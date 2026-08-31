Lumea teatrului românesc este în doliu. A murit o actriță iubită de generații de spectatori

Anca Pandrea a murit luni seară, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Actrița fusese internată la Spitalul Floreasca din București, unde se afla sub supravegherea medicilor. Decesul s-a produs în jurul orei 21:50, iar vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții în lumea artistică românească.

Anca Pandrea s-a născut la 16 februarie 1946, la Făgăraș, iar parcursul său profesional s-a întins pe mai bine de cinci decenii, perioadă în care a jucat atât pe scena teatrului, cât și în producții cinematografice. Actrița a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și și-a construit treptat un loc important în lumea artistică românească.

De-a lungul carierei, a interpretat numeroase personaje în spectacole de teatru și filme și a colaborat cu regizori și actori cunoscuți ai generațiilor din care a făcut parte. Prezența scenică, vocea recognoscibilă și modul în care aborda personaje diferite au contribuit la notorietatea pe care a dobândit-o în rândul publicului.

Activitatea sa artistică a continuat timp de zeci de ani, Anca Pandrea devenind una dintre figurile cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești.

Dincolo de activitatea profesională, numele actriței a rămas strâns legat de cel al lui Iurie Darie, alături de care a trăit o îndelungată poveste de dragoste. Cei doi au format unul dintre cuplurile foarte cunoscute ale lumii artistice din România, relația lor fiind urmărită de public timp de mulți ani.

După moartea lui Iurie Darie, în noiembrie 2012, actrița a continuat să vorbească public despre partenerul său și despre anii petrecuți împreună. În aparițiile sale ulterioare, Anca Pandrea și-a amintit frecvent de actor și a păstrat vie memoria relației lor.

Povestea celor doi a devenit astfel o parte importantă a imaginii publice a actriței, alături de rolurile interpretate de aceasta de-a lungul carierei.

În ultimii ani de viață, starea de sănătate a Ancăi Pandrea s-a deteriorat, iar actrița a vorbit în mai multe rânduri despre problemele respiratorii cu care se confrunta. Ea a explicat că fumatul din tinerețe i-a afectat plămânii și ajunsese să aibă nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira.

În pofida problemelor medicale, actrița a continuat să apară în spațiul public și să vorbească despre viața sa, păstrând imaginea cu care publicul se obișnuise de-a lungul anilor.

În ultima perioadă, problemele de sănătate s-au accentuat, iar Anca Pandrea a fost internată la Spitalul Floreasca din București pentru îngrijiri medicale. Starea sa s-a agravat, iar actrița a murit luni seară, la vârsta de 80 de ani.

Vestea morții actriței a provocat numeroase reacții în rândul oamenilor care au cunoscut-o, al colegilor de breaslă și al admiratorilor săi. Mesajele apărute după anunțarea decesului au evocat atât activitatea sa artistică, cât și personalitatea pe care Anca Pandrea a avut-o în afara scenei.

Apropiații au transmis mesaje de rămas-bun și au amintit contribuția actriței la teatrul și cinematografia românească. La rândul lor, reprezentanți ai lumii culturale au evocat rolurile și activitatea desfășurată de aceasta de-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai multe decenii.

Și admiratorii actriței au reacționat după aflarea veștii, publicând în mediul online fotografii, imagini din filme și spectacole, precum și amintiri legate de aparițiile sale.

Anca Pandrea lasă în urma sa numeroase roluri în teatru și cinematografie, acumulate într-o carieră desfășurată pe parcursul a peste jumătate de secol. Aparițiile sale pe scenă și pe ecran au făcut-o cunoscută mai multor generații de spectatori.

Actrița rămâne asociată atât cu personajele interpretate de-a lungul carierei, cât și cu perioada petrecută alături de Iurie Darie, unul dintre cei mai importanți oameni din viața sa.

Familia și apropiații urmează să comunice marți informațiile referitoare la ceremonia funerară și la înmormântarea actriței. Detaliile privind locul și programul funeraliilor nu au fost anunțate până în prezent.