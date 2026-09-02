Veste bună pentru românii care au lucrat în SUA. Anii munciți în ambele țări pot fi luați în calcul la pensie

Românii care au lucrat atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii pot beneficia de noile reguli privind stabilirea pensiei. Acordul bilateral în domeniul securității sociale a intrat în vigoare la începutul lunii septembrie, alături de aranjamentul administrativ necesar aplicării sale. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat cine poate folosi perioadele de asigurare realizate în cele două țări și unde trebuie depuse cererile.

Pensia persoanelor care nu îndeplinesc condițiile necesare numai pe baza perioadelor de asigurare realizate în România poate fi stabilită și prin luarea în calcul a perioadelor lucrate în Statele Unite. Măsura este prevăzută în Acordul în domeniul securității sociale dintre România și SUA, semnat la București la 23 martie 2023 și intrat în vigoare la 1 septembrie 2026.

Casa Județeană de Pensii Alba a transmis că prevederile sunt importante în special pentru persoanele care au muncit în ambele țări și au acumulat perioade de asigurare în cele două sisteme de securitate socială.

„De prevederile Acordului pot beneficia persoanele care sunt sau au fost asigurate în România și/sau în Statele Unite ale Americii, precum și, după caz, persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea”, precizează instituția.

Perioadele de asigurare realizate în România și în SUA pot fi totalizate atunci când această procedură este necesară pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Perioadele luate în considerare nu trebuie însă să se suprapună cu intervale deja recunoscute în sistemul public de pensii din România.

Cumularea perioadelor de asigurare nu înseamnă că statul român va achita pensie și pentru anii în care solicitantul a lucrat în Statele Unite. Fiecare dintre cele două țări va calcula și va plăti prestația aferentă perioadelor de asigurare realizate în propriul sistem.

„Este important de precizat că totalizarea perioadelor de asigurare nu înseamnă că România va plăti pensie pentru perioadele lucrate în SUA”, arată Casa Județeană de Pensii Alba.

Dacă dreptul la pensie din România este obținut prin cumularea perioadelor de asigurare din cele două state, suma datorată de autoritățile române va fi calculată potrivit principiului „pro-rata temporis”. Concret, valoarea prestației va fi stabilită proporțional cu perioadele de asigurare realizate în conformitate cu legislația României.

Persoanele care locuiesc în România trebuie să înainteze cererea către casa teritorială de pensii competentă pentru localitatea în care își au șederea obișnuită. La depunerea documentelor, solicitantul trebuie să menționeze că a acumulat perioade de asigurare și în Statele Unite și să prezinte actele disponibile care confirmă aceste intervale.

După înregistrarea solicitării, instituțiile competente din România și SUA vor face schimb de informații și documente pentru verificarea perioadelor declarate și stabilirea drepturilor de pensie.

Persoanele care locuiesc în mod obișnuit în Statele Unite vor depune cererea prin intermediul instituției americane competente. Pentru obținerea drepturilor din sistemul public de pensii din România au fost stabilite formulare distincte pentru pensia pentru limită de vârstă sau anticipată, pensia de urmaș și pensia de invaliditate.

Acordul bilateral stabilește că data depunerii unei cereri într-unul dintre cele două state poate produce efecte și în celălalt stat. Regula se aplică atunci când solicitantul cere o prestație similară și declară că a realizat perioade de asigurare atât în România, cât și în SUA.

„În condițiile stabilite prin Acord, data la care este depusă o cerere pentru o prestație într-unul dintre cele două state poate fi considerată și data depunerii cererii pentru o prestație similară în celălalt stat, dacă solicitantul indică existența perioadelor de asigurare realizate în acel stat și nu solicită în mod expres limitarea cererii numai la prestațiile acordate de primul stat”, explică instituția.

Pentru ca această regulă să poată fi aplicată, persoanele care au lucrat în ambele țări trebuie să precizeze acest lucru în momentul în care depun cererea de pensionare. Solicitantul poate cere în mod expres ca documentația sa să producă efecte numai în statul în care a fost înregistrată.

Noile prevederi sunt aplicabile prestațiilor pentru care cererile au fost depuse la 1 septembrie 2026 sau după această dată. Persoanele care beneficiază deja de drepturi din sistemul public de pensii din România nu intră sub incidența celor două instrumente bilaterale în privința acordării prestațiilor de pensie, conform precizărilor transmise de Casa Județeană de Pensii Alba.

Indemnizația socială acordată pensionarilor nu poate fi transferată în Statele Unite în baza acestui acord. Ajutorul de deces va continua să fie acordat exclusiv potrivit legislației fiecăruia dintre cele două state.

Dacă perioadele de asigurare acumulate în România nu sunt suficiente pentru deschiderea dreptului la pensie, acestea pot fi cumulate, în condițiile acordului, cu perioadele realizate în sistemul din Statele Unite.

Persoanele interesate pot găsi formularele necesare aplicării Acordului România–Statele Unite ale Americii pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba, pensiialba.ro. Instituția le recomandă celor care au desfășurat activități profesionale în ambele țări să consulte informațiile și documentele publicate înainte de înregistrarea cererii.