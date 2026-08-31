Novere Capital face pasul către Piața Reglementată a BVB. Compania țintește un portofoliu de 100 de milioane de euro

Acțiunile Novere Capital, companie românească de tip holding activă în sectorul investițiilor imobiliare, se tranzacționează începând de luni, 31 august, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Compania face astfel pasul de la piața AeRO către un segment cu cerințe mai ridicate de raportare și își propune să dezvolte până în 2028 un portofoliu imobiliar de aproximativ 100 de milioane de euro.

Novere Capital, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate sub simbolul bursier NC, este prezentă pe piața de capital din august 2022. La momentul transferului, capitalizarea bursieră a companiei depășea 77 de milioane de lei.

Mutarea pe Piața Reglementată marchează trecerea companiei către o nouă etapă de dezvoltare. Aceasta presupune cerințe sporite de raportare, dar și o vizibilitate mai mare în rândul investitorilor.

„Transferul acţiunilor Novere Capital pe Piaţa Reglementată arată evoluţia companiei în cei patru ani de prezenţă la Bursă. Experienţa şi bunele practici acumulate pe piaţa AeRO pregătesc terenul pentru un acces mai amplu la resurse de finanţare şi investitori instituţionali. Acest traseu confirmă viziunea BVB de a fi un partener pe termen lung pentru afacerile locale cu potenţial. Tocmai de aceea, pregătim lansarea Pieţei de Creştere, un spaţiu gândit pentru companiile ambiţioase care vor să treacă la următoarea etapă de dezvoltare. Parcursul Novere Capital este dovada a ceea ce se poate realiza atunci când viziunea antreprenorială se întâlneşte cu oportunităţile pieţei de capital”, a declarat Remus Vulpescu, director general Bursa de Valori Bucureşti.

Odată cu transferul, Novere Capital își propune să crească ponderea veniturilor recurente și să construiască un portofoliu imobiliar cu profil instituțional.

Ținta anunțată de companie este atingerea unui portofoliu de aproximativ 100 de milioane de euro până în 2028. Strategia se va baza pe selectarea riguroasă a investițiilor și menținerea unei structuri prudente de capital.

„Intrăm în această etapă cu obiectivul de a consolida încrederea pieţei şi de a susţine dezvoltarea companiei pe termen lung, în condiţii de disciplină şi responsabilitate”, a afirmat Laurenţiu Mihai Dinu, preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Directorul general Dan Petrișor a indicat creșterea veniturilor recurente și dezvoltarea portofoliului imobiliar drept principalele direcții pentru noua etapă a companiei.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Goldring, în calitate de intermediar.

Procesul a presupus retratarea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), consolidarea guvernanței corporative și parcurgerea procedurilor de avizare ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Virgil Zahan, directorul general al Goldring, a arătat că aceste etape au făcut parte din pregătirea companiei pentru transferul pe Piața Reglementată.

Novere Capital a fost fondată în 2021 și și-a făcut debutul pe piața AeRO în anul următor. În 2023, compania a fost inclusă în indicele BET AeRO, unde a ajuns să aibă cea mai mare pondere și cel mai ridicat nivel de lichiditate dintre emitenții din sectorul imobiliar.

În cei patru ani de prezență pe AeRO au fost realizate aproximativ 8.600 de tranzacții cu acțiuni Novere Capital.

În total, investitorii au tranzacționat aproape 42 de milioane de acțiuni NC, cu o valoare cumulată de peste 32 de milioane de lei.