lemnului cuprinde meserii care nu pot fi practicate corect fără experiență și fără cunoașterea materialelor folosite. În Munții Apuseni mai lucrează meșteri capabili să confecționeze tulnice, instrumente lungi din lemn realizate printr-un proces manual laborios.

Meșterul trebuie să aleagă lemnul potrivit și să-l prelucreze astfel încât instrumentul să aibă forma și proprietățile acustice necesare. Fiecare etapă presupune precizie, iar tehnica nu poate fi înlocuită prin simpla folosire a unor echipamente industriale.

O situație asemănătoare există în cazul șindrilei tradiționale. Restaurarea unei biserici din lemn, a unei case monument sau a unei gospodării care trebuie conservată în forma originală nu poate fi făcută cu un acoperiș produs în serie.

Lucrarea necesită specialiști care știu să aleagă lemnul, să-l despice și să monteze fiecare element prin metode tradiționale. Aceste servicii devin profitabile mai ales în proiectele de restaurare a patrimoniului, în amenajarea pensiunilor tradiționale și în lucrările comandate de muzee sau de proprietari interesați de autenticitate.

Refacerea unei mori de apă este una dintre activitățile pentru care numărul specialiștilor a scăzut considerabil. O asemenea lucrare presupune atât cunoașterea metodelor tradiționale de prelucrare a lemnului, cât și înțelegerea mecanismelor care pun instalația în funcțiune.

Meșterul trebuie să știe cum funcționează transmisia, cum se construiește sau se repară roata hidraulică și cum este transferată forța apei către pietrele de moară. Restaurarea nu se limitează, așadar, la refacerea aspectului exterior, ci presupune readucerea întregului mecanism în stare de funcționare.

Această nișă nu oferă mii de locuri de muncă, iar numărul comenzilor este limitat. Riscul major apare atunci când ultimul meșter dintr-o comunitate își încheie activitatea fără să fi pregătit un ucenic. Odată cu acesta dispare nu numai o ocupație, ci și o tehnologie transmisă uneori de-a lungul mai multor generații.

Raritatea unei calificări poate crește valoarea unei lucrări, dar nu îi garantează meșterului un câștig lunar mare și constant. Cercetările dedicate meșteșugurilor tradiționale arată că numeroase activități au intrat în declin din cauza cererii reduse, a concurenței produselor industriale și a dificultății de a obține venituri stabile.

Meșterii care reușesc să dezvolte activități profitabile își asociază, de regulă, cunoștințele tradiționale cu restaurarea patrimoniului, turismul sau executarea unor comenzi premium. Accesul la clienți din străinătate poate extinde piața și poate aduce proiecte cu o valoare mai mare.

Automatizarea poate reduce numărul activităților repetitive realizate de oameni, dar nu poate înlocui cu aceeași ușurință priceperea manuală a unui specialist. Pentru unele dintre meseriile practicate de generațiile anterioare, problema din 2026 nu mai este concurența numeroasă, ci lipsa persoanelor cărora le pot fi transmise cunoștințele necesare.