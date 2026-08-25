Firmele riscă inactivitatea fiscală dacă nu depun bilanțurile contabile. Termenul-limită expiră la 31 octombrie 2026

Firmele care nu depun bilanțurile contabile în intervalul prevăzut de lege pot fi declarate inactive fiscal de ANAF. Regula se aplică începând din 2026 și stabilește un termen suplimentar de cel mult cinci luni după expirarea perioadei legale de raportare. Pentru situațiile financiare cu termen de depunere la 31 mai, limita până la care companiile trebuie să se conformeze este 31 octombrie 2026. Inactivitatea fiscală produce efecte asupra TVA, deductibilității cheltuielilor și cazierului fiscal al administratorului.

Bilanțurile contabile au devenit unul dintre criteriile importante în funcție de care ANAF poate decide declararea unei firme ca inactivă fiscal. Condițiile aplicabile companiilor s-au înăsprit în 2026, iar nedepunerea situațiilor financiare anuale în cel mult cinci luni de la expirarea termenului legal poate atrage această măsură.

Antreprenorii trebuie să verifice dacă raportările au fost întocmite și transmise la timp. În cazul firmelor supuse auditului, procedura trebuie finalizată suficient de devreme pentru ca situațiile financiare să poată fi depuse înainte de împlinirea perioadei suplimentare prevăzute de lege.

„Așadar antreprenorii trebuie să se asigure că acestea sunt depuse anual, iar dacă cumva firmele sunt auditate, auditul trebuie să se finalizeze în timp util astfel încât să se poată realiza depunerea acestora. Termenul limită este de 5 luni de la data limită de depunere a situațiilor financiare, reglementat legal. Deci dacă bilanțurile au termen de depunere 31 mai în fiecare an, iar termenul limită pentru a nu exista repercusiuni de inactivare este de 31 octombrie”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator al ABS Group România.

Declararea unei firme ca inactivă fiscală produce consecințe care afectează direct activitatea, fluxul financiar și relațiile comerciale ale acesteia. Compania își poate pierde dreptul de deducere a TVA și nu mai poate scădea anumite cheltuieli la calcularea impozitului pe profit.

Principalele efecte indicate în cazul inactivării fiscale sunt:

anularea codului de TVA, ceea ce determină pierderea dreptului de deducere a taxei;

imposibilitatea deducerii cheltuielilor;

obligația colectării TVA la facturare;

înscrierea faptei în cazierul fiscal al administratorului;

pierderea credibilității în relația cu partenerii de afaceri.

Statutul de inactivitate fiscală nu suspendă obligațiile companiei față de buget. Firma trebuie să depună în continuare declarațiile fiscale și să achite taxele și impozitele datorate inclusiv pe durata perioadei în care figurează ca inactivă.

Compania declarată inactivă trebuie să înlăture cauza care a condus la aplicarea măsurii, cu excepția situației distincte în care activitatea a fost suspendată la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Dacă problema este reprezentată de nedepunerea raportărilor anuale, primul demers necesar este transmiterea bilanțurilor contabile restante.

După remedierea situației, firma trebuie să solicite reactivarea fiscală. Lipsa măsurilor necesare poate produce efecte mai grave, inclusiv declanșarea procedurii de dizolvare a companiei.

Consecințele financiare pot deveni semnificative în perioada de inactivitate, indiferent de dimensiunea companiei sau de volumul activității sale. Firma continuă să colecteze TVA pentru operațiunile taxabile, dar nu beneficiază de dreptul de deducere pentru achizițiile realizate de la furnizori.

Nici cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice nu mai pot fi deduse la calcularea impozitului pe profit, potrivit explicațiilor oferite de expertul contabil.

„Recomand tuturor companiilor din România, indiferent de nivelul lor de activitate și mărime, să se conformeze, întrucât regula celor 5 luni este strictă, iar pe perioada inactivării firma poate suferi pierderi enorme de bani. Gânditi-vă doar ce înseamnă ca pentru tot ceea ce facturezi să colectezi TVA, și pentru facturile primite să nu poți avea posibilitatea scăderii TVA-ului de la furnizori. În plus, și la veniturile facturate să nu poți avea posibilitatea deducerii cheltuielilor la calculul de impozit pe profit, chiar dacă, atenție, sunt justificate și sunt în scopul activității economice”, a mai afirmat Cosmin Dumitrașcu.

Administratorii trebuie să urmărească periodic atât situația fiscală, cât și statutul juridic al companiei. Verificările pot fi făcute prin consultarea actului constitutiv sau prin solicitarea unui certificat constatator.

Cosmin Dumitrașcu recomandă și verificarea constantă a Spațiului Privat Virtual al firmei, unde sunt comunicate documentele emise de autoritățile fiscale. Colaborarea permanentă cu firma de expertiză contabilă este necesară pentru respectarea termenelor și identificarea rapidă a eventualelor probleme.

Alegerea prestatorului care gestionează contabilitatea necesită o verificare suplimentară din partea administratorilor. Firma colaboratoare trebuie să fie afiliată Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și să figureze în Tabloul CECCAR.

Această verificare le permite antreprenorilor să confirme că serviciile contabile sunt furnizate de profesioniști autorizați și că persoana sau compania care întocmește situațiile financiare îndeplinește condițiile profesionale aplicabile.