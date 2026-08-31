Instagram schimbă regulile pentru conturile generate cu AI. Profilurile care nu recunosc acest lucru vor fi penalizate

Instagram schimbă modul în care tratează conturile construite în jurul unor persoane generate cu inteligență artificială. Platforma va introduce o etichetă mai explicită și va limita vizibilitatea profilurilor care prezintă personaje AI drept persoane aparent reale fără să informeze utilizatorii.

Actuala etichetă „AI creator” va fi înlocuită cu „AI-generated profile”, respectiv profil generat cu inteligență artificială. Instagram consideră că noua formulare explică mai clar utilizatorilor ce se află în spatele unui asemenea cont.

Eticheta va indica faptul că persoana prezentată pe profil a fost generată sau creată în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale.

Schimbarea importantă privește însă conturile care nu dezvăluie acest lucru. Creatorii care nu etichetează corespunzător un profil construit în jurul unei persoane generate de AI riscă să aibă o vizibilitate mai redusă pe platformă.

În schimb, simpla utilizare a unei persoane generate cu AI nu va duce la penalizarea contului atât timp cât profilul este etichetat corespunzător.

Noile reguli nu se aplică tuturor situațiilor în care creatorii folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială.

Instagram precizează că eticheta nu este necesară atunci când AI este folosită pentru editarea fotografiilor, îmbunătățirea textelor care însoțesc postările, realizarea unor elemente grafice sau alte modificări creative.

Regula vizează în mod specific profilurile în care persoana prezentată utilizatorilor este generată sau creată în mod substanțial cu inteligență artificială.

Decizia vine după ce Instagram a primit reacții din partea utilizatorilor care au descoperit conturi ce păreau să aparțină unor oameni reali, pentru ca ulterior să afle că persoanele respective nu existau.

„Pe măsură ce inteligența artificială generativă devine o parte tot mai importantă a modului în care oamenii creează, am auzit că utilizatorilor nu le place să vadă un profil care pare uman, doar pentru a afla ulterior că persoana prezentată este generată de AI”, a explicat Instagram.

Schimbarea apare pe fondul creșterii numărului de influenceri virtuali și al nemulțumirilor legate de dificultatea de a-i diferenția de persoanele reale.

La începutul acestui an, aplicația de dating Goose a ajuns în centrul unei investigații după apariția unei rețele de influenceri masculini aparent generați cu AI care promovau serviciul pe Instagram.

Au fost identificate peste douăzeci de conturi care păreau să folosească asemenea personaje. Unele dintre acestea ar fi contactat direct potențiali utilizatori pentru a-i determina să se înscrie în aplicație.

O problemă și mai sensibilă a apărut în domeniul sănătății. Sute de personaje prezentate drept medici, terapeuți sau specialiști în wellness și generate cu AI au fost identificate pe rețelele sociale promovând suplimente sau făcând afirmații despre sănătate.

Instagram s-a confruntat recent și cu reacții negative legate de un instrument care permitea generarea unor imagini folosind înfățișarea altor persoane.

Utilizatorii au criticat folosirea conținutului public de pe Instagram fără ca aceștia să își fi exprimat în mod explicit acordul pentru o asemenea utilizare. Meta a eliminat ulterior funcția.

Schimbarea regulilor pentru profilurile AI vine și la scurt timp după acordul de 18 miliarde de dolari încheiat de Meta cu mai multe state americane în urma acuzațiilor privind efectele Facebook și Instagram asupra copiilor și adolescenților.

În cadrul acordului, Meta urmează să introducă mai multe restricții pentru adolescenți, printre care o limită implicită de două ore pe zi pentru utilizarea Facebook și Instagram, blocarea accesului printr-un mod de noapte și dezactivarea notificărilor în timpul orelor de școală.