Avertisment pentru românii care merg în Bulgaria! Restricții de circulație în minivacanță. Ce trebuie să știe șoferii

Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR

Autoritățile din Bulgaria au stabilit restricții temporare de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, înaintea minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării Bulgariei, sărbătorită pe 6 septembrie. Măsurile sunt destinate camioanelor cu masa de peste 12 tone și se aplică pe mai multe drumuri și autostrăzi importante din țară.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află în Bulgaria, tranzitează teritoriul acestei țări sau intenționează să călătorească acolo cu privire la noile reguli de circulație. Restricțiile au fost introduse de autoritățile bulgare pentru creșterea siguranței rutiere, fluidizarea traficului și reducerea riscului de formare a ambuteiajelor.

Măsurile se aplică în anumite intervale orare și pe sensuri de mers stabilite în funcție de fluxurile de trafic așteptate în perioada minivacanței. Astfel, șoferii de camioane trebuie să țină cont de perioadele în care accesul vehiculelor de mare tonaj este limitat.

Prima restricție este programată pentru vineri, 4 septembrie, între orele 15:00 și 20:00. În acest interval, măsura se aplică pe sensul de ieșire din Sofia, astfel că vehiculele de mare tonaj care circulă către capitala Bulgariei nu sunt vizate de această interdicție.

Sâmbătă, 5 septembrie, restricția va fi valabilă între orele 09:00 și 14:00 și va afecta camioanele care părăsesc Sofia. Circulația vehiculelor grele către capitală nu este restricționată în acest interval.

O nouă măsură este prevăzută pentru luni, 7 septembrie, între orele 12:00 și 20:00. De această dată, restricția este instituită pe sensul de circulație către Sofia, în timp ce camioanele care ies din capitala Bulgariei vor putea circula fără restricții.

Restricțiile vizează autostrăzile „Trakia”, „Hemus” și „Struma”, precum și drumul I-1 din districtul Blagoevgrad. Mai exact, pe autostrada „Hemus”, restricțiile de circulație pentru vehiculele de mare tonaj se aplică pe tronsonul dintre Sofia și legătura rutieră cu sensul giratoriu și drumul I-4. Șoferii de camioane care tranzitează această zonă trebuie să țină cont de intervalele în care circulația este limitată.

Măsuri similare sunt instituite pe autostrada „Struma” și pe drumul I-1, în zona dintre Simitli și Kresna. Aceste artere sunt vizate de restricțiile temporare stabilite pentru perioada minivacanței.

Pe drumul I-1, în zona Simitli, pe direcția Bansko și a complexelor turistice, autoritățile bulgare vor introduce și un regim de circulație reversibilă. Configurația benzilor va fi modificată în funcție de direcția în care este estimat un trafic mai intens.

În zilele de 4 și 5 septembrie, vehiculele care circulă spre Kulata vor avea la dispoziție două benzi, în timp ce traficul către Sofia se va desfășura pe o singură bandă. Pe 7 septembrie, configurația se va schimba, iar circulația va avea două benzi disponibile spre Sofia și o singură bandă spre Kulata.

Nu toate vehiculele de mare tonaj sunt incluse în restricțiile anunțate de autoritățile bulgare. Sunt exceptate autobuzele utilizate pentru transportul public de persoane, precum și vehiculele care transportă mărfuri periculoase în regim ADR.

Lista excepțiilor include și vehiculele care transportă animale vii, produse perisabile sau mărfuri care necesită transport în regim termic. De asemenea, pot circula camioanele specializate pentru transportul de carcase.

Pe autostrada „Trakia”, restricția nu se aplică transportului public de persoane. Prin urmare, autobuzele destinate acestui tip de transport nu sunt vizate de măsura instituită pe această arteră.

Există o excepție suplimentară pentru transporturile de mărfuri periculoase pe sensul către Sofia. Acestea nu vor fi restricționate pe tronsonul dintre intersecțiile rutiere Ihtiman și Vakarel.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă șoferilor care urmează să traverseze Bulgaria să își planifice din timp deplasările și să țină cont de perioadele în care sunt instituite restricțiile. Totodată, este recomandată respectarea regulilor de circulație și a limitelor de viteză.

Autoritățile române recomandă, de asemenea, evitarea depășirilor riscante și a folosirii benzii de urgență. Respectarea acestor reguli este necesară pentru a permite trecerea vehiculelor care beneficiază de regim special și pentru menținerea unui trafic cât mai fluent.

Pentru verificarea situației traficului în timp real, Agenția „Infrastructura Rutieră” din Bulgaria pune la dispoziție o hartă interactivă. Aceasta oferă informații despre numărul de vehicule și fluxul de trafic de pe diferite sectoare de drum.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice înainte de plecare informațiile referitoare la starea drumurilor și situația traficului din Bulgaria. Totodată, aceștia sunt îndrumați să consulte aplicația „Călătorește informat”, disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile.