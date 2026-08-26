ASF a aprobat Codul Bursei de Valori București. Undă verde și pentru piața destinată IMM-urilor
SURSA FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea - Sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat miercuri o serie de decizii care vizează piața de capital și sistemul de pensii private. Printre acestea se află aprobarea Codului Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare și înregistrarea pieței de creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii.
ASF a aprobat Codul BVB pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare
Una dintre principalele decizii luate în ședința de miercuri vizează Bursa de Valori București (BVB). Consiliul ASF a aprobat Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.
Totodată, autoritatea a aprobat înregistrarea pieței de creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii.
În aceeași ședință, Consiliul ASF a aprobat proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
Documentul urmează să fie transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al României.
Noi modificări pregătite pentru regulile piețelor de instrumente financiare
O altă decizie privește proiectul de Regulament pentru modificarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.
În acest caz, procesul nu este încă finalizat. Proiectul urmează să fie publicat pe site-ul ASF și va rămâne în consultare publică timp de zece zile calendaristice.
Autoritatea a luat o decizie și în ceea ce privește administrarea datelor. Consiliul a aprobat Strategia ASF privind datele pentru perioada 2026-2028 și planul general aferent.
Schimbări pregătite și pentru sistemul de pensii private
Mai multe dintre hotărârile adoptate miercuri privesc sistemul de pensii private.
Consiliul ASF a aprobat proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.
Proiectul urmează să intre în consultare publică pentru o perioadă de 30 de zile.
În același domeniu, ASF a aprobat modificarea prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private.
A fost aprobată și modificarea prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de aceeași societate.
ASF a autorizat un nou fond de investiții alternative
Pe lista deciziilor din ședința Consiliului ASF se află și mai multe solicitări de autorizare.
Autoritatea a aprobat solicitarea SAI Star Asset Management privind modificarea organizării și funcționării societății, după numirea Nicoletei Sache în funcția de director.
Totodată, ASF a dat undă verde solicitării Smart Equity pentru autorizarea Fondului de investiții alternative cu capital privat Stockwave. Fondul va fi, de asemenea, înregistrat în Registrul public al ASF.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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