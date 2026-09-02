Persoanele cu handicap pot primi până la 8.650 de lei. Cine poate solicita banii și cum pot fi folosiți

Persoanele cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale sau se află în risc de instituționalizare pot solicita sprijin financiar pentru o viață independentă. Ajutorul pentru locuire poate ajunge la 4.325 de lei lunar, iar beneficiul de tranziție este plafonat la 8.650 de lei. Noua procedură se aplică după intrarea în vigoare a legii publicate în Monitorul Oficial nr. 724 din 28 august 2026. Sumele sunt acordate în urma unei evaluări și trebuie justificate prin documente care dovedesc cheltuielile.

Persoanele cu handicap nu primesc automat aceste beneficii doar în baza certificatului de încadrare, deoarece procedura se adresează unor categorii clar stabilite și presupune evaluarea situației individuale. Pot solicita sprijinul adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centre rezidențiale publice și încep o viață independentă în comunitate.

În categoria beneficiarilor pot intra și adulții incluși în măsuri de dezinstituționalizare și integrare în comunitate. De asemenea, sunt vizate persoanele aflate în risc de instituționalizare, dacă această situație este confirmată printr-o evaluare individuală.

Certificatul sau decizia de încadrare în grad de handicap trebuie să fie în termen de valabilitate. Deținerea documentului nu este însă suficientă pentru aprobarea sumelor, fiind necesară și stabilirea nevoilor concrete ale solicitantului.

Pentru persoanele care urmează să părăsească un centru rezidențial, evaluarea se realizează la propunerea managerului de caz, împreună cu beneficiarul. Analiza are la bază planul individual de viață independentă și integrare în comunitate.

În cazul adulților aflați în risc de instituționalizare, demersul este inițiat de asistentul social și se bazează pe planul individual de sprijin. Identificarea beneficiarilor trebuie făcută potrivit metodologiei aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Raportul privind nevoile individuale trebuie întocmit în cel mult zece zile de la data înregistrării cererii.

Beneficiul pentru locuire este plafonat la valoarea unui salariu minim brut pe țară, ceea ce înseamnă că suma maximă acordată în prezent este de 4.325 de lei pe lună. Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor necesare administrării unei locuințe.

Plafonul nu trebuie confundat cu o indemnizație fixă acordată integral fiecărui solicitant. Valoarea primită este stabilită în funcție de cheltuielile eligibile efectuate și dovedite, fără ca totalul să poată depăși suma maximă prevăzută.

Prin acest beneficiu pot fi decontate chiria și asigurarea obligatorie a locuinței. Lista cheltuielilor acceptate mai cuprinde facturile pentru alimentarea cu apă și canalizare, consumul de energie electrică și gaze naturale, serviciile de salubrizare și reparațiile curente.

Dacă persoana cu dizabilități nu poate încheia separat contracte pentru furnizarea utilităților sau a altor servicii, partea care îi revine din cheltuieli poate fi stabilită proporțional cu cota indiviză.

Plata se efectuează lunar pentru costurile suportate în luna precedentă. Beneficiul funcționează astfel în principal ca o decontare, pe baza facturilor și a documentelor care confirmă efectuarea plăților.

Persoanele care părăsesc centrele rezidențiale pot solicita separat un beneficiu de tranziție, a cărui valoare maximă este egală cu două salarii minime brute. La nivelul actual al salariului minim, plafonul ajunge la 8.650 de lei.

Banii pot fi folosiți pentru repararea, igienizarea și adaptarea locuinței în care beneficiarul urmează să trăiască independent. Din această sumă pot fi cumpărate și obiecte de uz casnic necesare traiului cotidian.

Sunt eligibile cheltuielile pentru transport și pentru mutarea bunurilor personale. Beneficiul poate acoperi și instalarea utilităților, contractarea unor servicii necesare, plata serviciilor sociale disponibile în comunitate și gestionarea unor situații de urgență.

Nici această sumă nu este oferită automat la valoarea maximă. Cuantumul acordat fiecărui beneficiar este stabilit în funcție de costurile eligibile și de actele justificative prezentate.

Beneficiul de tranziție poate fi solicitat cu cel mult 60 de zile înainte de părăsirea centrului rezidențial și în primele 12 luni după încetarea furnizării serviciului rezidențial.

Dacă în acest interval apare o situație de urgență sau de criză, persoana care nu a primit anterior beneficiul poate depune cererea în cel mult 30 de zile de la producerea evenimentului.

Persoana îndreptățită trebuie să depună solicitarea la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul sau sectorul în care își are domiciliul ori reședința.

Cererea poate fi transmisă personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax, e-mail sau online. Dacă persoana solicită în același timp beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție, va completa o singură cerere.

Documentația necesară trebuie să includă cererea, raportul de evaluare a nevoilor individuale și declarația pe propria răspundere referitoare la locuința deținută în proprietate sau folosință. Declarația este obligatorie și atunci când solicitantul deține numai o cotă-parte din spațiul respectiv.

Dosarul va conține certificatul sau decizia de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și, după caz, planul individual de viață independentă ori planul individual de sprijin.

Persoanele aflate în risc de instituționalizare trebuie să prezinte și ancheta socială. Mai sunt necesare documentul care dovedește dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței, actul de desemnare a reprezentantului legal, dacă este cazul, și extrasul unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului.

Pentru efectuarea plăților trebuie prezentate documentele care dovedesc cheltuielile. În această categorie intră contractele de închiriere sau de furnizare a serviciilor, facturile pentru utilități și actele aferente bunurilor ori serviciilor cumpărate.

Legea care reglementează procedura a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 724 din 28 august 2026 și a intrat în vigoare la 31 august, la trei zile după publicare.

Adoptarea actului normativ a fost necesară după ce hotărârea de Guvern care stabilea acordarea ajutoarelor a fost suspendată de instanță. Suspendarea blocase efectuarea plăților către beneficiari.

După emiterea dispoziției de acordare, plata trebuie efectuată în termen de cinci zile lucrătoare. Sumele sunt virate în contul beneficiarului, cu avizul compartimentului de locuire incluzivă din cadrul DGASPC.