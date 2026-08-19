133 de milioane de euro pentru Iași prin PNRR. Transportul, școlile și locuințele, printre marile investiții ale orașului

Iașiul beneficiază de investiții de aproximativ 133 de milioane de euro prin 25 de proiecte finanțate prin PNRR, de la transport public și locuințe pentru tineri până la școli și gestionarea deșeurilor. Primarul Mihai Chirica spune că fondurile europene trebuie atrase integral, în timp ce două proiecte educaționale se apropie de finalizare.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că municipiul beneficiază de investiții în valoare de aproximativ 133 de milioane de euro prin intermediul celor 25 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit lui, fondurile au fost direcționate către modernizarea transportului public, construirea de locuințe pentru tineri, reabilitarea școlilor și blocurilor de locuințe, dotarea unităților de învățământ, precum și modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor.

Printre proiectele finalizate se numără achiziția a 18 tramvaie și 25 de autobuze electrice, construirea a 188 de locuințe pentru tineri în zona Grădinari – Metalurgie, precum și reabilitarea termică a 21 de clădiri școlare. 63 de unități de învățământ au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Valoarea totală a celor 25 de proiecte se ridică la 700 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 133 de milioane de euro.

Conform primarului Iașiului, au fost finalizate și lucrările de reabilitare energetică a mai multor blocuri de locuințe. În plus, în municipiu au fost instalate 150 de insule ecologice digitalizate, în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR.

Chirica a subliniat că fondurile europene obținute prin PNRR reprezintă o oportunitate importantă pentru realizarea unor noi investiții și a descris programul drept o sursă esențială de finanțare pentru România. În contextul deteriorării indicatorilor economici, edilul ieșean a susținut că fondurile disponibile trebuie atrase integral.

Primarul Iașiului a arătat, de asemenea, că în politică sunt necesare compromisuri atunci când acestea servesc interesului național și contribuie la prosperitatea și siguranța țării, considerând însă că astfel de compromisuri depind și de disponibilitatea clasei politice de a le înțelege și accepta.

Edilul ieșean a precizat că două dintre investițiile aflate încă în execuție, care vizează unități de învățământ, au ajuns la un stadiu de realizare de 96%.

Este vorba despre lucrările de extindere a Colegiului Național „Mihai Eminescu” și ale Liceului „Miron Costin”, contractate în luna ianuarie 2026. Chirica a precizat că, în luna septembrie, elevii urmează să fie mutați în cele nouă săli de clasă noi de la Liceul „Miron Costin” și în cele opt săli construite la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

Potrivit lui, noile săli de clasă sunt dotate cu tehnologie modernă și sisteme de climatizare complet senzorizate, despre care a apreciat că oferă condiții comparabile cu cele întâlnite în spații de birouri de categoria A. Chirica și-a exprimat speranța că dotările vor fi păstrate și utilizate corespunzător și că noile condiții vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor școlare.