Șoferii vor avea noi restricții de trafic începând de joi. Circulația va fi reorganizată timp de aproape trei săptămâni în acest oraș
SURS FOTO: Primăria Oradea - Dragos Voda, Oradea
Noi restricții de trafic vor fi instituite pe strada Dragoș Vodă din Oradea, în zona podului feroviar aflat în lucru. Măsura se aplică începând de joi, 3 septembrie. Până la 20 septembrie, șoferii vor putea circula pe câte o singură bandă pentru fiecare sens. Modificările sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la infrastructura feroviară.
Restricții de trafic pe strada Dragoș Vodă în perioada 3–20 septembrie
Restricțiile de trafic anunțate pentru strada Dragoș Vodă vor reduce din nou capacitatea de circulație în zona podului feroviar aflat în șantier. În intervalul 3–20 septembrie, traficul rutier se va desfășura pe câte o singură bandă pe sens.
Primăria Oradea a anunțat miercuri că măsura este necesară pentru executarea în siguranță a intervențiilor, fără oprirea completă a circulației în zonă.
„Pe durata lucrărilor, circulaţia rutieră va fi restricţionată pe câte o bandă pe sens, pentru a permite desfăşurarea intervenţiilor în condiţii de siguranţă şi pentru menţinerea traficului rutier”, a transmis miercuri Primăria Oradea, printr-un comunicat de presă.
Restricțiile sunt valabile exclusiv în zona în care se desfășoară lucrările la podul feroviar. Circulația nu va fi închisă complet, însă reducerea numărului de benzi poate îngreuna deplasarea, în special în intervalele cu trafic intens, scriu cei de la Bihoreanul.
Șoferii vor circula pe banda de lângă axul drumului
Organizarea temporară a traficului stabilește folosirea benzii a doua pe ambele sensuri de circulație. Pe direcția dinspre strada Seleușului către Cluj-Napoca, șoferii vor utiliza banda situată lângă axul drumului.
Cealaltă bandă va fi închisă în dreptul podului feroviar pentru a permite executarea lucrărilor. Aceeași regulă va fi aplicată și pe sensul opus, dinspre Cluj-Napoca spre centrul municipiului Oradea, unde mașinile vor circula tot pe banda a doua.
Municipalitatea le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să se deplaseze cu atenție în zona șantierului. Șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile transmise de personalul aflat în teren.
Lucrările la podurile feroviare au început în septembrie 2024
Șantierul pentru înlocuirea celor două poduri feroviare din zona Silvaș a fost deschis la începutul lunii septembrie 2024. Unul dintre pasajele incluse în proiect este cel care traversează strada Dragoș Vodă.
Circulația rutieră din această zonă a fost restricționată de mai multe ori pe parcursul ultimelor luni, în funcție de etapele lucrărilor. Măsurile au presupus reducerea numărului de benzi și reorganizarea temporară a traseelor folosite de șoferi.
La sfârșitul lunii iunie, traficul a fost redus la câte o bandă pe sens pentru pregătirea operațiunilor de rigidizare a podului. În aceeași etapă au fost montate paleele, structurile provizorii folosite pentru susținerea construcției.
Constructorul a demontat un tablier metalic în luna iulie
Lucrările au continuat în iulie, când constructorul Webuild a introdus noi restricții de circulație în zona pasajului. Intervențiile au vizat demontarea și ridicarea unui tablier metalic, precum și demolarea uneia dintre culeele podului.
Operațiunile executate succesiv au impus menținerea restricțiilor în diferite perioade, astfel încât utilajele și echipele constructorului să poată lucra în condiții de siguranță.
Proiectul feroviar are o valoare de peste 2,4 miliarde de lei
Înlocuirea podurilor din zona Silvaș face parte din lucrările aferente lotului IV Aleșd–frontiera cu Ungaria. Valoarea contractului este de 2,417 miliarde de lei, fără TVA.
La sfârșitul lunii august, lucrările desfășurate pe acest lot ajunseseră la un stadiu de execuție de aproximativ 56%. Restricțiile programate până la 20 septembrie permit continuarea intervențiilor la podul feroviar de pe strada Dragoș Vodă.
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