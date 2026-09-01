Rusia a atacat un punct de frontieră dintre Ucraina și România. Trecerea de la Orlivka-Isaccea a fost închisă

Punctul de trecere cu feribotul de la Orlivka-Isaccea, aflat la granița Ucrainei cu România, a fost închis marți după un atac rusesc cu drone Shahed. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că infrastructura de frontieră a fost lovită în mod deliberat, în cadrul unei campanii tot mai intense împotriva rutelor logistice și economice ale Ucrainei.

Atacul rusesc din noaptea de luni spre marți a afectat punctul de trecere pentru transportul cu feribotul de la Orlivka, situat pe Dunăre, la frontiera dintre Ucraina și România.

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a anunțat că trecerea a fost închisă în urma atacului cu drone Shahed și că autoritățile române au fost informate despre situație.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii logistice ucrainene, inclusiv asupra punctelor de frontieră.

Volodimir Zelenski susține că lovirea infrastructurii de la granița cu România nu a fost accidentală.

„Un punct de trecere a frontierei cu România a fost avariat în mod deliberat, deoarece este o infrastructură pentru exporturi”, a transmis președintele ucrainean.

Atacul de la Orlivka face parte dintr-o campanie mai amplă împotriva infrastructurii necesare economiei și exporturilor ucrainene.

Rusia a atacat în ultimele săptămâni și puncte de trecere de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. În paralel, loviturile constante asupra infrastructurii portuare și navelor comerciale au afectat puternic activitatea porturilor ucrainene de la Marea Neagră.

Atacurile vizează și depozite ale supermarketurilor, camioane de marfă și alte elemente importante ale infrastructurii economice. În unele magazine ucrainene, aprovizionarea cu anumite produse a fost deja afectată.

Regiunea Odesa a fost, la rândul său, lovită cu drone și obuze. Avariile produse rețelei electrice au lăsat mii de familii fără electricitate.

Atacul masiv din timpul nopții nu s-a limitat la infrastructura de frontieră. O gară din Kiev a fost lovită cu o rachetă balistică, potrivit companiei feroviare de stat din Ucraina.

Șapte persoane au murit, dintre care șase erau angajați ai companiei feroviare.

Zelenski a anunțat și lovituri asupra mai multor afaceri din Kiev și din alte regiuni. Clădiri rezidențiale au fost grav avariate, iar bilanțul indicat pentru capitală și zonele învecinate este de 12 persoane ucise.

Atacul a implicat un număr mare de drone și rachete. Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că Rusia a lansat în timpul nopții 218 vehicule aeriene fără pilot, dintre care 187 au fost doborâte.

Apărarea ucraineană a anunțat și interceptarea a cinci rachete balistice.

Capacitatea Ucrainei de a intercepta atacurile rusești este însă pusă sub o presiune tot mai mare. În cazul dronelor, rata de interceptare a scăzut față de perioadele în care se apropia de 100%, una dintre explicații fiind introducerea dronelor cu motor cu reacție, care pot atinge viteze mai mari.

Situația este și mai dificilă în cazul rachetelor balistice. Zelenski a cerut din nou accelerarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană, în condițiile în care Ucraina dispune de puține interceptoare capabile să doboare acest tip de rachete.