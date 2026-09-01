Ungaria anchetează presupuse abuzuri la banca de stat Eximbank. Este vizat și un credit de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord

Autoritățile ungare au deschis o anchetă penală privind presupuse abuzuri la banca de stat Eximbank, într-o nouă acțiune a guvernului condus de Peter Magyar împotriva unor decizii luate în timpul fostei administrații. Printre cazurile investigate se află un împrumut de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord și finanțarea unui proiect de infrastructură din Africa.

Poliția ungară investighează patru cazuri legate de activitatea Eximbank, existând suspiciuni de abuz în serviciu și management defectuos. Ancheta a fost deschisă după o plângere depusă în luna iulie de Ministerul Economiei, în urma unui audit efectuat la banca de stat.

În cadrul investigației, anchetatorii au confiscat luni mii de documente interne ale ministerului. Poliția susține că materialele au fost obținute în urma unor verificări interne și conțin informații suplimentare care ar putea ajuta ancheta.

Eximbank a fost supravegheată de Ministerul de Externe până în iunie 2022, când responsabilitatea a fost transferată Ministerului Economiei, transmite Reuters.

Unul dintre cele mai importante cazuri investigate privește un împrumut de un miliard de euro acordat Macedoniei de Nord. Creditul a avut o dobândă de 3,25% și a fost garantat integral de stat.

Peter Magyar a susținut în iulie că pentru acordarea împrumutului ar fi fost utilizate fonduri destinate sprijinirii companiilor ungare. Potrivit premierului, banii ar fi fost folosiți pentru susținerea unui aliat politic extern, iar de operațiune ar fi putut beneficia și companii apropiate de fosta administrație.

Acestea sunt însă acuzații formulate de actualul premier, iar ancheta urmează să stabilească dacă au fost comise fapte penale.

Autoritățile verifică și un proiect de infrastructură din Africa. Potrivit lui Peter Magyar, Eximbank și o altă instituție de stat, Banca Ungară pentru Dezvoltare, au oferit pentru acest proiect o garanție de finanțare în valoare de 126 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 398 de milioane de dolari.

Cazul se numără printre cele transmise poliției de Ministerul Economiei în luna iulie, în urma verificărilor efectuate asupra activității Eximbank.

Ancheta face parte din demersurile anunțate de guvernul lui Peter Magyar după victoria în alegerile din aprilie, care a pus capăt celor 16 ani în care Viktor Orban s-a aflat la conducerea Ungariei.

Magyar a promis să investigheze ceea ce el descrie drept corupție generalizată în timpul fostei administrații.

Viktor Orban a respins acuzațiile formulate împotriva guvernării sale.

Deschiderea anchetei privind Eximbank mută acum o parte dintre aceste acuzații în zona investigațiilor penale, poliția urmând să verifice documentele și operațiunile financiare semnalate în urma auditului.