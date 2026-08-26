Planul lui Mark Zuckerberg de a înlocui angajații Meta cu AI s-a împotmolit. CEO-ul a oprit a doua etapă a concedierilor

Mark Zuckerberg și conducerea Meta au pregătit la începutul acestui an un plan radical pentru transformarea companiei într-o organizație bazată pe inteligență artificială. Proiectul, denumit intern Project OT, prevedea restructurarea unor echipe și utilizarea pe scară largă a AI pentru preluarea unei părți importante din activitățile realizate zilnic de mii de angajați.

Documentele interne analizate de Reuters arată că, în cadrul unor scenarii luate în calcul de conducerea companiei, dimensiunea mai multor echipe putea fi redusă cu până la 60%, în două etape. Unii angajați urmau să fie mutați în departamente noi, în timp ce alții ar fi fost concediați.

Planul fusese conceput în două valuri. Prima etapă urma să aibă loc în luna mai, iar o a doua restructurare era programată pentru noiembrie. Concedierile ar fi fost completate prin închiderea posturilor vacante și eliminarea angajaților considerați cu performanțe slabe.

Un director din departamentul de resurse umane estimase că reducerea ar fi putut fi la fel de mare sau chiar mai mare decât restructurarea prin care Meta și-a redus efectivele cu aproximativ 25% în urmă cu trei ani, potrivit publicației menționate.

Cu doar câteva ore înainte de prima etapă a concedierilor, în seara de 19 mai, Zuckerberg și-a schimbat strategia. Meta a continuat concedierile programate pentru 20 mai, care au redus efectivul companiei cu 10%, însă conducerea a renunțat la planificarea celei de-a doua etape, prevăzută pentru noiembrie.

Decizia a venit într-un moment în care angajații Meta se revoltau deschis, fiind convinși că inițiativele companiei privind inteligența artificială urmăreau, cel puțin parțial, înlocuirea lor.

În același timp, datele interne indicau că tehnologia de tip AI agentic aflată în centrul strategiei nu producea creșterile de productivitate sperate. Unii investitori începeau, de asemenea, să pună sub semnul întrebării rezultatele obținute de Meta în urma cheltuielilor uriașe pentru AI.

Reuters a analizat zeci de documente, postări și înregistrări interne și a discutat cu peste 20 de persoane care cunosc modul de funcționare al companiei. Informațiile arată ritmul rapid al reducerilor de personal luate în calcul, raționamentul din spatele proiectului și modul în care acesta s-a destrămat într-un timp relativ scurt.

Meta a confirmat existența Project OT și l-a descris drept un proiect desfășurat pe parcursul unui an, axat pe reducerea costurilor, reorganizarea echipelor și mutarea angajaților către domenii considerate prioritare, precum producerea de date de antrenament pentru modelele AI.

Compania a confirmat și faptul că planul urma să fie implementat în două etape, iar cele mai drastice scenarii presupuneau reducerea efectivelor unor echipe cu până la 60%. Meta nu a precizat despre ce departamente era vorba și a menționat că mai multe unități importante nu erau incluse.

De asemenea, compania a subliniat că scenariile presupuneau atât concedieri, cât și redistribuirea angajaților și că nu a existat vreodată intenția de a concedia 60% din întregul personal. Potrivit Meta, conducerea a anulat cea de-a doua etapă înainte de a stabili câți angajați urmau să își piardă locurile de muncă.

Meta a explicat că unele echipe au analizat, în cadrul reorganizării, impactul posibil al redistribuirii personalului, închiderii posturilor vacante și reducerilor de personal. În cele din urmă, compania a mutat mii de angajați către activități prioritare în cadrul unor echipe nou înființate, însă nu toate scenariile analizate au fost puse în aplicare.

Reuters nu a putut stabili exact ce l-a determinat pe Zuckerberg să își schimbe strategia și nici care sunt planurile actuale ale companiei privind transformarea forței de muncă. Meta a refuzat să îl pună pe Zuckerberg la dispoziția Reuters pentru comentarii.

După lansarea ChatGPT de către OpenAI, la sfârșitul anului 2022, liderii din Silicon Valley au început să analizeze posibilitatea ca inteligența artificială generativă să transforme radical piața muncii.

O atenție deosebită a fost acordată tehnologiei agentice. Spre deosebire de chatboții obișnuiți, care oferă răspunsuri la solicitări, agenții AI sunt proiectați să efectueze autonom acțiuni precum cumpărături, rezervarea unor călătorii sau crearea de aplicații.

La Meta, conducerea a început încă din anul precedent să analizeze modele de management inspirate de AI. Ideea era ca organizația să nu introducă pur și simplu inteligența artificială în procesele existente, ci să devină o companie construită de la început în jurul acestei tehnologii.

Strategia presupunea instrumente și agenți AI integrați în procesele de lucru, automatizarea fluxurilor și dezvoltarea de produse pornind de la AI. Planul Meta includea și comercializarea unor agenți AI către alte companii, pentru activități precum programarea întâlnirilor și încheierea vânzărilor.

Directorul pentru date Alex Schultz și șefa de produs Naomi Gleit au vizitat anul trecut mai multe țări din Asia și au analizat modul în care startupurile de acolo își construiau structurile organizaționale în jurul inteligenței artificiale. Conducerea Meta a comandat și propriile cercetări privind organizarea startupurilor AI și a lansat proiecte-pilot pentru a stabili ce ar însemna, concret, ca Meta să devină o companie AI-native.

Gleit a explicat în iunie că timpul petrecut în biroul Meta din Singapore anul trecut a inspirat unele dintre echipele din California și New York. Potrivit acesteia, multe dintre idei au pornit de la angajați și au fost dezvoltate de jos în sus.

Unul dintre primele proiecte-pilot a fost anunțat în iulie anul trecut de Ime Archibong, vicepreședinte de lungă durată în zona de management al produselor.

Echipa sa a format cinci mici grupuri tehnologice, fiecare alcătuit din doi-trei ingineri și un designer, toți având acces la instrumente AI. Aceste echipe au renunțat la unele dintre procedurile tradiționale de dezvoltare a produselor, inclusiv ciclurile fixe de planificare de șase luni, și au urmărit dezvoltarea prototipurilor în sprinturi de patru săptămâni.

În octombrie, unul dintre membrii echipei a prezentat o versiune mai amplă a acestei abordări într-un document intern intitulat AI-Native Playbook. Modelul presupunea dispariția rolurilor tradiționale pentru designeri și ingineri, membrii grupurilor urmând să primească titulatura generică de builder.

De asemenea, urmau să fie eliminate mai multe niveluri de management intermediar. Grupurile mici ar fi raportat direct unui singur conducător de nivel înalt, iar analiza asistată de agenți AI urma să contribuie la stabilirea priorităților zilnice.

La începutul acestui an, Zuckerberg a pus Project OT în mișcare și le-a cerut directorilor să continue schimbările privind structura de management.

Până în iunie, cel puțin 11 unități, inclusiv echipe de inginerie și cercetare, implementaseră grupuri mici de lucru, potrivit anunțurilor interne și persoanelor familiarizate cu aceste aranjamente.

Într-una dintre unități a fost introdusă așa-numita abordare de tip village. Evaluările profesionale și promovările urmau să fie decise de conducătorii unităților, denumiți Org Leads, cu sprijinul departamentului de resurse umane și al unor sisteme AI nespecificate.

Fiecare Org Lead urma să coordoneze între 30 și 50 de persoane, în timp ce Pod Leads ar fi gestionat activitatea zilnică a grupurilor mici fără să aibă însă autoritate formală de management.

Un angajat desemnat să gestioneze unul dintre aceste grupuri și-a exprimat confuzia într-un mesaj intern, menționând că nu urma instruirea pentru manageri și nu primea acces la instrumentele folosite pentru evaluări și management.

Meta a precizat pentru Reuters că echipele au experimentat în diferite moduri pentru a deveni mai agile. Compania a refuzat să explice referirea la sistemele AI, dar a precizat că deciziile privind evaluările și promovările sunt luate de oameni, nu de inteligența artificială.

În aceeași perioadă, compania a lansat un nou instrument de resurse umane pentru identificarea a ceea ce documentele interne numeau talentul de neînlocuit.

Documentul utiliza și conceptul de angajat 10X Performer, o referire la vechiul model din Silicon Valley potrivit căruia un inginer excepțional poate realiza munca a 10 persoane. Conceptul a revenit în atenție odată cu dezvoltarea AI, deoarece susținătorii tehnologiei consideră că aceasta le-ar putea permite angajaților foarte performanți să realizeze munca unor echipe întregi.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, Meta intenționa să folosească o parte din economiile rezultate în urma concedierilor pentru a oferi pachete salariale foarte mari și pentru a atrage sau păstra specialiști de top, în special ingineri considerați vedete în domeniul inteligenței artificiale.

Pe 13 martie, Reuters a relatat că Meta pregătea concedieri care ar fi putut afecta cel puțin 20% din personal. Compania trecuse deja printr-o restructurare de aproximativ 25% între sfârșitul lui 2022 și începutul lui 2023.

Informațiile au provocat îngrijorare în rândul angajaților, mai ales că multe persoane de la nivel de execuție nu fuseseră încă informate oficial despre Project OT. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Zuckerberg a fost deranjat de faptul că informațiile despre reducerile de personal au devenit publice, iar conducerea nu era pregătită pentru reacția angajaților.

La nivel intern, directorii au ales să nu discute direct articolul cu angajații și au transmis managerilor să le spună echipelor că rolurile lor urmau să evolueze ca urmare a dezvoltării AI.

În aprilie, Reuters a publicat informații suplimentare potrivit cărora Meta urma să reducă aproximativ 10% din personal în prima etapă, programată pentru 20 mai, și urmărea să elimine și alte posturi în a doua jumătate a anului. Meta a confirmat ulterior planul de reducere cu 10%, iar Zuckerberg le-a spus angajaților că reducerile erau legate de cheltuielile mari de capital ale companiei.

În paralel, conducerea implementa și alte elemente ale strategiei. Unii ingineri au fost transferați într-o nouă unitate, Applied AI Engineering, care avea sarcina de a crea exerciții pentru ingineria software, utilizate drept date de antrenament pentru îmbunătățirea capacității de programare a modelelor AI ale Meta.

Mai mulți angajați au criticat intern această activitate, considerând-o repetitivă și plictisitoare. Meta a susținut ulterior că începe să vadă rezultate din redistribuirea personalului și că datele produse de Applied AI Engineering au contribuit la antrenarea unui model AI lansat în luna precedentă.

Ca urmare a transferurilor și concedierilor, numărul angajaților din unele unități de inginerie a scăzut cu până la 30% până la sfârșitul lunii mai.

În aprilie, Reuters a relatat și că Meta a impus instalarea unui software de monitorizare pe dispozitivele angajaților din SUA. Programul înregistra apăsările de taste și mișcările mouse-ului, date care urmau să fie folosite pentru instruirea agenților AI astfel încât aceștia să poată reproduce modul în care oamenii interacționează cu calculatoarele.

Mulți angajați au considerat că, prin această activitate, contribuie la antrenarea propriilor înlocuitori AI. Nemulțumiți și de lipsa de informații privind concedierile, aceștia au inundat rețeaua internă Workplace cu mesaje critice și umor macabru.

În unele postări ale conducerii au apărut imagini cu elefanți, folosite pentru a sugera că reducerile de personal reprezentau problema evidentă despre care toată lumea evita să vorbească.

Unii angajați au intrat direct în conflict cu Andrew Bosworth, directorul tehnologic al Meta și responsabil de transformarea bazată pe AI, care apăra proiectul în comentarii interne.

Un angajat l-a ironizat chiar pe Zuckerberg, comparând sarcastic un anunț intern al acestuia despre o inițiativă AI pentru întreprinderile mici cu Prometeu, personajul mitologiei grecești care a adus focul oamenilor.

Meta a refuzat să îl pună pe Bosworth la dispoziția Reuters pentru comentarii.

Nemulțumirea din companie s-a reflectat și în sondajele interne. Indicatorul Meta privind sentimentul angajaților a scăzut de la 74% favorabil la 55% favorabil în cadrul sondajului Pulse realizat la jumătatea anului.

În același timp, eforturile de organizare sindicală au căpătat amploare.

Problemele nu se limitau însă la reacția angajaților. Datele interne indicau și dificultăți în ceea ce privește eficiența tehnologiei aflate la baza reorganizării.

Folosirea AI de către angajați a dus la o creștere masivă a volumului de cod generat, însă impactul asupra productivității era discutabil. Modificările aduse platformelor software interne și infrastructurii folosite de angajați au crescut cu 220% față de anul anterior, potrivit unei postări publicate de Bosworth la începutul lunii iunie.

În schimb, modificările care au dus efectiv la funcții noi sau îmbunătățite disponibile utilizatorilor Meta au crescut cu doar 36%.

Încă din martie, echipele de infrastructură avertizaseră asupra unor semnale privind problemele de fiabilitate provocate de explozia programării asistate de AI.

O altă postare internă din aprilie arăta că agenții AI lăsați să acționeze fără un control suficient realizau acțiuni perturbatoare la scară largă, pe care oamenii probabil nu le-ar fi executat.

În consecință, incidentele tehnice și de securitate majore, inclusiv întreruperile serviciilor și posibilele scurgeri de date, au crescut cu 40% față de anul precedent. Timpul petrecut de angajați pentru remedierea acestor probleme a crescut cu 70%.

Meta a refuzat să comenteze datele interne referitoare la problemele provocate de AI.

La începutul lunii iunie, problema a devenit vizibilă și în exterior. Hackerii au exploatat un nou chatbot Meta bazat pe inteligență artificială pentru a obține acces la conturi Instagram importante, inclusiv la contul inactiv al paginii Casei Albe asociate administrației Obama.

În contextul presiunilor tot mai mari, Zuckerberg și-a schimbat strategia. Cu câteva ore înainte de concedierile din 20 mai, el a discutat din nou cu principalii săi colaboratori și a anulat cea de-a doua etapă a restructurării programată pentru noiembrie.

A doua zi, Meta a continuat însă cu reducerea de 10% a personalului.

După transmiterea notificărilor de concediere, Zuckerberg a publicat un mesaj pe Workplace în care le-a transmis angajaților rămași că nu se așteaptă la alte concedieri la nivelul întregii companii în acel an și că dorește să le ofere mai multă stabilitate.

Conducerea a încercat apoi să repare moralul angajaților. Managerilor de nivel înalt li s-a cerut să recunoască nemulțumirile angajaților, programul de monitorizare a mouse-ului și tastaturii a fost suspendat, iar unii angajați transferați în noua unitate de inginerie AI au primit posibilitatea de a reveni la echipele anterioare.

Directorul financiar Susan Li a fost trimis să îmbunătățească beneficiile oferite angajaților. În săptămânile de după concedieri au urmat numeroase mesaje interne din partea conducerii, prin care se încerca îmbunătățirea atmosferei, inclusiv promisiuni privind o calitate mai bună a gustărilor din microbucătăriile birourilor și creșterea cheltuielilor pentru călătorii și evenimente sociale.

Meta a refuzat să o pună pe Susan Li la dispoziția Reuters pentru comentarii.

La începutul lunii iulie, Zuckerberg a apărut în mod neașteptat la o întâlnire internă cu angajații și a recunoscut că au existat erori de calcul privind momentul reorganizării.

El a admis că dezvoltarea tehnologiei agenților AI nu a accelerat atât de rapid pe cât anticipase. Zuckerberg a spus însă că se așteaptă ca tehnologia să se îmbunătățească și să genereze mai multe beneficii în următoarele trei până la șase luni.

În timp ce a redus amploarea celor mai perturbatoare elemente ale transformării interne bazate pe AI, Zuckerberg a lansat și o campanie publică prin care încearcă să poziționeze Meta drept o companie centrată pe oameni.

Campania include o reclamă video construită în jurul ideii că Meta investește în oameni, precum și un eseu de aproximativ 6.500 de cuvinte despre viziunea lui Zuckerberg asupra viitorului inteligenței artificiale.

În această strategie, directorul Meta a pus accent pe planurile companiei de a face crearea agenților AI mai ușoară pentru utilizatori și a prezentat concurenții, fără să îi numească, drept companiile care elimină locurile de muncă.

Într-o postare internă din iunie, Zuckerberg a susținut că Meta se concentrează pe folosirea tehnologiei pentru a le oferi putere oamenilor și pentru a pune AI la dispoziția miliardelor de utilizatori ai produselor companiei, în loc să urmărească în principal automatizarea muncii.

Totuși, formularea folosită de Zuckerberg în comunicările interne, potrivit căreia nu se așteaptă la alte concedieri la nivelul întregii companii în acel an, a alimentat speculațiile angajaților.

Unii se tem că Meta ar putea continua reducerea personalului prin concedieri la nivelul unor echipe individuale, prin eliminarea angajaților pe criterii de performanță sau prin amânarea unor reduceri la nivelul întregii companii până anul următor.

Presiunea este amplificată de cheltuielile foarte mari ale Meta pentru dezvoltarea AI. Compania se confruntă cu presiuni asupra lichidităților și cu atenția investitorilor, în condițiile în care investițiile masive în inteligență artificială generează nevoia de economii.

Meta intenționează să investească cel puțin 130 de miliarde de dolari în cipuri AI și alte elemente de infrastructură în acest an. Estimările LSEG indică faptul că aceste cheltuieli ar putea consuma lichiditățile operaționale ale companiei pentru 2026.

În eseul său despre viitorul inteligenței artificiale, intitulat The Future is for Everyone, Zuckerberg susține că ar putea exista o abundență de locuri de muncă în viitor.

În același timp, el consideră că unele companii ar putea ajunge să aibă mai puțini angajați. Dimensiunea individuală a companiilor s-ar putea reduce, după modelul tranziției de la marile întreprinderi industriale la companiile tehnologice.

Potrivit viziunii prezentate de Zuckerberg, acest lucru nu ar însemna neapărat mai puține locuri de muncă în total, ci un număr mai mare de companii care funcționează cu echipe mai mici.

Astfel, deși Meta a renunțat la cea de-a doua etapă a amplului plan de restructurare pregătit pentru 2026, strategia companiei privind inteligența artificială nu a fost abandonată. Transformarea este însă într-o etapă mai prudentă, după ce ritmul dezvoltării agenților AI și problemele de productivitate, securitate și moral al angajaților au arătat limitele planului inițial.