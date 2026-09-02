Ungaria pregătește o taxă pentru bogați. Guvernul a stabilit ce averi vor fi impozitate

Guvernul de la Budapesta intenționează să introducă, începând de anul viitor, un impozit destinat celor mai bogați contribuabili din Ungaria. Măsura va viza veniturile și activele care depășesc un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de dolari. Planul fiscal a fost confirmat miercuri de șeful de cabinet al premierului Peter Magyar, într-un interviu acordat portalului Telex.

Bogații care dețin venituri și active cu o valoare mai mare de un miliard de forinți ar urma să fie vizați de noul impozit pe avere pregătit de Guvernul Ungariei. Pragul avut în vedere de autoritățile de la Budapesta corespunde unei averi de aproximativ 3,1 milioane de dolari.

Balint Ruff, șeful de cabinet al premierului Peter Magyar, a declarat că reglementarea necesară introducerii acestei taxe a fost elaborată de mai mult timp. Oficialul a prezentat măsura drept un element important al viitoarei politici fiscale promovate de noua putere de la Budapesta.

„Impozitul pe avere va fi o piatră de hotar. Regulamentul este pregătit de mult timp şi va impune un impozit pe avere pentru veniturile şi activele care depăşesc un miliard de forinţi”, a declarat Balint Ruff, şef de cabinet al premierului Peter Magyar, într-un interviu publicat miercuri de portalul de ştiri Telex.

Introducerea impozitului pe avere reprezintă una dintre măsurile fiscale anunțate de Peter Magyar după victoria categorică obținută de Partidul Tisza la alegerile parlamentare din aprilie. Formațiunea a ajuns la guvernare după 16 ani în care Ungaria a fost condusă de Viktor Orban.

În această perioadă, inegalitatea economică s-a accentuat în Ungaria, iar în jurul puterii politice s-a format o nouă categorie de persoane care și-au acumulat averile prin corupție, potrivit informațiilor prezentate. Noua administrație de la Budapesta intenționează să majoreze contribuția fiscală plătită de persoanele cu cele mai mari venituri și proprietăți.

Peter Magyar a declarat în luna iunie că taxa aplicată marilor averi ar putea aduce anual la buget între 300 și 600 de miliarde de forinți. Conform planului prezentat de premier, noul impozit ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Propunerile privind impozitarea suplimentară a bogaților câștigă susținere atât în Europa, cât și în Statele Unite, în contextul în care autoritățile caută noi surse de finanțare pentru bugetele publice. Un alt obiectiv invocat de politicienii care promovează asemenea măsuri este reducerea diferențelor economice dintre contribuabili.

California analizează posibilitatea introducerii unei taxe adresate miliardarilor, în timp ce autoritățile din New York ar putea aproba mai multe impozite noi pentru persoanele cu averi ridicate. În Marea Britanie, Andy Burnham a alimentat, la rândul său, speculațiile privind o posibilă majorare a taxelor.