Anunț important de la Casa de Pensii. Noul sistem disponibil pentru pensionarii din România. Ce se poate face online

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat noul portal instituțional, prin intermediul căruia pensionarii și ceilalți beneficiari ai sistemului public pot accesa mai ușor informații, documente și servicii. Platforma permite transmiterea online a cererilor prin Spațiul Privat Virtual, consultarea stagiilor de cotizare, a deciziei de pensionare și a e-Talonului, dar și accesul la un instrument pentru simularea drepturilor de pensie.

Casa Națională de Pensii Publice anunță că noua platformă a fost concepută pentru a simplifica relația dintre instituție și cetățeni și pentru a reduce numărul deplasărilor la casele teritoriale de pensii.

„Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) lansează noul portal instituțional, o platformă modernă, intuitivă și orientată către nevoile cetățenilor, care facilitează accesul la informații și servicii din domeniul pensiilor publice și al asigurărilor sociale”, transmite instituția.

În același loc sunt reunite informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale.

Portalul a fost realizat în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Una dintre componentele importante ale noului sistem este Spațiul Privat Virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP.

„Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii”, precizează instituția.

Pentru persoanele care aveau deja un cont nu este necesară o nouă înregistrare.

„Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale”, arată CNPP.

CNPP anunță că a simplificat și procedura prin care poate fi creat un cont nou în Spațiul Privat Virtual.

Din cele trei modalități de înregistrare disponibile, două pot fi parcurse integral online, fără ca solicitantul să fie nevoit să se prezinte fizic la sediul instituției.

Una dintre posibilități este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Prin intermediul Spațiului Privat Virtual, utilizatorii pot avea acces la mai multe informații și documente personale.

Este vorba despre stagiile de cotizare, contribuțiile virate către Pilonul II, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic – e-Talon.

Noul portal pune la dispoziție și un modul pentru simularea drepturilor de pensie. Instrumentul permite obținerea unor informații orientative atât cu privire la drepturile de pensie, cât și la data de la care acestea ar putea fi solicitate.

Informații despre biletele de tratament și pensiile internaționale

Platforma oferă și alte servicii în afara celor disponibile prin contul personal.

Utilizatorii pot găsi informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale.

Tot online pot fi găsite formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii și serviciile pentru programări.

Pentru identificarea mai rapidă a informațiilor, portalul dispune și de un motor de căutare, iar CNPP pune la dispoziție materiale video, tutoriale și o secțiune de ajutor pentru principalele funcționalități.

CNPP: Noul portal reduce nevoia deplasărilor la sediile instituției

Platforma a fost adaptată pentru utilizarea de pe calculator, tabletă și telefon mobil și, potrivit CNPP, respectă cerințele actuale de accesibilitate.

Instituția subliniază că proiectul reprezintă mai mult decât o simplă schimbare a aspectului site-ului.

„Mai mult decât o schimbare de interfață, noul portal reprezintă un pas important în transformarea digitală a Casei Naționale de Pensii Publice și în modernizarea relației dintre instituție și cetățean”, transmite CNPP.

Mesajul instituției odată cu lansarea noii platforme este: „Mai simplu. Mai rapid. Mai aproape de cetățean.”