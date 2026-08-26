Anunț important de la ANAF pentru sute de mii de firme. Două aplicații gratuite ajută la verificarea declarației SAF-T

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziția contribuabililor două aplicații gratuite care permit verificarea mai simplă a datelor raportate prin declarația D406 SAF-T, respectiv Fișierul Standard de Control Fiscal, în comparație cu informațiile din decontul de TVA D300. Instrumentele pot fi folosite înainte de depunerea declarațiilor, pentru identificarea și corectarea eventualelor erori sau neconcordanțe.

Aplicațiile vor fi disponibile în perioada de testare septembrie-noiembrie 2026. În acest interval, contribuabilii pot transmite observații, propuneri și sesizări cu privire la eventualele probleme întâlnite. În prezent, aproximativ 870.000 de societăți au obligația depunerii SAF-T.

Noile aplicații au fost concepute pentru a permite contribuabililor să compare mai ușor informațiile raportate prin D406 cu cele din decontul de TVA D300. Astfel, firmele pot verifica dacă datele din declarația SAF-T sunt corecte și complete înainte de transmiterea declarațiilor.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune la dispoziţia contribuabililor două aplicaţii gratuite, create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declaraţia D406 SAF-T. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot compara mai uşor informaţiile din SAF-T cu cele din decontul de TVA D300, înainte de depunerea declaraţiilor”, a transmis ANAF într-un comunicat.

Identificarea din timp a unor erori permite remedierea acestora mai rapid și poate reduce riscul apariției ulterioare a unor notificări de neconformitate.

Una dintre aplicații, denumită aplicația de evaluare a informațiilor declarate prin D406 în șablon D300, permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, folosind datele din SAF-T. Prin această verificare, contribuabilii pot observa mai clar dacă informațiile raportate prin D406 corespund celor declarate în D300.

Aplicațiile și documentația necesară pentru utilizarea lor pot fi descărcate de pe portalul ANAF, din secțiunea dedicată SAF-T, la instrumentele 6 și 7.

„Aplicaţia de evaluare a informaţiilor declarate prin D406 în şablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informaţiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300”, este scris în comunicat.

Impactul acestor instrumente este considerabil, având în vedere numărul firmelor obligate să depună SAF-T. Dintre cele aproximativ 870.000 de societăți care au această obligație, circa 580.000 depun și decontul de TVA.

Acestea reprezintă aproape 67% din totalul companiilor obligate să depună SAF-T și vor putea utiliza instrumentele pentru a identifica din timp eventualele neconcordanțe dintre cele două declarații și pentru a le corecta înainte de depunere.

Aplicațiile au fost dezvoltate în urma etapei pilot, în timpul căreia au fost identificate situații în care datele transmise prezentau erori sau neconcordanțe.

ANAF precizează că instrumentele sunt gratuite și au fost concepute pentru a fi ușor de utilizat în activitatea curentă a contribuabililor. Verificările se realizează pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar în această etapă datele analizate nu sunt transmise către ANAF.

Prin urmare, firmele pot folosi aplicațiile pentru a identifica și corecta eventualele probleme înainte ca acestea să genereze dificultăți în îndeplinirea obligațiilor fiscale.

ANAF urmărește, prin aceste instrumente, să încurajeze conformarea voluntară și să ofere contribuabililor soluții practice pentru simplificarea interacțiunii cu administrația fiscală.

„Ne dorim ca aceste aplicaţii să fie un sprijin real pentru contribuabili: uşor de folosit, gratuite şi utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica şi corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În acelaşi timp, urmărim să încurajăm conformarea voluntară şi să oferim contribuabililor soluţii practice, care să simplifice interacţiunea cu administraţia fiscală”, a declarat Adrian Nica, preşedintele ANAF.

În perioada septembrie-noiembrie 2026, cele două aplicații se vor afla în etapa de testare. ANAF consideră important feedbackul primit din partea contribuabililor și urmărește să îmbunătățească instrumentele împreună cu utilizatorii.

Observațiile, propunerile și sesizările referitoare la eventualele erori pot fi transmise la adresa de e-mail saft@anaf.ro.

„ANAF îşi doreşte să îmbunătăţească aceste instrumente împreună cu utilizatorii, astfel încât aplicaţiile să fie cât mai clare, utile şi funcţionale”, subliniază oficialii ANAF.

Prin perioada de testare, ANAF urmărește ca aplicațiile să devină cât mai clare, utile și funcționale pentru firmele care trebuie să depună declarația D406 SAF-T și, în cazul celor care depun și decontul de TVA, să verifice din timp concordanța dintre informațiile raportate în cele două declarații.