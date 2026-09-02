Primark a deschis un nou magazin în România. Investiția de 10 milioane de euro creează 115 locuri de muncă

Primark a inaugurat primul său magazin din Iași, în ansamblul mixed-use Palas. Retailerul de modă a investit 10 milioane de euro în noua unitate comercială. Magazinul este al șaptelea deschis de companie în România și a creat 115 locuri de muncă la nivel local. Extinderea va continua cu noi locații în Bacău și București.

Primark și-a făcut intrarea pe piața de retail din județul Iași prin deschiderea unei unități comerciale în ansamblul Palas, investiția anunțată de companie ridicându-se la 10 milioane de euro. Noua locație extinde prezența retailerului în nord-estul României și marchează o nouă etapă în dezvoltarea rețelei sale naționale.

Investiția a generat 115 locuri de muncă pentru comunitatea locală. Personalul angajat asigură funcționarea magazinului și activitățile comerciale desfășurate în cele două spații de vânzare.

Noua unitate Primark din Iași dispune de o suprafață de vânzare de 3.100 de metri pătrați, distribuită pe două niveluri. Magazinul pune la dispoziția cumpărătorilor colecțiile retailerului de modă, produse de îngrijire personală, articole pentru casă și alte produse destinate utilizării cotidiene.

Oferta cuprinde colecții pentru femei, bărbați și copii, completate de spații dedicate produselor de frumusețe și gamei pentru locuință. Compania își promovează produsele printr-o strategie comercială bazată pe diversitatea articolelor și menținerea unor prețuri accesibile.

Magazinul este dotat cu 15 case de marcat tradiționale. Configurarea spațiului a fost realizată pentru a permite desfășurarea cumpărăturilor pe cele două etaje și pentru a facilita accesul clienților la principalele categorii de produse.

Iași este cel de-al șaptelea oraș din România în care Primark operează un magazin, după inaugurările realizate în Craiova și Sibiu la începutul acestui an. Rețeaua națională include în prezent două magazine în București și câte o unitate în Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu și Iași.

Retailerul intenționează să continue extinderea pe piața românească prin deschiderea unui magazin în Bacău până la sfârșitul anului. Compania a programat și inaugurarea celei de-a treia locații din București în anul financiar 2026–2027.

Maciej Podwojski, director pentru Europa Centrală și de Est al Primark, a declarat că investiția reflectă încrederea companiei în potențialul economic și comercial al Iașului:

„Ne bucurăm să îi întâmpinăm pentru prima dată pe locuitorii din Iași în magazinele noastre. Investiția de 10 milioane de euro reflectă încrederea noastră în oraș și în rolul său de important centru regional. Sunt în mod special mândru de cei 115 colegi care au făcut posibilă deschiderea acestui magazin și așteptăm cu nerăbdare să aducem mai aproape de clienții din nord-estul țării experiența Primark, construind în același timp o legătură puternică cu comunitatea locală în anii următori”, a spus Maciej Podwojski.

Deschiderea magazinului a fost prezentată de autoritățile locale drept o investiție importantă pentru dezvoltarea sectorului de retail și pentru consolidarea poziției economice a municipiului Iași. Primarul Mihai Chirica a participat la inaugurare și a evidențiat locurile de muncă generate la nivel local.

„Deschiderea primului magazin Primark din Iași reprezintă o nouă investiție importantă pentru oraș și confirmă atractivitatea Iașului pentru brandurile internaționale și pentru dezvoltarea sectorului de retail. Ne bucurăm că Primark a ales Iașul pentru a-și continua extinderea în România și că această investiție aduce noi oportunități de angajare pentru comunitatea locală. Prezența unor companii internaționale contribuie la diversificarea ofertei comerciale și la consolidarea rolului Iașului ca important centru economic și regional. Le urăm bun venit celor de la Primark și mult succes în activitatea lor la Iași”, a spus Chirică.

Inaugurarea noii unități comerciale este inclusă în procesul de remodelare a ansamblului Palas, proiect care urmărește extinderea ofertei de cumpărături și a opțiunilor pentru petrecerea timpului liber. Reprezentanții centrului comercial susțin că aducerea retailerului la Iași răspunde solicitărilor formulate de clienții din regiune.

Gabriel Iaţco, Shopping Center Manager Palas Iaşi, a declarat:

„Inaugurarea magazinului Primark este așteptată de întreaga regiune, fiind poate cel mai amplu parteneriat pe retail din acest an. Pentru noi este o dublă reușită, reprezentând un moment major, parte din remodelarea ansamblului Palas, care are ca scop atât diversificarea și extinderea ofertei de shopping, cât și a experințelor de timp liber, dar și răspunsul la o cerere expresă a clienților. Simțim entuziasmul publicului pentru această deschidere și ne bucurăm că putem să răspundem cu un magazin etalon, ca dimensiuni și rezonanță a brandului, pentru realizarea căruia am colaborat excelent cu echipele de profesioniști de la Primark. Este confirmarea misiunii noastre de a ne surprinde clienții cu brandurile pe care și le doresc, dar și a încrederii și atractivității ansamblului Palas în rândul retailerilor cu notorietate”, spune Iațco.

Deschiderea de la Iași are loc într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea internațională a companiei. Primark a atins pragul de 500 de magazine la nivel mondial prin inaugurarea unei noi locații în Napoli, Italia.

Compania și-a început activitatea în 1969, cu un singur magazin deschis în Irlanda. În prezent, retailerul deservește milioane de cumpărători și operează în 19 țări din Europa, Statele Unite ale Americii și Orientul Mijlociu.