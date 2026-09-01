Fed pune din nou inflația pe primul loc. Piețele estimează o probabilitate de 66% pentru o majorare a dobânzii

Piețele financiare se pregătesc pentru posibilitatea unor dobânzi mai mari în Statele Unite, după mesajul transmis de președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, la reuniunea de la Jackson Hole. Bogdan Maioreanu, analist eToro, arată că investitorii și-au modificat rapid așteptările, iar probabilitatea unei majorări a dobânzii în septembrie a urcat la aproape 66%.

Mesajul transmis de Kevin Warsh la reuniunea anuală a guvernatorilor băncilor centrale de la Jackson Hole a indicat o abordare mai fermă a Rezervei Federale în lupta împotriva inflației.

Președintele Fed a amintit cele „65 de luni de inflație susținută și ridicată” și a insistat că ținta de inflație de 2% rămâne fixă. În opinia sa, banca centrală americană nu poate presupune că inflația va reveni singură la nivelul dorit.

„În acest moment, Fed ar trebui să se concentreze în principal pe prețuri”, a declarat Warsh.

Mesajul vine după ce inflația anuală din SUA a ajuns în mai la 4,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, înainte de a coborî la 3,2% în iulie.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, Warsh a prezentat o abordare mai disciplinată și explicit orientată spre combaterea inflației. Președintele Fed consideră că deciziile ar trebui să țină cont mai ales de tendințele actuale și mai puțin de date învechite sau de valori izolate din rapoartele economice.

Analistul eToro compară momentul actual cu discursul susținut de fostul președinte al Fed, Jerome Powell, la Jackson Hole în 2022.

Powell a transmis atunci un mesaj scurt și direct despre măsurile dificile necesare pentru readucerea inflației sub control și a avertizat împotriva unei relaxări premature a politicii monetare.

Reacția piețelor a fost puternică. Indicele S&P 500 a pierdut 3,37% în acea ședință, iar Nasdaq 100 a scăzut cu aproximativ 4,1%.

De această dată, declarațiile lui Warsh nu au produs mișcări comparabile, piețele înregistrând doar fluctuații limitate.

Investitorii se confruntă însă și cu revenirea tensiunilor de pe piața energiei. Prețul petrolului Brent a depășit 90 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind o posibilă nouă închidere a Strâmtorii Ormuz.

Acțiunile americane au scăzut luni. Pierderile companiilor din sectorul utilităților, mai sensibile la nivelul dobânzilor, au compensat parțial câștigurile înregistrate de companiile energetice.

Aurul a fost, de asemenea, afectat de perspectiva unor dobânzi mai ridicate. Metalul prețios a pierdut peste 1%, după ce a atins luni un minim intraday de 4.396 de dolari. Scăderea a venit după un declin de peste 3% înregistrat vineri, cea mai mare pierdere zilnică din ultimele 11 săptămâni.

Atenția investitorilor se mută acum către următoarele date economice din Statele Unite. Raportul lunar privind locurile de muncă este așteptat vineri, iar datele privind indicele prețurilor de consum vor fi publicate pe 11 septembrie.

Aceste informații vor fi importante pentru evaluarea următoarei decizii a Rezervei Federale.

Conform datelor FedWatch citate de Bogdan Maioreanu, piețele estimează în prezent o probabilitate de aproape 66% ca Fed să majoreze dobânda la ședința din 16 septembrie. În urmă cu numai o lună, probabilitatea era de aproximativ 40%.

În aceste condiții, următoarea decizie a Rezervei Federale ar putea deveni unul dintre principalele evenimente urmărite de investitori în septembrie și o posibilă sursă de volatilitate pe piețele financiare.