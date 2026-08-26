Traian Băsescu, despre bilanţul PNRR: „zero” creştere economică. Ce sfat le transmite alegătorilor

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că rezultatele Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) indică o utilizare ineficientă a celor 30 de miliarde de euro alocate României pentru relansarea economiei după pandemia de COVID-19.

În opinia sa, faptul că, la finalul perioadei de implementare a planului, economia românească are o creştere zero arată probleme în modul în care autorităţile au gestionat fondurile disponibile.

„Ce ne arată PNRR-ul? Am avut o finanţare de 30 de miliarde de euro ca să ne relansăm economia. La terminarea celor cinci ani, în august 2026, din relansarea economiei româneşti a rămas zero. România este cu zero creştere economică, deci n-am valorificat cei 30 de miliarde în interesul economiei româneşti, al românilor şi asta arată încă o dată neputinţă, incapacitate şi, iertaţi-mi vorba urâtă, dar şi multă prostie, adică incapacitatea de a înţelege. Când se pun pe masă 30 de miliarde, să-i foloseşti pentru economia ta, iar la sfârşitul celor cinci ani, creşterea ta economică este zero, ce să mai spunem? Ce mai pot spune românii?”, a transmis Traian Băsescu, miercuri în intervenția de la B1 Tv.

Fostul şef al statului consideră că autorităţile nu au reuşit să transforme finanţarea europeană într-un rezultat vizibil asupra economiei României. El a legat această situaţie de modul în care au fost înţelese şi aplicate măsurile asumate prin PNRR.

Traian Băsescu a susţinut că, deşi planul a pus la dispoziţia României o sumă importantă pentru redresare, efectul asupra creşterii economice este, în opinia sa, nul. Declaraţiile sale au vizat atât modul de folosire a banilor, cât şi capacitatea decidenţilor de a gestiona reformele asociate planului.

Traian Băsescu a afirmat, de asemenea, că o parte dintre politicienii care au fost chemaţi să voteze reformele asumate de România prin PNRR nu ar fi cunoscut în mod real conţinutul acestora. Potrivit fostului preşedinte, parlamentarii ar fi urmat indicaţiile transmise de partidele din care făceau parte, fără să aibă o contribuţie consistentă la procesul legislativ. El a susţinut că acest lucru a influenţat şi modul în care au fost adoptate măsurile legate de planul de redresare.

„În primul rând, nu ştia nimeni ce e de votat. Erau doar cei de la Guvern care le spuneau ce e de votat. Deci nimeni nu a ştiut ce votează, pur şi simplu au fost nişte executanţi ai indicaţiilor. Ca dovadă, nu au fost prea multe contribuţii ale parlamentarilor, să zici că au îmbunătăţit proiecte de legi. Deci n-a ştiut nimeni ce-i cu PNRR-ul ăsta”, a constatat Traian Băsescu.

În declaraţiile sale, fostul preşedinte a pus astfel accentul pe rolul parlamentarilor în adoptarea reformelor prevăzute de PNRR. El a apreciat că implicarea acestora în analiza şi îmbunătăţirea proiectelor legislative a fost redusă. Băsescu a descris parlamentarii drept executanţi ai unor indicaţii politice şi a susţinut că aceştia nu ar fi avut o imagine clară asupra conţinutului PNRR şi al măsurilor care trebuiau aprobate. Afirmaţiile au fost făcute în contextul evaluării efectelor pe care fostul preşedinte le atribuie implementării planului.

Fostul preşedinte a vorbit şi despre responsabilitatea alegătorilor în raport cu rezultatele obţinute de politicienii pe care i-au trimis în funcţii. El a susţinut că politicienii care au gestionat perioada de implementare a PNRR nu au ajuns în aceste poziţii fără sprijin electoral. În acest context, Băsescu a afirmat că alegătorii trebuie să îşi asume faptul că reprezentanţii politici pe care i-au ales nu au reuşit, potrivit evaluării sale, să producă rezultatele aşteptate.

„Dacă votează politic şi se uită la şeful de judeţ cum să voteze, asta au, au politicieni care nu sunt în stare să le facă bine”, a adăugat Traian Băsescu.

Băsescu a legat astfel modul în care sunt aleşi politicienii de rezultatele pe care aceştia le obţin ulterior în funcţiile publice. El a afirmat că alegătorii care votează în funcţie de indicaţiile liderilor politici sau ale şefilor de judeţ ajung să fie reprezentaţi de politicienii pe care i-au ales. Declaraţiile fostului preşedinte au vizat, în acest context, atât folosirea celor 30 de miliarde de euro alocate României prin PNRR, cât şi responsabilitatea politică şi electorală asociată modului în care au fost gestionate reformele şi fondurile.