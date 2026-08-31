CFR finalizează două fuziuni în ultima zi de PNRR. Oana Gheorghiu: Astăzi am făcut primul pas și am arătat că se poate

CFR SA a finalizat, la 31 august, fuziunile prin absorbție cu Telecomunicații CFR SA și Tipografica „Filaret” SA, după admiterea cererilor de înregistrare. Cele două societăți își încetează existența juridică separată, iar activitățile și patrimoniul lor sunt preluate de administratorul infrastructurii feroviare. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că operațiunile fac parte din reforma companiilor de stat prevăzută prin PNRR și contribuie la îndeplinirea jalonului 443.

Oana Gheorghiu a prezentat fuziunile drept o componentă a reformei de guvernanță corporativă asumate de România prin PNRR, în timp ce CFR SA a confirmat finalizarea procedurilor de absorbție.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA devine societatea absorbantă, ceea ce înseamnă că activitățile, patrimoniul, drepturile și obligațiile Telecomunicații CFR SA și Tipografica „Filaret” SA sunt integrate în structura companiei.

CFR precizează că cele două operațiuni reprezintă o reorganizare internă a unor entități controlate de stat. Fuziunile nu presupun privatizarea societăților absorbite și nici transferarea activelor acestora către investitori privați.

Telecomunicații CFR și Tipografica „Filaret” își încetează existența juridică distinctă, fără să intre în lichidare. Activitățile desfășurate până acum de cele două societăți nu dispar, ci vor continua în cadrul CFR SA.

Administratorul infrastructurii feroviare susține că integrarea celor două societăți ar trebui să simplifice circuitele administrative și procesele decizionale existente în cadrul grupului. Reorganizarea urmărește, de asemenea, reducerea suprapunerilor dintre funcțiile administrative și cele de suport, precum și gestionarea integrată a patrimoniului și a resurselor.

Contractele și activitățile derulate anterior de Telecomunicații CFR și Tipografica „Filaret” vor fi preluate și integrate în mecanismele interne de administrare și control ale CFR.

Compania nu prezintă însă, în această etapă, o estimare privind economiile care ar putea fi obținute în urma restructurării. CFR arată că efectele economice și operaționale vor putea fi evaluate numai după finalizarea integrării activităților, astfel că eventualele economii rezultate din reorganizare nu au fost deocamdată determinate.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat luni, într-o postare publicată pe Facebook, finalizarea operațiunilor derulate pentru îndeplinirea jalonului 443 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Procesul nu s-a limitat la sectorul transporturilor. În domeniul energetic, Electrocentrale Grup a fuzionat prin absorbție cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), companie aflată în portofoliul Ministerului Energiei.

În transporturi, reorganizarea a inclus Societatea Tipografică Filaret și Telecomunicații CFR. Cele două societăți au fost absorbite de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA (CNCFR), companie aflată în portofoliul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit vicepremierului, Oficiul Registrului Comerțului a admis toate cele trei fuziuni, precum și radierea societăților absorbite. În două dintre cazuri, hotărârile au fost pronunțate chiar luni și urmează să fie comunicate oficial.

„E o reformă de guvernanță corporativă asumată prin PNRR, care elimină structuri paralele și consolidează administrarea companiilor de stat din aceste domenii”, a transmis vicepremierul.

Procesul finalizat la sfârșitul lunii august își are originea într-un proiect mai amplu privind reorganizarea întreprinderilor publice. Oana Gheorghiu susține că, atunci când a intrat în Guvern, în noiembrie 2025, nu fusese făcut niciun pas pentru restructurarea vreunei societăți în cadrul jalonului 443.

Ulterior, autoritățile au inițiat un proiect-pilot care cuprindea 22 de companii de stat. Acestea urmau să intre în procese de restructurare sau de listare, în funcție de situația fiecăreia și de angajamentele asumate de România prin PNRR.

„Până la demiterea Guvernului, am reușit să pornim restructurarea a 3 companii”, a afirmat Gheorghiu.

Vicepremierul consideră că finalizarea celor trei operațiuni nu încheie procesul de reformare a întreprinderilor publice, ci reprezintă prima etapă concretă a unei restructurări care poate continua în cazul societăților unde rezultatele economice impun asemenea măsuri.

„Astăzi am făcut primul pas și am arătat că se poate. De aici înainte, acest drum poate fi continuat acolo unde performanța economică o cere”, a transmis vicepremierul.

Finalizarea fuziunilor a permis, potrivit Oanei Gheorghiu, închiderea jalonului 443 chiar pe 31 august, în ultima zi de implementare a PNRR. Obiectivul prevăzut prin acest jalon a vizat restructurarea companiilor de stat, astfel încât acestea să își îmbunătățească eficiența și performanța economică.