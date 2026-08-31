Ce trebuie să știe pensionarii despre pensia din septembrie. Cardul și Poșta Română au calendare diferite

Luna septembrie 2026 vine cu un calendar de plată pe care pensionarii trebuie să îl urmărească atent. Data obișnuită pentru virarea pensiilor pe card cade în weekend, astfel că banii ar putea ajunge în conturi mai devreme. Pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română, plata se desfășoară după programul obișnuit de distribuire din prima jumătate a lunii.

În septembrie 2026 apare o situație particulară în cazul plăților efectuate prin sistemul bancar. Data de 12 septembrie, asociată în mod obișnuit plății pensiilor pe card, cade sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică. Ambele zile sunt nelucrătoare, ceea ce poate determina devansarea viramentelor.

În acest context, vineri, 11 septembrie 2026, este data probabilă la care pensiile ar putea deveni disponibile în conturile beneficiarilor. Plata înainte de weekend este legată de poziționarea datei obișnuite de virare în calendarul lunii septembrie.

Ora la care suma apare efectiv în cont poate să difere însă de la o bancă la alta. Procesarea operațiunilor bancare poate face ca banii să fie vizibili în cont la momente diferite, chiar dacă plata este efectuată pentru aceeași zi.

Pensionarii care au optat pentru primirea pensiei în cont curent sau pe card pot avea banii în cont vineri, 11 septembrie 2026. Aceasta este data probabilă rezultată din faptul că 12 septembrie este sâmbătă, iar ziua următoare este duminică.

În mod obișnuit, pensiile virate prin sistemul bancar sunt plătite în jurul datei de 12 a fiecărei luni. În septembrie, această dată cade într-o zi de sâmbătă, astfel că viramentele pot fi devansate pentru ultima zi lucrătoare de dinaintea weekendului.

Pensionarii trebuie să țină cont de faptul că data probabilă a viramentului nu garantează o anumită oră la care banii vor apărea în aplicația bancară. Vizibilitatea sumei depinde de procesarea efectuată de banca la care este deschis contul.

În cazul în care pensia nu este vizibilă imediat în cont, beneficiarii pot verifica aplicația de mobile banking sau serviciul de internet banking, istoricul tranzacțiilor și eventualele notificări transmise de bancă.

Pensionarii care primesc banii în numerar, prin intermediul Poștei Române, au un calendar diferit de cel al beneficiarilor care primesc pensia prin bancă. Distribuirea la domiciliu se face, în mod obișnuit, în perioada 1-15 septembrie 2026.

Data la care poștașul ajunge efectiv la domiciliul pensionarului poate varia în funcție de localitatea în care acesta locuiește și de traseul poștal. Prin urmare, nu există o singură zi în care toți pensionarii care primesc banii prin Poșta Română își încasează pensia.

Beneficiarii care primesc pensia în numerar trebuie să urmărească programul obișnuit de distribuire din zona în care locuiesc. Calendarul destinat plăților prin bancă nu modifică programul de distribuire la domiciliu.

Pentru plata pensiilor din septembrie, reperele principale sunt perioada 1-15 septembrie pentru distribuirea prin Poșta Română și data de 11 septembrie ca zi probabilă pentru virarea pensiilor pe card.

Devansarea posibilă a viramentelor bancare este determinată de calendarul lunii septembrie. Faptul că 12 și 13 septembrie sunt zile de weekend poate duce la efectuarea plăților înaintea celor două zile nelucrătoare.

1-15 septembrie 2026 – pensiile sunt distribuite la domiciliu prin Poșta Română;

11 septembrie 2026, vineri – data probabilă la care pensiile pot intra în conturile bancare;

12 septembrie 2026, sâmbătă – data obișnuită de plată prin sistemul bancar cade în weekend;

13 septembrie 2026, duminică – următoarea zi nelucrătoare după data obișnuită de plată.

Plata mai devreme nu reprezintă o majorare și nu înseamnă că pensionarii primesc o sumă suplimentară. Se schimbă doar momentul în care banii sunt puși la dispoziția beneficiarilor, valoarea pensiei rămânând aceeași.

Dacă suma nu apare pe card în data de 11 septembrie, pensionarii pot verifica istoricul tranzacțiilor și notificările din aplicația bancară. De asemenea, pot urmări informațiile comunicate de banca la care au contul sau de casa teritorială de pensii.

În cazul pensiilor distribuite prin Poșta Română, beneficiarii trebuie să țină cont de programul local de distribuire din perioada 1-15 septembrie. Ziua exactă a plății la domiciliu poate fi diferită de la o localitate la alta, în funcție de traseul poștal.