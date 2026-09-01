Un lanț comercial danez intră pe piața din România. Unde se vor deschide primele două magazine

Un lanț comercial danez își face intrarea pe piața din România prin deschiderea a două magazine, în București și Timișoara. Compania NORMAL va inaugura primele unități la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie 2026.

Lanțul comercial NORMAL va intra oficial pe piața românească miercuri, 30 septembrie 2026, odată cu inaugurarea primului magazin în centrul comercial Mega Mall din București. A doua unitate va fi deschisă două zile mai târziu, vineri, 2 octombrie, în Shopping City Timișoara. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat transmis marți publicației StartupCafe.ro.

Magazinul pregătit în Mega Mall va avea o suprafață comercială de 275 de metri pătrați. Unitatea din Shopping City Timișoara va fi mai mare, urmând să ocupe o suprafață de 380 de metri pătrați.

Pentru desfășurarea activității, compania intenționează să angajeze aproximativ 18 persoane în fiecare dintre cele două magazine. Prin aceste inaugurări, retailerul danez își începe extinderea în România simultan în Capitală și într-unul dintre cele mai importante centre economice din vestul țării.

NORMAL își prezintă conceptul comercial drept „o combinație de mărci cunoscute, prețuri constant mici și o experiență de cumpărături captivantă și exploratoare”. Compania a ajuns, după 13 ani de activitate, la o rețea de peste 1.000 de magazine, deschise în 14 țări europene.

Decizia de a deschide două magazine într-un interval de numai câteva zile reflectă interesul retailerului pentru piața românească. Reprezentanții companiei susțin că publicul din România este tot mai receptiv la formatele comerciale diferite, bazate pe prețuri fixe și pe actualizarea frecventă a sortimentului.

„Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara. România este o piață atractivă și în creștere, cu consumatori din ce în ce mai deschiși la formate de cumpărături distinctive. Această dinamică se aliniază perfect cu abordarea noastră și sperăm că publicul va aprecia conceptul nostru unic, care combină mărci cunoscute, prețuri mici fixe și 100 de produse noi în fiecare săptămână, transformând cumpărăturile de zi cu zi într-o experiență bazată pe descoperiri”, a declarat CEO-ul Jakob Frølich Maarbjerg.

Oferta pregătită pentru magazinele din București și Timișoara va cuprinde peste 3.500 de produse, de la articole ale unor mărci internaționale cunoscute până la bunuri necesare în activitățile cotidiene. Sortimentul va include produse pentru îngrijire personală, frumusețe, îngrijirea părului și igienă orală.

Clienții vor găsi și articole pentru uz casnic, produse de curățenie, gustări, băuturi și alte bunuri de consum curent. Compania anunță că oferta nu va rămâne neschimbată, deoarece cel puțin 100 de produse noi vor fi introduse în magazine în fiecare săptămână.

Printre mărcile internaționale care vor fi disponibile se numără L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish. În același timp, magazinele vor comercializa și mărci sau linii de produse care pot fi cumpărate exclusiv din rețeaua NORMAL.

Sortimentul anunțat pentru România va reflecta și unele dintre cele mai recente tendințe internaționale de consum. Oferta va cuprinde produse din categoria K-Beauty, provenite din Coreea de Sud, dar și articole J-Beauty, asociate industriei de frumusețe din Japonia.

Gama disponibilă în cele două magazine va fi completată de o selecție de gustări și băuturi internaționale. Strategia retailerului presupune schimbarea constantă a ofertei, astfel încât cumpărătorii să găsească produse noi la fiecare vizită.