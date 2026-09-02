Avertizare ANM de vreme severă. Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta completă
SURSA FOTO: Alexandru Plic / Dent Smile Design
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 2 septembrie, atenționări cod galben pentru mai multe localități din țară. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni.
Un nou episod de vreme severă. ANM a emis cod galben pentru aceste zone
Prima avertizare este valabilă de la ora 19:00 și vizează localități din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița. Potrivit meteorologilor, în zonele avertizate sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat.
În timpul ploilor sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră. Izolat, poate cădea grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.
Localitățile vizate din Argeș, Prahova și Dâmbovița
În județul Argeș, atenționarea vizează localitățile Câmpulung, Rucăr, Pietroșani, Mihăești, Lerești, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Poienarii de Muscel, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Cetățeni, Vlădești, Bughea de Jos, Dragoslavele, Bughea de Sus, Boteni, Mioarele și Hârtiești.
În județul Prahova, sunt vizate municipiul Câmpina și localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte, Brebu, Slănic, Vărbilău, Telega, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Podenii Noi, Măgurele, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Șoimari, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Apostolache, Păcureți, Surani, Ariceștii Zeletin, Secăria, Cosminele și Talea.
În Dâmbovița, codul galben este valabil pentru Fieni, Bezdead, Buciumeni, Runcu, Pietroșița, Văleni-Dâmbovița, Malu cu Flori, Vișinești, Bărbulețu, Pucheni și Râu Alb. Avertizarea se extinde și în zona de munte a județului, respectiv în zona de munte a localității Moroeni.
Cod galben și în nordul județului Suceava
ANM a emis o altă atenționare cod galben pentru județul Suceava. Aceasta este valabilă în data de 2 septembrie 2026, de la ora 18:00 până la ora 19:15.
Meteorologii vizează localitățile Moldovița, Vatra Moldoviței, Fundu Moldovei, Brodina, Frumosu, Pojorâta, Izvoarele Sucevei, Ulma, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna și Ciocănești.
Pentru aceste zone sunt anunțate averse torențiale, cu acumulări de 15-25 de litri pe metru pătrat, precum și frecvente descărcări electrice. Vântul poate avea intensificări cu viteze de 45-55 de kilometri pe oră.
Grindină de mici dimensiuni în zonele avertizate
Avertizarea pentru Suceava include și posibilitatea producerii grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri. Fenomenele sunt prognozate pe durata intervalului indicat de meteorologi.
În județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, cantitățile de apă estimate sunt de asemenea cuprinse între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot ajunge până la 70 de kilometri pe oră în zonele vizate de prima atenționare.
Atenționările emise de Administrația Națională de Meteorologie se referă la fenomene meteorologice asociate instabilității atmosferice, respectiv ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni.
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