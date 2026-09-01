Polonia își dezvoltă rapid industria de apărare. Cheltuielile pentru achiziții de la companiile interne au crescut de aproape patru ori

Polonia își schimbă strategia în domeniul apărării și se orientează tot mai mult către companii poloneze și producători din Europa Centrală, în timp ce își dezvoltă una dintre cele mai mari forțe militare de pe continent. Obiectivul este reducerea dependenței de furnizori aflați la distanță, care nu pot crește suficient de repede livrările atunci când cererea de echipamente militare crește.

Potrivit datelor Agenției pentru Armament analizate de Reuters, cheltuielile Poloniei pentru achiziții de apărare de la companii autohtone, inclusiv prin societăți mixte cu firme din alte state central-europene, au crescut de aproape patru ori din 2022. În 2025, aceste cheltuieli au ajuns la 30,4 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 8,15 miliarde de dolari.

Războiul din Ucraina a determinat creșterea cheltuielilor militare în întreaga Europă, însă pentru Polonia apărarea reprezintă o prioritate deosebită. Țara are graniță cu Ucraina și consideră Rusia o amenințare existențială.

Polonia este angajată într-un amplu proces de modernizare și extindere militară. Autoritățile de la Varșovia urmăresc construirea celei mai mari armate terestre din Europa.

În 2026, Polonia este estimată să cheltuiască aproximativ 53 de miliarde de euro, echivalentul a 61,45 miliarde de dolari, pentru cheltuielile de apărare de bază. Potrivit datelor NATO, aceasta reprezintă a patra cea mai mare sumă din Uniunea Europeană, după Franța, Italia și Germania.

Cheltuielile sunt în creștere față de cele aproximativ 44 de miliarde de euro alocate în 2025 și reprezintă circa 4,7% din produsul intern brut al Poloniei.

Sistemele militare de mare valoare produse în Statele Unite rămân importante pentru Polonia. Printre acestea se află bateriile de rachete Patriot, tancurile Abrams și avioanele de luptă F-35.

În paralel, autoritățile poloneze acordă o importanță tot mai mare dezvoltării producției interne și regionale pentru drone, muniție și alte echipamente utilizate frecvent. Ideea este ca armata să aibă acces rapid la echipamente și muniție și să nu depindă exclusiv de furnizori aflați la mare distanță.

Strategia Poloniei face parte dintr-o schimbare mai amplă la nivel european. Guvernele europene încearcă să își reconstruiască și să își extindă industria de apărare după ce războiul din Ucraina a demonstrat cât de repede pot fi epuizate stocurile de muniție în conflictele moderne.

Pentru Varșovia, dezvoltarea industriei de apărare nu este doar o investiție economică. Autoritățile consideră că extinderea capacității industriale reprezintă și o modalitate de a obține independență față de lanțurile de aprovizionare externe și de a garanta livrările către linia frontului în cazul unei situații de criză.

Companiile de apărare din Cehia, Slovacia și Ungaria au avut până recent o prezență mai limitată pe piața poloneză. Polonia s-a bazat în principal pe producători de stat, precum PGZ, și pe furnizori americani. Noua strategie creează însă oportunități pentru companiile din Europa Centrală.

CSG, companie cu sediul în Cehia și unul dintre principalii furnizori de muniție pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni mai multe acorduri pentru extinderea producției în Polonia.

Unul dintre proiecte presupune transferul tehnologiei pentru producția de propulsant către MESKO, subsidiară a companiei poloneze PGZ.

CSG și PGZ au încheiat, de asemenea, un acord pentru extinderea producției de drone, rachete, muniție și vehicule blindate în Polonia.

Unitatea poloneză a CSG a achiziționat între timp producătorul de componente pentru industria de apărare Domar MS.

În luna august, CSG a semnat un acord în valoare de peste 100 de milioane de euro cu Dezamet, companie din grupul PGZ, pentru furnizarea de componente destinate muniției de artilerie de 155 mm.

Separat, CSG a semnat un contract de 150 de milioane de euro cu Huta Stalowa Wola pentru furnizarea de echipamente pentru vehicule de luptă.

Compania consideră Polonia o piață strategică și una dintre direcțiile principale pentru dezvoltarea sa pe termen lung și extinderea capacităților de producție.

Și alte companii din industria de apărare răspund strategiei promovate de Varșovia. Producătorul polonez de armament Grupa Niewiadow, o unitate a Niewiadow PGM, dezvoltă împreună cu KNDS Ammo France o capacitate de producție pentru muniție de artilerie de 155 mm.

Producția este estimată să ajungă la 180.000 de proiectile anual începând de anul viitor.

În luna martie, PGZ a anunțat un parteneriat cu compania estoniană Frankenburg Technologies pentru fabricarea în Polonia a unor sisteme de apărare aeriană cu rază extrem de scurtă.

Experți în domeniul apărării consideră că Polonia se află în avangarda eforturilor europene de apropiere a producției militare de piețele unde echipamentele sunt necesare.

Timp de mai mulți ani, achizițiile din Statele Unite au reprezentat o prioritate pentru Polonia, inclusiv pentru asigurarea interoperabilității în cadrul NATO. Acum, Varșovia încearcă să își consolideze reziliența în fața unor eventuale perturbări globale prin orientarea către furnizori regionali și europeni.

Oficialii polonezi discută și despre extinderea cooperării industriale cu alte state din regiune, inclusiv Slovacia și Ungaria.

Și compania germană Rheinmetall își extinde prezența în Polonia. Reprezentanții companiei au indicat că cererea generată de Polonia reprezintă unul dintre motivele pentru care grupul dezvoltă capacități de producție în această țară.

Rheinmetall dezvoltă, de asemenea, un centru regional pentru întreținerea și repararea sistemelor de luptă terestre.

Compania consideră că cererea generată de programul de modernizare a apărării Poloniei justifică dezvoltarea unor facilități de producție la scară largă. Acestea pot fi integrate în lanțurile de aprovizionare europene și pot contribui la creșterea redundanței și rezilienței sistemului industrial european de apărare.

Forțele Armate Poloneze au depășit în acest an pragul de 220.000 de militari, devenind una dintre cele mai mari armate din Europa.

Polonia se numără, alături de Estonia, printre puținele state membre NATO care se apropie de angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Ambițiile Varșoviei în domeniul industriei de apărare sunt vizibile și în colaborarea cu Ucraina și Statele Unite. Luna trecută, Polonia a propus producerea în comun a unor rachete destinate sistemului de apărare antiaeriană Patriot împreună cu Ucraina și SUA.

Noua strategie a Poloniei transmite și un mesaj clar companiilor străine care vor să vândă echipamente pe piața poloneză. Autoritățile doresc ca producătorii să investească direct în Polonia, să transfere tehnologie și să participe la proiecte comune cu companiile locale.

Pentru Varșovia, dezvoltarea fabricilor și acumularea de know-how în interiorul țării sunt considerate elemente importante pentru consolidarea capacității de apărare.