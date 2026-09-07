BNR, date despre inflația din România. A coborât la 8,16%. Unde sunt cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației a coborât în România la 8,16% în luna iulie 2026, de la 10,42% în iunie, potrivit celor mai recente date incluse în Buletinul lunar al Băncii Naționale a României. Scăderea este una semnificativă, însă evoluția prețurilor diferă puternic între principalele categorii de bunuri și servicii.

Datele arată că serviciile continuă să înregistreze cele mai mari scumpiri, cu prețuri mai mari cu 13,67% față de iulie 2025. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,93%, iar alimentele cu 5,03%.

Datele privind principalii indicatori economico-sociali prezentate în această secțiune a buletinului sunt preluate din publicațiile și baza de date a Institutului Național de Statistică, precizează BNR.

Evoluția din iulie marchează o reducere importantă a inflației anuale. În iunie, indicele prețurilor de consum indica o creștere de 10,42% față de aceeași lună a anului precedent. În mai, rata anuală fusese de 10,85%, iar în aprilie de 10,71%.

În iulie, rata a ajuns la 8,16%, ceea ce înseamnă o scădere de 2,26 puncte procentuale într-o singură lună.

Comparativ cu luna precedentă, prețurile de consum au crescut, per ansamblu, cu 0,58% în iulie. Evoluțiile au fost însă diferite în funcție de categorie.

Prețurile alimentelor au scăzut cu 0,29% față de iunie, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,98%. La servicii, creșterea lunară a fost de 1,01%.

Raportarea la aceeași lună din 2025 arată că serviciile continuă să pună cea mai mare presiune asupra prețurilor.

În iulie 2026, serviciile erau cu 13,67% mai scumpe decât în urmă cu un an. Mărfurile nealimentare înregistrau o creștere anuală de 7,93%, iar produsele alimentare, de 5,03%. Inflația totală s-a situat astfel la 8,16%.

De la începutul anului și până la sfârșitul lunii iulie, prețurile de consum au crescut cu 4,37%. Și din această perspectivă, serviciile au înregistrat cea mai accentuată majorare, de 7,69%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 4,21%, iar alimentele cu 2,43%.

Datele din Buletinul lunar arată că rata anuală a inflației a avut o evoluție oscilantă în primele luni ale anului. Aceasta s-a situat la 9,62% în ianuarie și la 9,31% în februarie, după care a urcat la 9,87% în martie.

În aprilie a depășit din nou pragul de 10%, ajungând la 10,71%, iar în mai a urcat la 10,85%. În iunie a coborât la 10,42%, pentru ca în iulie să ajungă la 8,16%.

BNR precizează în metodologia buletinului că seriile privind principalii indicatori economico-sociali sunt actualizate după publicarea datelor de către INS și că unele dintre acestea au caracter provizoriu, putând fi revizuite ulterior.