Pe 10 septembrie începe o perioadă rară. Ce scoate Uranus la lumină pentru fiecare zodie

Pe 10 septembrie, Uranus, supranumit în astrologie Marele Trezitor, își începe mișcarea retrogradă în Gemeni. Perioada se va întinde până în februarie 2027 și aduce în atenție idei, informații, comunicare, alegeri și modul în care fiecare persoană își formează opiniile.

În astrologie, Uranus este asociat cu schimbarea și cu momentele în care ceea ce părea stabil sau comod începe să fie pus sub semnul întrebării. Planeta poate scoate la suprafață lucruri ignorate până atunci și poate determina reevaluarea unor reguli sau convingeri acceptate fără prea multe întrebări.

Retrogradarea în Gemeni accentuează zona comunicării și a gândirii. În următoarele cinci luni, o informație nouă, o conversație sau o experiență poate modifica o perspectivă considerată definitivă.

Pentru fiecare zodie există însă o zonă diferită în care această perioadă poate aduce întrebări și reevaluări. Până în februarie 2027, anumite lucruri pot deveni mai greu de ignorat.

Pentru Berbeci, Uranus în Gemeni aduce schimbări în zona ideilor, conversațiilor și informațiilor. Modul în care comunică poate să nu mai producă rezultatele așteptate, iar unele decizii luate în trecut pot fi privite diferit după apariția unor informații noi.

O informație neașteptată poate modifica radical perspectiva asupra unei situații considerate deja lămurite. În următoarele luni, opiniile care provoacă propriile convingeri pot deveni la fel de importante ca cele care le confirmă.

Perioada poate aduce și dorința de a învăța ceva nou, de a scrie, de a comunica mai deschis sau de a schimba modul în care sunt transmise ideile. Sunt posibile reevaluări legate de felul în care Berbecii își exprimă punctul de vedere. Marea revelație pentru Berbec poate fi că uneori cea mai curajoasă decizie este să se răzgândească.

Pentru Tauri, Uranus pune accent pe bani, posesiuni și valori personale. Ceea ce părea până acum sigur poate începe să pară prea rigid sau să nu mai ofere același sentiment de confort.

Pot apărea idei noi despre felul în care sunt câștigați, economisiți sau folosiți banii. Metodele tradiționale nu mai sunt neapărat singurele variante luate în calcul.

Uranus este asociat cu soluțiile inovatoare și cu sursele neobișnuite de venit, însă perioada retrogradă aduce mai întâi nevoia unei analize a relației cu stabilitatea. Întrebarea poate depăși dimensiunea strict financiară: „Cât am?” și poate ajunge la „Pentru ce muncesc atât de mult?”. Până în februarie, valorile personale se pot modifica mai mult decât situația financiară propriu-zisă.

Gemenii se află în centrul acestei perioade, deoarece Uranus traversează această zodie. Următoarele luni pot continua un proces de reinventare personală început deja.

Felul în care o persoană se prezintă, lucrurile pe care le spune despre sine și direcția în care credea că se îndreaptă pot fi reevaluate. Unele decizii luate pentru a nu deranja, pentru integrare sau pentru păstrarea unei anumite imagini pot ajunge să fie privite dintr-o perspectivă diferită.

Uranus este asociat cu desprinderea de așteptările celorlalți și cu exprimarea mai liberă a individualității. Pentru Gemeni, această perioadă poate aduce întrebări despre autenticitate și despre diferența dintre imaginea prezentată celorlalți și propria identitate.

Până în februarie, poate deveni mai importantă alegerea unei versiuni mai adevărate a propriei persoane decât căutarea unei versiuni considerate „mai bune”.

Pentru Raci, schimbările asociate cu Uranus se produc într-o zonă mai discretă. Pot reveni gânduri, frici, amintiri sau tipare despre care exista impresia că au fost lăsate definitiv în urmă.

Revenirea acestor elemente nu înseamnă neapărat repetarea trecutului. Ele pot fi privite dintr-un alt loc și într-un context diferit față de momentul în care au apărut prima dată.

Uranus este asociat, în această zonă, cu desprinderea de obiceiuri inconștiente și atașamente vechi. Pentru Raci poate apărea nevoia de mai multă liniște pentru a identifica lucrurile care consumă energie și pe cele care nu mai trebuie purtate mai departe.

Unele dintre cele mai importante schimbări până în februarie ar putea fi greu de observat din exterior, deoarece se produc la nivel interior.

Pentru Lei, Uranus pune sub semnul întrebării prieteniile, grupurile și planurile de viitor. Unele relații sociale pot începe să pară restrictive, în timp ce persoane diferite de cercul obișnuit pot deveni mai interesante.

Uranus este asociat aici cu schimbarea anturajului și cu atracția către oameni independenți sau neconvenționali. În același timp, poate apărea întrebarea dacă anumite obiective urmărite mult timp sunt dorite cu adevărat sau au devenit importante datorită aprecierii celor din jur.

Retrogradarea oferă câteva luni pentru separarea dorințelor personale de ceea ce s-a învățat că „ar trebui” să fie dorit. Unele planuri de viitor pot fi astfel reevaluate.

Pentru Lei, schimbarea poate începe prin recunoașterea faptului că un anumit drum sau o anumită relație nu mai corespunde direcției personale.

Pentru Fecioare, Uranus poate aduce întrebări despre carieră, reputație și direcția profesională. Un loc de muncă, o funcție sau un obiectiv pentru care au muncit mult poate începe să fie privit diferit.

Schimbarea perspectivei nu presupune neapărat un eșec. Poate reflecta faptul că, între timp, persoana s-a schimbat și are alte priorități sau nevoi profesionale.

Uranus este asociat cu modificări neașteptate ale direcției profesionale și cu descoperirea unor talente ori metode de lucru neconvenționale. Totuși, perioada retrogradă lasă timp pentru analiză înaintea unei schimbări radicale. Pentru Fecioare, întrebarea poate fi dacă trebuie schimbat drumul profesional sau doar felul în care este parcurs.

Pentru Balanțe, Uranus activează zona credințelor, perspectivelor, studiilor și descoperirii lumii. O experiență, o persoană sau o informație poate pune sub semnul întrebării o idee considerată până atunci un adevăr incontestabil.

Pot apărea interesul pentru idei respinse anterior sau nevoia de a studia un domeniu complet diferit. Călătoriile și contactul cu oameni proveniți din alte medii pot contribui, de asemenea, la schimbarea perspectivei.

Uranus este asociat aici cu experiențele care deschid mintea și cu îndepărtarea de filozofiile prea rigide. O perspectivă considerată definitivă poate deveni astfel mai flexibilă. Până în februarie, Balanțele își pot modifica modul în care privesc lumea și propriile convingeri.

Pentru Scorpioni, Uranus activează zona resurselor împărțite cu alte persoane, a datoriilor, sprijinului financiar, încrederii și intimității. O situație legată de bani comuni poate necesita o strategie diferită.

Poate deveni mai evident și unde există o dependență prea mare de o altă persoană sau, dimpotrivă, unde cineva depinde prea mult de Scorpion. Astfel de situații pot necesita o reevaluare a modului în care sunt împărțite resursele și responsabilitățile.

Uranus este asociat cu schimbări și incertitudini legate de banii care nu provin direct din venitul personal, dar și cu transformări în relațiile intime. Controlul poate deveni una dintre temele importante ale perioadei.

Întrebarea poate fi cât trebuie păstrat sub control și cât poate fi lăsat din mână. Unele legături pot deveni mai puternice atunci când regulile sunt renegociate.

Pentru Săgetători, Uranus pune accent pe relații și parteneriate. Legăturile prea rigide sau relațiile în care libertatea a dispărut pot deveni mai greu de tolerat.

Această perioadă nu indică automat despărțiri, ci mai degrabă nevoia de a modifica regulile după care funcționează o relație. Atât cuplurile, cât și colaborările pot avea nevoie de mai multă flexibilitate.

Uranus este asociat aici cu surprize, schimbări de perspectivă și o nevoie mai mare de libertate. O persoană din trecut poate reapărea, iar o relație actuală poate aduce în discuție întrebări evitate până acum. Până în februarie, Săgetătorii pot avea o perspectivă mai clară asupra diferenței dintre un partener real și o persoană care ocupă doar formal acest rol.

Pentru Capricorni, Uranus zdruncină rutina, munca de zi cu zi și modul în care este consumată energia. Un program care a funcționat ani la rând poate începe să pară nepotrivit pentru viața actuală.

Nevoia de libertate și flexibilitate poate deveni mai puternică, mai ales pe plan profesional. Metodele de lucru obișnuite pot fi reevaluate, iar activitățile repetitive pot deveni mai greu de tolerat.

Uranus este asociat cu schimbarea programului, metode de lucru neconvenționale și dificultatea de a accepta activități care au devenit pur mecanice. Pentru Capricorni, perioada poate aduce o analiză a obligațiilor zilnice.

Nu este necesară renunțarea la întregul program, însă poate deveni importantă identificarea lucrurilor care mai au cu adevărat rost. Eficiența nu presupune să faci permanent mai multe lucruri.

Uranus este planeta asociată modern cu Vărsătorul, iar retrogradarea sa în Gemeni aduce în atenție creativitatea, iubirea și libertatea de exprimare. O pasiune veche poate fi redescoperită sau un hobby poate începe să fie privit într-un mod diferit.

În plan sentimental, regulile rigide pot deveni mai greu de suportat. O relație poate avea nevoie de mai mult spațiu pentru spontaneitate și exprimare personală.

Uranus este asociat în această zonă cu forme neconvenționale de exprimare, surprize romantice și eliberarea de inhibiții. Următoarele luni pot readuce în atenție activități care aduc bucurie fără să fie legate neapărat de obligații sau rezultate concrete.

Întrebarea perioadei poate fi când a fost făcut ultima dată ceva doar pentru plăcerea personală. Răspunsul poate deschide o direcție care nu fusese inclusă în planurile inițiale.

Pentru Pești, Uranus atinge zona casei, familiei și sentimentului de apartenență. Pot reveni discuții despre locuință, relații de familie sau reguli vechi după care s-a continuat viața fără ca acestea să fie reevaluate.

Uneori, schimbarea poate fi concretă și poate ține de viața domestică. Alteori, transformarea se poate produce în modul în care este privit trecutul și în raportarea la experiențele familiale.

Uranus este asociat aici cu schimbarea vieții domestice și cu eliberarea de condiționări familiale vechi. Respectarea trecutului nu presupune neapărat reproducerea lui.

Până în februarie, ideea de „acasă” poate căpăta pentru Pești o semnificație diferită, pe măsură ce relația cu familia, locuința și sentimentul de apartenență este reevaluată, potrivit sfatulparintilor.ro.