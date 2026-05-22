Întârzieri la plățile PNRR pun presiune pe investițiile publice. Premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că au fost identificate întârzieri în decontarea lucrărilor către constructori, situație care riscă să încetinească sau chiar să blocheze unele șantiere active. În lipsa unor plăți efectuate la timp, firmele de construcții își pot reduce capacitatea operațională, ceea ce afectează progresul proiectelor finanțate din fonduri europene.

Oficialul guvernamental a explicat că menținerea ritmului de implementare depinde în mod direct de asigurarea finanțării continue. În condițiile actuale, orice întârziere în decontări poate genera efecte în lanț, de la reducerea mobilizării pe șantiere până la imposibilitatea finalizării investițiilor în termenul stabilit, respectiv luna august.

PNRR rămâne principala sursă de finanțare pentru investițiile publice din acest an, cu o valoare estimată la aproximativ 10 miliarde de euro, ceea ce face ca respectarea calendarului de plată și execuție să fie esențială pentru întregul sistem de investiții publice.

”Un alt aspect important este asigurarea fluxurilor de plăţi. Am constatat, preluând responsabilitatea unor ministere în această perioadă, că există întârzieri de plată şi, fără să ne plătim constructorii cât mai repede posibil, e greu de presupus că vor avea capacitatea financiară să lucreze susţinut, în aşa fel încât aceste proiecte să fie finalizate până în luna august”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

Pe lângă PNRR, și Programul „Anghel Saligny” se află în atenția autorităților. Deși plățile sunt în prezent asigurate la zi, capacitatea de suplimentare a fondurilor rămâne limitată din cauza presiunilor bugetare generate de necesarul ridicat de finanțare al proiectelor europene.

Guvernul subliniază că menținerea echilibrului între programele naționale și cele finanțate din fonduri europene este esențială pentru evitarea întârzierilor majore în infrastructura publică.

”Am discutat despre proiectele care sunt pe componenta Anghel Saligny. În ceea ce priveşte plăţile, săptămâna trecută Ministerul Dezvoltării a asigurat plăţile la zi, pentru că Ministerul de Finanţe a făcut deschiderile bugetare în acest sens. În ceea ce priveşte programul, el se va desfăşura normal în perioada următoare, dar capacitatea de suplimenta fondurile faţă de ceea ce a fost alocat la început de an este foarte scăzută având în vedere necesitatea de finanţare pentru a acoperi diferenţele pe proiectele din fonduri europene”, a transmis Ilie Bolojan.

O analiză realizată la nivelul Ministerul Sănătății a scos la iveală costuri suplimentare semnificative în cazul mai multor investiții din sectorul medical. Este vorba despre șase spitale și două centre de formare profesională, unde depășirile bugetare cumulate sunt estimate la aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Printre proiectele afectate se regăsesc unități medicale importante, inclusiv:

Nr. Proiect / Instituție medicală Locație Tip investiție (conform descrierii) 1 Spitalul Județean de Urgență Bistrița Bistrița Spital regional/județean – infrastructură modernizare 2 Centrul de neurochirurgie și patologie vasculo-cerebrală Cluj-Napoca Centru specializat neurochirurgie și AVC 3 Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș Centru cardiovascular și transplant 4 Institutul „Marius Nasta” București Institut de pneumologie / tratament TBC 5 Spitalul Județean Constanța Constanța Secție maternitate și pediatrie (sănătatea mamei și copilului) 6 Spitalul „Agrippa Ionescu” Balotești Spital multidisciplinar de urgență 7 Centre universitare de pregătire medicală București & Târgu Mureș Formare personal medical / educație continuă

În cazul Institutului „Marius Nasta”, constructorul ar fi retras o parte din personal din cauza întârzierilor la plată, ceea ce indică impactul direct al blocajelor financiare asupra progresului lucrărilor.

La nivel guvernamental, s-a solicitat o reevaluare rapidă a necesarului de finanțare pentru toate proiectele PNRR, astfel încât Ministerul Finanțelor să poată asigura fluxurile bugetare necesare.

De asemenea, autoritățile au cerut adoptarea în regim de urgență a hotărârilor de guvern restante, pentru a evita întârzieri suplimentare în implementarea proiectelor strategice.

Fără aceste măsuri, există riscul ca o parte dintre investițiile majore din sănătate și infrastructură să nu fie finalizate în termenul asumat la nivel european.