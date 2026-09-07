BNR lansează o nouă bancnotă începând cu 14 septembrie. Va fi emisă în doar 16.000 de exemplare. Ce valoare are

Banca Națională a României lansează o nouă bancnotă aniversară pentru colecționare, cu valoare nominală de 100 de lei, dedicată împlinirii a 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR. Emisiunea va intra în circuitul numismatic începând cu 14 septembrie 2026, iar vânzarea efectivă va începe din 15 septembrie.

Noua bancnotă este imprimată pe suport de polimer și are o serie de elemente grafice și de siguranță speciale. BNR va pune la dispoziția colecționarilor atât bancnote individuale, cât și coli speciale formate din câte patru bancnote.

Pe aversul bancnotei se află portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, alături de anii săi de viață, 1836-1910. În zona centrală este reprezentată Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României, precum și o acvilă și un scut ornamentat cu sigla BNR.

Pe revers apare imaginea Palatului Vechi al BNR, iar în plan secund este reprezentată Sala de Consiliu a instituției. Bancnota include și seria, numărul, valoarea nominală și mai multe elemente de protecție împotriva falsificării.

Printre elementele de siguranță se numără o fereastră transparentă complexă, portret multiton, elemente care fluorescează în lumină ultravioletă, fir de siguranță magnetic, microperforații laser și elemente imprimate cu cerneală optic variabilă, care își schimbă culoarea în funcție de unghiul de privire.

Tirajul aprobat este de 16.000 de bancnote aniversare și 1.000 de coli speciale, fiecare formată din patru bancnote cu valoarea nominală de 100 de lei.

Prețul unei bancnote aniversare este de 240 de lei, inclusiv TVA și pliantul de prezentare. Pentru o coală specială formată din patru bancnote, prețul este de 840 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate.

Deși este destinată în principal colecționarilor, bancnota are putere circulatorie pe teritoriul României.

Vânzarea va începe pe 15 septembrie 2026 prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

BNR pune la dispoziție și formulare pentru rezervarea online a bancnotei aniversare și a colii speciale. Paginile de rezervare vor deveni funcționale pe 15 septembrie, la ora 09:00, iar formularele vor fi disponibile în limita stocului alocat rezervărilor online.

În cazul în care stocul destinat rezervărilor online se epuizează, produsele vor putea fi cumpărate direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără rezervare prealabilă.