Avertismentul lui Traian Băsescu după eșecul Legii salarizării: Va fi catastrofal

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că România se află într-o situație financiară dificilă, iar eșecul unui acord privind Legea salarizării ar putea transmite un semnal negativ piețelor. În opinia sa, chiar și un eventual acord asupra actului normativ nu ar fi fost suficient pentru a rezolva problemele economice cu care se confruntă țara.

Băsescu a atras atenția asupra nivelului datoriilor și al costurilor asociate acestora, în special asupra dobânzilor plătite pentru împrumuturile contractate de stat. El consideră că dificultățile sunt amplificate de lipsa unei legi privind salarizarea personalului bugetar, pe care o consideră relevantă pentru stabilitatea financiară.

Legea salarizării a fost amânată pentru luna decembrie, potrivit informațiilor prezentate de fostul șef al statului. Băsescu susține că această amânare indică faptul că autoritățile nu au reușit să stabilească o soluție considerată credibilă pentru gestionarea cheltuielilor cu salariile.

„Și dacă ar fi fost un succes cu Legea salarizării și România tot era într-o situație financiară extrem de dificilă, datorită datoriilor și a serviciului datoriilor, a dobânzilor la datorii, la banii pe care îi împrumutăm”, a mai spus fostul președinte.

Potrivit lui Traian Băsescu, dificultățile economice nu țin doar de adoptarea Legii salarizării, ci și de modul în care România este percepută de piețele financiare și de creditori. El afirmă că incapacitatea de a stabili o formă credibilă de control asupra cheltuielilor salariale reprezintă un semnal nefavorabil.

„Lucrurile sunt mai dificile. Legea salarizării este una dintre emblemele pe care le are stabilitatea financiară a oricărei țări. Iată că nu am reușit să avem o lege credibilă pentru salarizarea personalului bugetar, au amânat-o pentru decembrie. Deocamdată, marea problemă este că am dat semnalul foarte prost pentru piață că nu suntem capabili să ne ordonăm cheltuielile cu salariile”, a spus Băsescu.

Fostul președinte leagă această situație și de întârzierea desemnării unui guvern cu puteri depline. În opinia sa, cele două probleme suprapuse ar putea avea efecte importante asupra poziției României în relația cu piețele și cu creditorii.

„Acest semnal, dacă va fi dublat și de o întârziere a desemnării unui guvern, va fi catastrofal. Incapacitatea de a avea o lege a salarizării și incapacitatea de a avea un guvern cu depline puteri ne aruncă în categoria țărilor cu care nu ai cum să discuți. Cum să discuți cu o Românie care stă atât de mult timp fără guvern?”, a mai punctat Traian Băsescu la România TV.

În declarațiile sale, Băsescu a abordat și posibilitatea ca România să ajungă în incapacitate de plată. Fostul președinte susține că acesta nu este principalul risc, ci evoluția datoriei într-un ritm pe care îl consideră nesustenabil.

„Problema nu este incapacitatea de plată, problema este creșterea nesustenabilă a datoriei. Noi avem 240 miliarde datorii acum, la începutul anului. Dar avem un deficit bugetar de 6%. La fiecare procent de deficit înseamnă 3,8 miliarde, pentru că avem PIB-ul 380 de miliarde”, explică fostul președinte.

Băsescu a explicat că deficitul bugetar generează necesitatea unor noi împrumuturi, iar sumele contractate astfel se adaugă la datoria existentă. El a folosit valoarea de 6% a deficitului pentru a estima necesarul suplimentar de finanțare.

„Fiecare procent de deficit este 3,8 miliarde. 3,8 miliarde înmulțit cu 6 dă peste 20 de miliarde. Care trebuie să-i împrumutăm, că nu-i avem, îi adăugăm la datorie. Cu cât micșorăm deficitul, cu atât o să ne scadă suma pe care o împrumutăm anual, dar tot timpul adăugăm la datorie, a subliniat Traina Băsescu.

Un alt element menționat de fostul președinte este nivelul dobânzilor la care statul se poate finanța. Băsescu susține că formarea unui guvern cu puteri depline și credibilitatea acestuia ar putea influența costul împrumuturilor contractate de România.

El a indicat o diferență între dobânzile de aproximativ 6,80% și cele de 5,20%, apreciind că reducerea costurilor de finanțare ar avea o importanță majoră pentru bugetul statului.

„Gura de aer a unui nou Guvern este că în loc să împrumuți cu 6,80 vei împrumuta cu 5,20 dobândă, ceea ce e extraordinar de important. Plătim peste 10 miliarde dobânzi anul acesta, la împrumuturile pe care le avem. Fiecare centimă de dobândă la volumul de datorii pe care îl avem este extrem de importantă”, a ținut să mai precizeze Băsescu.

În acest context, Băsescu a comparat costurile de finanțare în cazul unui guvern care nu mai beneficiază de stabilitate politică și cele asociate unui executiv pe care piețele îl consideră credibil. Diferența de dobândă, potrivit calculelor prezentate de fostul președinte, se reflectă direct în cheltuielile statului.