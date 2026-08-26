Avertismentul lui Traian Băsescu după eșecul Legii salarizării: Va fi catastrofal
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România se află într-o situație financiară dificilă, iar eșecul unui acord privind Legea salarizării ar putea transmite un semnal negativ piețelor. În opinia sa, chiar și un eventual acord asupra actului normativ nu ar fi fost suficient pentru a rezolva problemele economice cu care se confruntă țara.
Traian Băsescu, mesaj dur cu privire la viitorul României
Băsescu a atras atenția asupra nivelului datoriilor și al costurilor asociate acestora, în special asupra dobânzilor plătite pentru împrumuturile contractate de stat. El consideră că dificultățile sunt amplificate de lipsa unei legi privind salarizarea personalului bugetar, pe care o consideră relevantă pentru stabilitatea financiară.
Legea salarizării a fost amânată pentru luna decembrie, potrivit informațiilor prezentate de fostul șef al statului. Băsescu susține că această amânare indică faptul că autoritățile nu au reușit să stabilească o soluție considerată credibilă pentru gestionarea cheltuielilor cu salariile.
„Și dacă ar fi fost un succes cu Legea salarizării și România tot era într-o situație financiară extrem de dificilă, datorită datoriilor și a serviciului datoriilor, a dobânzilor la datorii, la banii pe care îi împrumutăm”, a mai spus fostul președinte.
Semnalul transmis piețelor: este foarte prost
Potrivit lui Traian Băsescu, dificultățile economice nu țin doar de adoptarea Legii salarizării, ci și de modul în care România este percepută de piețele financiare și de creditori. El afirmă că incapacitatea de a stabili o formă credibilă de control asupra cheltuielilor salariale reprezintă un semnal nefavorabil.
„Lucrurile sunt mai dificile. Legea salarizării este una dintre emblemele pe care le are stabilitatea financiară a oricărei țări. Iată că nu am reușit să avem o lege credibilă pentru salarizarea personalului bugetar, au amânat-o pentru decembrie. Deocamdată, marea problemă este că am dat semnalul foarte prost pentru piață că nu suntem capabili să ne ordonăm cheltuielile cu salariile”, a spus Băsescu.
Fostul președinte leagă această situație și de întârzierea desemnării unui guvern cu puteri depline. În opinia sa, cele două probleme suprapuse ar putea avea efecte importante asupra poziției României în relația cu piețele și cu creditorii.
„Acest semnal, dacă va fi dublat și de o întârziere a desemnării unui guvern, va fi catastrofal. Incapacitatea de a avea o lege a salarizării și incapacitatea de a avea un guvern cu depline puteri ne aruncă în categoria țărilor cu care nu ai cum să discuți. Cum să discuți cu o Românie care stă atât de mult timp fără guvern?”, a mai punctat Traian Băsescu la România TV.
Datoria publică și deficitul bugetar
În declarațiile sale, Băsescu a abordat și posibilitatea ca România să ajungă în incapacitate de plată. Fostul președinte susține că acesta nu este principalul risc, ci evoluția datoriei într-un ritm pe care îl consideră nesustenabil.
„Problema nu este incapacitatea de plată, problema este creșterea nesustenabilă a datoriei. Noi avem 240 miliarde datorii acum, la începutul anului. Dar avem un deficit bugetar de 6%. La fiecare procent de deficit înseamnă 3,8 miliarde, pentru că avem PIB-ul 380 de miliarde”, explică fostul președinte.
Băsescu a explicat că deficitul bugetar generează necesitatea unor noi împrumuturi, iar sumele contractate astfel se adaugă la datoria existentă. El a folosit valoarea de 6% a deficitului pentru a estima necesarul suplimentar de finanțare.
„Fiecare procent de deficit este 3,8 miliarde. 3,8 miliarde înmulțit cu 6 dă peste 20 de miliarde. Care trebuie să-i împrumutăm, că nu-i avem, îi adăugăm la datorie. Cu cât micșorăm deficitul, cu atât o să ne scadă suma pe care o împrumutăm anual, dar tot timpul adăugăm la datorie, a subliniat Traina Băsescu.
Costurile împrumuturilor
Un alt element menționat de fostul președinte este nivelul dobânzilor la care statul se poate finanța. Băsescu susține că formarea unui guvern cu puteri depline și credibilitatea acestuia ar putea influența costul împrumuturilor contractate de România.
El a indicat o diferență între dobânzile de aproximativ 6,80% și cele de 5,20%, apreciind că reducerea costurilor de finanțare ar avea o importanță majoră pentru bugetul statului.
„Gura de aer a unui nou Guvern este că în loc să împrumuți cu 6,80 vei împrumuta cu 5,20 dobândă, ceea ce e extraordinar de important. Plătim peste 10 miliarde dobânzi anul acesta, la împrumuturile pe care le avem. Fiecare centimă de dobândă la volumul de datorii pe care îl avem este extrem de importantă”, a ținut să mai precizeze Băsescu.
În acest context, Băsescu a comparat costurile de finanțare în cazul unui guvern care nu mai beneficiază de stabilitate politică și cele asociate unui executiv pe care piețele îl consideră credibil. Diferența de dobândă, potrivit calculelor prezentate de fostul președinte, se reflectă direct în cheltuielile statului.
„Una este să ai un guvern căzut și să te împrumuți cu 6,5-6,6 procente dobândă, alta este să te împrumuți cu 5 procente dobândă cu un guvern credibil”, a concluzionat Traian Băsescu în emisiunea moderată de Victor Ciutacu.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.