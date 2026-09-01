Autostrada care va lega România de sudul Bulgariei prinde contur. Tronsonul Ruse–Biala ar urma să fie gata în 2028

Construcția autostrăzii Ruse–Veliko Târnovo avansează, iar tronsonul dintre Ruse și Biala, împreună cu varianta de ocolire a orașului Biala, ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2028. Anunțul a fost făcut de ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, în timpul unei vizite pe șantier. Proiectul este important inclusiv pentru România, viitoarea șosea de mare viteză urmând să asigure o conexiune mai rapidă între nordul și sudul Bulgariei și traficul venit dinspre România.

Ivan Șișkov a inspectat lucrările la autostrada Ruse–Veliko Târnovo, în zona satului Peychinovo, din regiunea Ruse. Potrivit oficialului bulgar, construcția tronsonului Ruse–Biala, inclusiv a variantei de ocolire Biala, este în desfășurare, iar termenul avut în vedere pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul anului 2028.

Termenul este mai optimist decât cel indicat anterior. La sfârșitul lunii mai, când a fost lansată construcția tronsonului Ruse–Biala, Șișkov declara că antreprenorii l-au asigurat că întregul sector, împreună cu centura Biala, va fi finalizat până la sfârșitul anului 2029. Ministrul își exprima încă de atunci speranța că lucrările vor putea fi încheiate înainte de termen.

Finanțarea pentru tronsonul Ruse–Biala și varianta de ocolire Biala se ridică la 525 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene și naționale.

Planurile autorităților bulgare nu se limitează la legătura dintre Ruse și Veliko Târnovo. Obiectivul final este realizarea unei axe rutiere care să continue spre sudul Bulgariei, până la Makaza.

Ivan Șișkov a precizat că un plan detaliat de dezvoltare pentru restul traseului ar urma să fie pus în aplicare în următoarele 30-40 de zile, ceea ce ar permite accelerarea lucrărilor în direcția Veliko Târnovo.

„Această autostradă este Ruse – Makaza și de aceea spun că această autostradă va fi proiectată ca un întreg și această autostradă va fi construită ca un întreg”, a declarat ministrul bulgar.

În paralel cu lucrările la autostradă, proiectul pentru modernizarea amplă a drumului Biala–Pleven, lansat în 2023, se află în faza finală de aprobare.

Autostrada Ruse–Veliko Târnovo va avea o lungime totală de 132,84 kilometri și este împărțită în trei secțiuni.

Primul tronson, Ruse–Biala, are o lungime de 40,14 kilometri. Pentru acesta există proiect tehnic, au fost derulate procedurile de expropriere și a fost emisă autorizația de construire.

A doua secțiune este varianta de ocolire a orașului Biala, cu o lungime de 35,4 kilometri. Lucrările la aceasta au început în decembrie 2023.

Cel de-al treilea tronson, Biala–Veliko Târnovo, va avea 57,2 kilometri. Pentru această secțiune, Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a lansat în martie 2025 procedura de achiziție publică pentru proiectarea tehnică și execuția lucrărilor.

Proiectul pentru ultima secțiune a întâmpinat însă probleme. Procedura de achiziție, în valoare de aproape 1,5 miliarde de euro, a fost suspendată în august.

Motivul îl reprezintă nereguli identificate în metodologia de evaluare a ofertelor, care nu ar putea fi remediate fără modificarea condițiilor procedurii de licitație.

În ciuda acestui blocaj, autoritățile bulgare susțin continuarea dezvoltării întregului coridor. Odată realizată, infrastructura ar urma să ofere o conexiune rutieră mai rapidă între nordul Bulgariei, România și sudul țării, obiectivul pe termen lung fiind realizarea traseului Ruse–Makaza.