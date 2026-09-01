Rezervele valutare ale BNR au crescut în august, ajungând la 64,86 miliarde de euro

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au crescut în august 2026 cu peste 1,6 miliarde de euro. La finalul lunii, acestea se situau la 64,865 miliarde de euro, față de 63,230 miliarde de euro la 31 iulie.

Pe parcursul lunii august, intrările în rezervele valutare au însumat 4,487 miliarde de euro.

Acestea au provenit din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alimentarea contului Comisiei Europene, precum și din alte operațiuni.

O contribuție importantă a venit din prefinanțarea aferentă împrumutului SAFE acordat de Comisia Europeană. Suma a fost de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

În urma acestor operațiuni, rezervele valutare au încheiat luna august la 64,865 miliarde de euro, în creștere cu 1,635 miliarde de euro față de sfârșitul lunii iulie, arată datele BNR.

În aceeași perioadă au fost consemnate ieșiri din rezerve în valoare totală de 2,852 miliarde de euro.

Sumele au fost generate de modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit și de plățile efectuate în contul datoriei publice denominate în valută, precum și de alte operațiuni.

Numai plățile de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută au ajuns la aproximativ 1,468 miliarde de euro în august.

Diferența dintre intrările și ieșirile înregistrate pe parcursul lunii a dus astfel la majorarea rezervelor valutare ale băncii centrale.

Cantitatea de aur deținută în rezerva BNR a rămas neschimbată, la 103,6 tone. Valoarea acesteia a ajuns însă la 12,762 miliarde de euro, în funcție de evoluția prețurilor internaționale ale aurului.

Prin adăugarea aurului la rezervele valutare, rezervele internaționale totale ale României au ajuns la 77,627 miliarde de euro la 31 august.

La sfârșitul lunii iulie, acestea se situau la 74,972 miliarde de euro. Creșterea într-o singură lună a fost astfel de aproximativ 2,655 miliarde de euro.

România are programate și plăți importante în luna septembrie 2026. Obligațiile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, fie directe, fie garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 2,684 miliarde de euro.

Valoarea este cu peste 1,2 miliarde de euro mai mare decât plățile de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută efectuate în cursul lunii august.