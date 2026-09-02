Exproprieri pentru Drumul Expres Focșani–Brăila. Peste 3.200 de imobile trec în proprietatea statului. Despăgubiri de aproape 36 de milioane de lei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul viitorului Drum Expres Focșani–Brăila. Măsura vizează 3.297 de imobile din județele Vrancea și Brăila, cu o suprafață totală de peste 8,5 milioane de metri pătrați. Proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de aproape 36 de milioane de lei.

Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, la 1 septembrie 2026, Decizia de expropriere nr. 117 pentru proprietățile private situate pe amplasamentul viitorului Drum Expres Focșani–Brăila.

În baza prevederilor Legii nr. 255/2010, imobilele vizate de procedură trec din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român.

În total, procedura privește 3.297 de imobile, cu o suprafață cumulată de 8.557.483 de metri pătrați.

Valoarea totală a despăgubirilor stabilite pentru exproprieri este de 35.934.332,76 lei.

Decizia de expropriere urmează să fie comunicată autorităților locale de pe traseul viitorului drum expres.

În județul Vrancea sunt vizate localitățile Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești.

În județul Brăila, decizia va ajunge la primăriile Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu.

Documentele privind exproprierile sunt publicate de CNIR – secțiunea Exproprieri.

Proiectul este prevăzut în Planul Investițional 2021–2030 și în Master Planul General de Transport al României sub denumirea generică DEx 6 „Milcovia Expres”.

Potrivit CNIR, Focșani–Brăila va fi cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit în cadrul unui singur contract.

Noua șosea va realiza conexiunea dintre Autostrada Moldovei A7 Ploiești–Pașcani și Podul peste Dunăre de la Brăila, precum și cu Drumul Expres Brăila–Galați și conexiunile către Tulcea și Constanța.

Proiectul prevede realizarea a 57 de structuri, respectiv poduri și viaducte.

Pe traseu vor exista și șase noduri rutiere: Focșani, la intersecția cu A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și Brăila, la intersecția cu Drumul Expres Buzău–Brăila.

De asemenea, sunt prevăzute două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii. Acesta va include o zonă rezervată pentru o benzinărie și spații destinate activităților comerciale și de alimentație publică.

Contractul pentru Drumul Expres Focșani–Brăila are o valoare de 4,29 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Constructorul este asocierea SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL – Spedition UMB – Arcada Company SA.

Potrivit informațiilor prezentate de CNIR, durata contractului este de 42 de luni, dintre care șase luni sunt destinate proiectării și 36 de luni execuției lucrărilor.

Prin emiterea deciziei pentru cele 3.297 de imobile este parcursă una dintre etapele administrative necesare pentru eliberarea amplasamentului viitorului drum de mare viteză.

Detaliile proiectului sunt disponibile pe pagina oficială Drum Expres Focșani–Brăila – CNIR.