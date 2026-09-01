Nu se mai achită impozit până la 30 septembrie. Românii care beneficiază de noua regulă pentru case și terenuri moștenite

O derogare fiscală valabilă în 2026 le permite anumitor moștenitori să finalizeze succesiunea până la 30 septembrie fără să achite impozitul de 1% care ar fi devenit datorat după depășirea termenului obișnuit de doi ani. Măsura este prevăzută de Legea nr. 170/2026 și se aplică numai succesiunilor care îndeplinesc condițiile stabilite expres de actul normativ. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2026.

Articolul III din Legea nr. 170/2026 introduce o derogare de la regula generală prevăzută de Codul fiscal. Concret, impozitul nu este datorat dacă succesiunea este dezbătută și finalizată cel târziu la 30 septembrie 2026, iar termenul de doi ani calculat de la deces se împlinește între 14 iulie și 30 septembrie 2026.

Asta înseamnă că facilitatea îi vizează, în principal, pe moștenitorii persoanelor decedate în perioada 14 iulie – 30 septembrie 2024.

De exemplu, în cazul unei persoane decedate la 15 august 2024, termenul obișnuit de doi ani se împlinește la 15 august 2026. În baza derogării, succesiunea poate fi încheiată până la 30 septembrie 2026 fără aplicarea impozitului de 1%.

Articolul 111 alin. (3) din Codul fiscal stabilește că, în cazul transmiterii prin moștenire a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, nu se datorează impozit dacă procedura succesorală este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la data decesului.

Dacă procedura nu este finalizată în acest interval, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat potrivit regulilor fiscale aplicabile masei succesorale.

Legea nr. 170/2026 nu elimină această regulă, ci introduce o excepție temporară pentru succesiunile al căror termen de doi ani expiră în intervalul stabilit de actul normativ.

Data de 14 iulie este esențială. Dacă termenul de doi ani de la deces s-a împlinit înainte de 14 iulie 2026, derogarea prevăzută de Legea nr. 170/2026 nu acoperă respectiva succesiune.

În același mod, dacă termenul normal de doi ani expiră după 30 septembrie, se aplică în continuare perioada obișnuită prevăzută de Codul fiscal.

Prin urmare, nu este vorba despre o anulare generală a impozitului de 1% și nici despre prelungirea până la 30 septembrie a tuturor succesiunilor mai vechi. Textul legii stabilește exact intervalul în care trebuie să se împlinească termenul de doi ani.

O altă condiție importantă rezultă chiar din formularea Legii nr. 170/2026: succesiunea trebuie să fie „dezbătută și finalizată” până la 30 septembrie 2026 inclusiv.

Prin urmare, pentru aplicarea derogării contează finalizarea procedurii până la termenul stabilit de lege, nu doar începerea demersurilor succesorale.

În lipsa derogării, după depășirea celor doi ani intervine regula din art. 111 alin. (3) din Codul fiscal, potrivit căreia moștenitorii datorează impozitul de 1%.

Astfel, pentru o bază impozabilă de 300.000 de lei, 1% înseamnă 3.000 de lei, iar pentru 500.000 de lei, suma ajunge la 5.000 de lei.

Regulile fiscale privind succesiunile prevăd că impozitul se raportează la proprietățile imobiliare cuprinse în masa succesorală, baza impozabilă fiind activul net imobiliar determinat potrivit normelor fiscale.

Facilitatea are caracter temporar și o dată-limită precisă. Pentru a beneficia de ea trebuie îndeplinite cumulativ cele două condiții: termenul de doi ani de la deces să se împlinească între 14 iulie și 30 septembrie 2026, iar succesiunea să fie dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026 inclusiv.

După această dată, pentru cazurile respective devine din nou relevantă regula generală din Codul fiscal privind impozitul datorat atunci când succesiunea nu este finalizată în termenul legal de doi ani.